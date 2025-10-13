НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

с-в.

 742мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Как не остаться без квартиры
Как изменится зарплата учителей
Вышла замуж за малийца
«Умные решения» в недвижимости
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился на квадроцикле
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Образование Тест Вы настоящий эрудит, если ответите хотя бы на 7 из 10: сложный тест по географии

Вы настоящий эрудит, если ответите хотя бы на 7 из 10: сложный тест по географии

Вы прекрасно знаете мир или впустую крутили глобус?

361
Вспомните, как выглядит карта мира, и вперед, решать тест | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВспомните, как выглядит карта мира, и вперед, решать тест | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вспомните, как выглядит карта мира, и вперед, решать тест

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Если вы не собираетесь в ближайшее время в путешествие, но и забывать, как выглядит мир, тоже не намерены, специально на этот случай мы подготовили тест по географии. В нем одни смогут проверить свои знания, другие откроют что-то новое, а третьи освежат в памяти материал, который начали понемногу забывать. На чьей стороне окажетесь вы в этот раз?

ТЕСТПройден 65 раз
Тест по географии
1 / 10

Начинаем. Какое государство мы отметили на карте?

  • Того

  • Буркина-Фасо

  • Гана

  • Мали

2 / 10

Какое графство надо посетить, чтобы посмотреть на Стоунхендж?

  • Уилтшир

  • Стаффордшир

  • Бристоль

  • Линкольншир

3 / 10

Перед вами названия четырех достопримечательностей. Вам нужно найти лишнее.

  • Храм Венеры и Рома

  • Испанская лестница

  • Сан-Симпличано

  • Триумфальная арка Септимия Севера

4 / 10

Какому государству принадлежит этот флаг?

  • Венесуэле

  • Эквадору

  • Перу

  • Колумбии

5 / 10

Еще одна картинка. А здесь какой российский регион мы отметили?

  • Ярославская область

  • Ивановская область

  • Владимирская область

  • Тверская область

6 / 10

Перед вами четыре карликовых государства. Назовите самое маленькое из них по площади.

  • Бахрейн

  • Сент-Китс и Невис

  • Сент-Люсия

  • Тонга

7 / 10

Сколько стран входит в Евросоюз?

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

8 / 10

Россияне любят отдыхать на Бали. А где находится этот остров?

  • В Индонезии

  • В Малайзии

  • В Таиланде

  • На Филиппинах

9 / 10

Какой официальный язык в Уругвае?

  • Английский

  • Португальский

  • Испанский

  • Французский

10 / 10

Завершаем наш тест. Какой штат отмечен здесь?

  • Небраска

  • Колорадо

  • Оклахома

  • Канзас

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
География Тест Образование Знание Обучение Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление