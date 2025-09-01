НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле заметили дочь Валентины Терешковой. Что она здесь делает

В Ярославле заметили дочь Валентины Терешковой. Что она здесь делает

Публикуем видео

870
15 комментариев
В Ярославль приехала Елена Терешкова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославль приехала Елена Терешкова | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль приехала Елена Терешкова

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле заметили дочь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой Елену. Она участвовала в открытии новой школы № 53 на Большой Федоровской улице.

Учреждение присоединили к образовательному кластеру № 32 им. Терешковой, куда также входит школа № 32 на улице Лесной, детские сады № 13 на Большой Федоровской, 91 и № 175 на Зеленцовской, 5а.

На церемонии открытия Елена Терешкова произнесла речь от имени своей мамы.

«В этом году открывает двери новый образовательный комплекс, созданный на базе моей родной школы № 32 и получивший название „Путь к звездам“. Такое название выбрано не случайно. Весь мир знает имена ученых: Михаила Васильевича Ломоносова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Сергея Павловича Королева и многих других. Уверена, большое будущее за новым поколением ярославцев. Вы обязательно достигнете успеха и дотянетесь до звезд», — произнесла она.

Елена Терешкова произнесла речь на открытии школы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сама Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области в небольшой деревянной избе. Затем семья перебралась в Ярославль, Терешкова училась в средней школе № 32 в Красноперекопском районе, теперь учреждение носит ее имя. А после школы вместе с мамой и сестрой работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп».

Елена Терешкова вместе с губернатором Михаилом Евраевым и мэром Ярославля Артёмом Молчановым разрезала красную ленту на церемонии открытия.

Елена Терешкова приняла участие в торжестве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕлена Терешкова приняла участие в торжестве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Елена Терешкова приняла участие в торжестве

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Об открытии новых школ в Ярославле и о том, как жители города празднуют 1 сентября, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
15
Гость
1 час
Вообще странно,если человек в космос слетал-он теперь вроде умнейшего человека чтоли? и дети его? Чего то прям на психодел всё похоже)
Гость
1 час
Что-то много москвичей тут стало в последнее время...похоже,что в столице опасно стало жить)
Читать все комментарии
