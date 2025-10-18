«Мы не иностранцы, мы русские!» Девятиклассника из Казахстана отказались принимать в российскую школу

Если бы не приняли поправку к закону, подростку пришлось бы ждать три месяца, прежде чем снова попытаться пройти тест по русскому языку Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

«Мы не иностранцы, мы русские! Ребенок учился в школе по русскоязычной программе. Как я сейчас разговариваю с вами на русском, мои сын и дочь говорят точно так же, — возмущена Алена. — При этом почему-то у нас на родине с российских детей ничего не требуют: просто иди и учись».

В июне 2025 года семья из Казахстана переехала в Екатеринбург по программе переселения соотечественников. Алене вместе с супругом пришлось пройти семь кругов ада, чтобы записать младшую дочь в школу, а судьба старшего до сих пор висит на волоске. Подростку скоро сдавать ОГЭ, но в школу его не приняли из-за тестирования на знание русского языка — Костя не набрал нужных баллов.

Е1.RU рассказывает, с чем столкнулась семья на своем пути и почему девятиклассника едва не отправили обратно в Казахстан. По просьбе переселенцев мы не указываем их фамилию и настоящие имена детей.

Первый квест — записаться на тестирование

Дедушка Алены в советские времена жил на территории РСФСР, благодаря этому после распада Союза у семьи была возможность переехать из Казахстана в Екатеринбург по программе переселения соотечественников.

Алена с мужем и двумя детьми поселились у сестры, своего жилья у семьи пока нет. Родственница радушно приняла всех и прописала близких в своей квартире.

В Казахстане у женщины было свое ИП, но сейчас она не работает, так как сначала ей нужно получить российский паспорт и устроить детей в школу Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В этом учебном году младшая дочь Лиза должна была пойти во второй класс, а сын Костя — в девятый. Детям нужно было пройти тестирование на знание русского языка, чтобы их приняли.

Федеральный закон от 28.12.2024 № 544-ФЗ действует с 1 апреля 2025 года. С этого дня детей иностранных граждан запрещено принимать в школы без знания русского языка — для этого они должны сдать специальный экзамен.

Алена стала узнавать, как записать детей на тестирование, но ее отправляли из одной школы в другую со словами: «Мест нет». В середине августа мать попала в управление образования Академического района. На «Госуслугах» свободных окошек тоже не было.

«Специалист мне сказала, что записаться можно будет только после 1 сентября. Вся эта беготня так меня разозлила, я говорю: „Я не встану со стула, пока вы детям не найдете школу“, — рассказала E1.RU Алена. — И принципиально сидела минут 40. Девушка обзванивала школы, нас согласились принять».

Записываться на тестирование пришлось с боем — на то, чтобы выбить место, ушло почти два месяца Источник: Александр Подопригора / 161.RU

С боем удалось записаться на тестирование, дату экзамена назначили на 20 сентября, в разных школах, № 36 и 170. Матери пришлось очень постараться, чтобы успеть в два места.

«На тестировании с нами была женщина, у которой четверо детей, они были записаны в четыре разные школы. Родственников в Екатеринбурге у нее нет, она приехала на Урал одна», — продолжила Алена.

В результате один ребенок не смог попасть на это тестирование — она не успела его привезти к началу экзамена. Алена Переехала на Урал из Казахстана

Все результаты — за семью замками

Лиза и Костя сдали экзамен, а 24 сентября пришел результат: школьники не набрали нужное количество первичных баллов. Алена не опустила руки и подала апелляцию в Свердловском педагогическом колледже, будучи уверенной, что ее дети хорошо владеют русским языком.

Матери даже не показали результаты тестирования или видеозапись с экзамена. Как школьникам понять, над какими темами нужно работать?

«Всё — за семью замками. Я спрашивала, можно вообще как-то узнать, где у сына и дочери были ошибки? Мне в ответ: „Нет, мы не можем вам предоставить информацию“. Зачем они всё скрывают, что в этом тайного?» — не понимает Алена.

Видеозапись с тестирования посмотрела апелляционная комиссия, но подростку всё равно не хватило баллов. При этом сколько он набрал и какие ошибки были у ребенка — в ответе не указано Источник: Алена, читательница E1.RU

26 сентября комиссия изучила видеозаписи с экзамена, а 30 сентября прислала матери ответ. В результате апелляции младшая дочь Алены всё-таки сдала тест по русскому языку, а сын — нет.

Если ребенок не набрал минимальное количество баллов, он может пересдать тест. Количество попыток не ограничено, сдавать экзамен можно вплоть до того момента, пока оценка не будет удовлетворительной, но только раз в три месяца. Всё это время ему нужно заниматься и подтягивать знания. Где именно и как — закон не уточняет. Сам тест проходит в устной и письменной форме. У детей в зависимости от возраста проверяют навыки слушания, говорения, чтения, письма, лексики и грамматики.

1 октября девочка пошла во второй класс. Подросток, которому весной 2026 года нужно сдавать ОГЭ, до сих пор сидит дома, не представляя, как готовиться к экзамену.

«Я звонила в Департамент образования Екатеринбурга, там четыре специалиста переводили меня друг на друга. Единственное, что мне предложили, — записаться на платные курсы русского языка и попробовать пересдать тест через три месяца», — говорит Алена.

Чтобы не терять время, семья хотела отправить старшего сына обратно в Казахстан, чтобы он готовился и сдавал там ОГЭ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В школе, где теперь уже учится младшая дочь, матери предложили перевести старшего сына на семейное обучение. От безысходности женщина подала заявление, но и на его рассмотрение уйдет не меньше 30 дней.

К тому же на семейном обучении для ребенка нужно нанимать репетитора или платить за уроки в частной школе. Таких денег у семьи, которая недавно переехала в другую страну, просто нет.

Мы уже задумались с мужем над тем, чтобы отправить ребенка назад, пускай живет в Казахстане у бабушки с дедушкой и доучивается там. Алена переехала на Урал из Казахстана

«Я совершенно не понимаю, что нам делать. Мы сталкиваемся с полнейшим абсурдом каждый день, — призналась Алена. — В частных школах обучение стоит от 55 тысяч рублей в месяц и не требуют никакого тестирования. То есть за деньги сына готовы учить, а в бесплатную школу взять не могут?»

Неужели выхода нет?

Старшего ребенка зачислить в ту же школу по льготе как брата тоже не получается — всё из-за того, что у подростка пока нет российского паспорта. В отделение полиции на Фрунзе, 20 семью записали на прием на 2 декабря — в этот день они только подадут документы. В школе пошли навстречу Алене и заранее согласились принять сына, как только будет готов документ.

Пересдать тест на знание русского языка Костя сможет только через три месяца — с 20 декабря. С этого дня родителям снова нужно будет записаться на тестирование (и это тоже отнимает время).

Обычные школьники в конце декабря уже выбирают, какие предметы будут сдавать на ОГЭ. Получается, что у подростка нет шансов сдать экзамен в этом году.

Получить российские документы семья сможет только зимой — в это время в школах ведут списки того, какие предметы будут сдавать дети на ОГЭ Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

«Меня поражает то, что нет никакого алгоритма для таких, как мы, — подытожила Алена. — В школах, куда мы обращались, никто не знает, чем нам помочь, куда отправить и какие документы требуются. Я спрашивала: нужно ли, чтобы ребенок сдал дактилоскопию? Нужна ли медицинская карта? Никто не может ответить. Я понимаю, допустим, если бы мы брали разрешение на временное проживание или вид на жительство».

У нас по программе переселения упрощенная схема, и требуется только сдать документы на паспорт. Но и паспорт мы получить не можем из-за очередей. Алена переехала на Урал из Казахстана

Алена с супругом хотели обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, но после решили не терять времени и отвезти Костю к родственникам в Казахстан, чтобы ребенок мог там окончить девятый класс.

От этого решения семья отказалась лишь в последний момент — и вот почему.

В последний момент внесли поправку к закону

6 октября 2025 года депутат Константин Затулин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение о поправке к закону «Об образовании»: освободить от обязательного тестирования по русскому языку детей участников программы по переселению соотечественников и детей граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным. Ведь они изначально говорят по-русски достаточно хорошо, и для них тест — лишняя бюрократическая нагрузка.

8 октября в Минпросвещения России приняли изменения. И теперь дети переселенцев, не сдавшие экзамен по русскому языку, вправе повторно пройти его без учета трехмесячного срока и в упрощенной форме.

Этот приказ может облегчить жизнь Источник: Минпросвещения России Источник: Минпросвещения России

«Участники этой программы редко обращаются к нам из-за проблем с тестированием их детей по русскому языку. В основном это ребята из Казахстана и Киргизии, где русский язык изучают почти во всех школах. Конечно, уровень подготовки в них может сильно отличаться, но устная часть экзамена обычно не представляет сложности для детей, спорные ситуации у нас возникали при письменной проверке знаний, — рассказала E1.RU Татьяна Мерзлякова. — Чтобы их избежать, Минпросвещения России буквально на днях упростило порядок приема в школы для детей переселенцев. Теперь таким ребятам не надо проходить письменное тестирование, осталось только устное».

Более того, все дети иностранных граждан, кто ранее показал недостаточный уровень владения русским языком, отныне могут пройти повторное тестирование сразу, не дожидаясь окончания трех месяцев для следующей проверки знаний. Татьяна Мерзлякова свердловский омбудсмен

«Это радостные новости для соотечественников, поскольку эти нововведения помогут им быстрее интегрироваться в наше общество, — добавила Татьяна Мерзлякова. — Отрадно еще и то, что Минпросвещения прислушалось к правозащитникам и оперативно внесло изменения в порядок проведения тестирования, который был принят чуть более полугода назад».

Реформа миграционной политики назрела давно, ведь, в отличие от выходцев из других стран, русским и другим коренным народам нашей страны некуда ехать, кроме России. Татьяна Мерзлякова свердловский омбудсмен

Теперь Алена со старшим сыном снова попытается записаться на тестирование. Семья отменила забронированные билеты в Казахстан, купленные для Кости. Остается надеяться, что в школах уже знают о поправках в законе и переселенцам не откажут.

Мы продолжим следить за этой историей.