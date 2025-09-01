НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Подарочные наборы, новый курс и оценки за поведение: что изменится 1 сентября в школах Ярославля

Подарочные наборы, новый курс и оценки за поведение: что изменится 1 сентября в школах Ярославля

В онлайн-репортаже публикуем всё, что нужно знать об учебном годе

371
2 комментария

Вот и настала осень, а вместе с ней и новый учебный год. По данным правительства Ярославской области, за парты с 1 сентября сядут около 144 тысяч ярославцев, из них 13 тысяч — первоклассники.

В этом онлайн-репортаже собираем все, что нужно знать школьникам и их родителям, а также студентам о начале нового учебного года в Ярославле. Присоединяйтесь!

Анастасия Вязигина

В Заволжском районе собираются пробки. По сообщениями читателей 76.RU, затор растет на проспекте Авиаторов.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», на Дачной улице произошла авария.

В Заволжском районе собирается пробка из-за аварии на улице Дачной

В Заволжском районе собирается пробка из-за аварии на улице Дачной

Источник:

«Яндекс. Карты»

Анастасия Вязигина

А в нашем Telegram мы любуемся на вашу подготовку к торжественным линейкам. Присылайте свои букеты.

Анастасия Вязигина

Когда каникулы

18 августа Министерство просвещения РФ установило сроки школьных каникул на предстоящий учебный год. Как уточнили 76.RU в Минобре, эти даты носят рекомендательный характер.

«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — отметили в Министерстве образования Ярославской области.

Расписание школьных каникул в 2025/2026 учебном году

Расписание школьных каникул в 2025/2026 учебном году

Источник:

Городские медиа

Анастасия Вязигина

Лучшие школы Ярославля и области

Топ-10 лучших школ Ярославской области назвали в агентстве RAEX накануне начала нового учебного года. При составлении перечня учитывалось общее количество выпускников, поступивших в ведущие вузы России, без привязки к численности выпускных классов.

10 лучших школ в Ярославле

10 лучших школ в Ярославле

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Анастасия Вязигина

В это 1 сентября в Ярославле и округе откроются две новые школы: в поселке Заволжье и на Большой Федоровской, 62.

Анастасия Вязигина

Психолог Наталия Калиниченко в преддверии нового учебного года дала советы, как подготовить ребенка к школе. По словам эксперта, если школьник не хочет возвращаться к учебе, родителям стоит применить правило трех «П»: понять, принять и помочь. То есть исключить ругань и угрозы.

<p>Наталия Калиниченко</p><p>Наталия Калиниченко</p>

Важно разделить чувства ребенка, это не вернет ему желание идти в школу, но сократит пропасть непонимания внутри семьи.

Наталия Калиниченко

практикующий психолог, сказкотерапевт, член Европейской ассоциации психоаналитической психотерапии
Анастасия Вязигина

Новый учебный курс в школах

С нового учебного года в ярославских школах будут преподавать новый курс в рамках школьного предмета «История». Модуль будет называться «История нашего края», его будут изучать в 5–7-х классах.

Анастасия Вязигина

В Ярославской области с 1 сентября 2025 года введут оценки за поведение в 11 школах:

  • школа № 26 в Ярославле;

  • школа № 28 в Ярославле;

  • лицей № 2 имени Б. Н. Богачева в Рыбинске;

  • школа № 26 в Рыбинске;

  • лицей № 1 в Тутаеве;

  • Константиновская школа Тутаевского муниципального округа;

  • Шурскольская школа Ростовского муниципального округа;

  • школа № 3 в Ростове Великом;

  • Каменниковская школа Рыбинского муниципального округа;

  • Брейтовская школа;

  • Гореловская школа Брейтовского округа.

На первом этапе в эксперименте будут участвовать ученики 1–8-х классов. Среди критериев оценивания: старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

Анастасия Вязигина

Как мы озвучивали ранее, в этом году за парты сядут более 13 тысяч первоклассников. На линейках малыши получат подарочные наборы, куда входят пенал, альбом для рисования, краски, расписание уроков, карандаши и ручки, а также тетрадки и другие полезные мелочи.

Ярославским первоклассникам вручат подарочные наборы на линейке

Ярославским первоклассникам вручат подарочные наборы на линейке

Источник:

правительство Ярославской области

Анастасия Вязигина

1 сентября в Ярославле действует запрет на остановку и стоянку транспорта у школ. Ограничения снимут после 16:00.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, меры ввели для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения.

Анастасия Вязигина

Для вас мы собрали красивые поздравления и открытки на День знаний.

Анастасия Вязигина

А вы сегодня идете на учебу?

Да, я школьник
Да, я студент
Веду на линейку ребенка
Нет
Анастасия Вязигина

Прогноз погоды на 1 сентября

Синоптики обещают на первый понедельник осени солнечную погоду.

«В утренние часы ожидается хороший прогрев воздуха — до +17… +18 градусов. Днем температура поднимется до +21… +23 градусов», — уточнили 76.RU в Ярославском ЦГМС.

По области возможны кратковременные дожди.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Школа 1 Сентября Торжественная линейка Учеба
Комментарии
2
Гость
21 минута
Сочувствую детям. Вспоминаю школу с содроганием
Гость
12 минут
Школа 33, какое отношение Маркс имел к углубленному изучению математики?
Читать все комментарии
