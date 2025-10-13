Вы настоящий эрудит, если ответите хотя бы на 7 из 10: сложный тест по географии

Если вы не собираетесь в ближайшее время в путешествие, но и забывать, как выглядит мир, тоже не намерены, специально на этот случай мы подготовили тест по географии. В нем одни смогут проверить свои знания, другие откроют что-то новое, а третьи освежат в памяти материал, который начали понемногу забывать. На чьей стороне окажетесь вы в этот раз?
Начинаем. Какое государство мы отметили на карте?
Того
Буркина-Фасо
Гана
Мали
Какое графство надо посетить, чтобы посмотреть на Стоунхендж?
Уилтшир
Стаффордшир
Бристоль
Линкольншир
Перед вами названия четырех достопримечательностей. Вам нужно найти лишнее.
Храм Венеры и Рома
Испанская лестница
Сан-Симпличано
Триумфальная арка Септимия Севера
Какому государству принадлежит этот флаг?
Венесуэле
Эквадору
Перу
Колумбии
Еще одна картинка. А здесь какой российский регион мы отметили?
Ярославская область
Ивановская область
Владимирская область
Тверская область
Перед вами четыре карликовых государства. Назовите самое маленькое из них по площади.
Бахрейн
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Тонга
Сколько стран входит в Евросоюз?
24
25
26
27
Россияне любят отдыхать на Бали. А где находится этот остров?
В Индонезии
В Малайзии
В Таиланде
На Филиппинах
Какой официальный язык в Уругвае?
Английский
Португальский
Испанский
Французский
Завершаем наш тест. Какой штат отмечен здесь?
Небраска
Колорадо
Оклахома
Канзас