Подарочные наборы, новый курс и оценки за поведение: что изменится 1 сентября в школах Ярославля

Вот и настала осень, а вместе с ней и новый учебный год. По данным правительства Ярославской области, за парты с 1 сентября сядут около 144 тысяч ярославцев, из них 13 тысяч — первоклассники.
В этом онлайн-репортаже собираем все, что нужно знать школьникам и их родителям, а также студентам о начале нового учебного года в Ярославле. Присоединяйтесь!
В Заволжском районе собираются пробки. По сообщениями читателей 76.RU, затор растет на проспекте Авиаторов.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», на Дачной улице произошла авария.
Когда каникулы
18 августа Министерство просвещения РФ установило сроки школьных каникул на предстоящий учебный год. Как уточнили 76.RU в Минобре, эти даты носят рекомендательный характер.
«Единого жесткого расписания каникул в регионе нет, но, конечно, школы ориентируются на эти сроки», — отметили в Министерстве образования Ярославской области.
Лучшие школы Ярославля и области
Топ-10 лучших школ Ярославской области назвали в агентстве RAEX накануне начала нового учебного года. При составлении перечня учитывалось общее количество выпускников, поступивших в ведущие вузы России, без привязки к численности выпускных классов.
В это 1 сентября в Ярославле и округе откроются две новые школы: в поселке Заволжье и на Большой Федоровской, 62.
Психолог Наталия Калиниченко в преддверии нового учебного года дала советы, как подготовить ребенка к школе. По словам эксперта, если школьник не хочет возвращаться к учебе, родителям стоит применить правило трех «П»: понять, принять и помочь. То есть исключить ругань и угрозы.
Важно разделить чувства ребенка, это не вернет ему желание идти в школу, но сократит пропасть непонимания внутри семьи.
Новый учебный курс в школах
С нового учебного года в ярославских школах будут преподавать новый курс в рамках школьного предмета «История». Модуль будет называться «История нашего края», его будут изучать в 5–7-х классах.
В Ярославской области с 1 сентября 2025 года введут оценки за поведение в 11 школах:
школа № 26 в Ярославле;
школа № 28 в Ярославле;
лицей № 2 имени Б. Н. Богачева в Рыбинске;
школа № 26 в Рыбинске;
лицей № 1 в Тутаеве;
Константиновская школа Тутаевского муниципального округа;
Шурскольская школа Ростовского муниципального округа;
школа № 3 в Ростове Великом;
Каменниковская школа Рыбинского муниципального округа;
Брейтовская школа;
Гореловская школа Брейтовского округа.
На первом этапе в эксперименте будут участвовать ученики 1–8-х классов. Среди критериев оценивания: старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
Как мы озвучивали ранее, в этом году за парты сядут более 13 тысяч первоклассников. На линейках малыши получат подарочные наборы, куда входят пенал, альбом для рисования, краски, расписание уроков, карандаши и ручки, а также тетрадки и другие полезные мелочи.
1 сентября в Ярославле действует запрет на остановку и стоянку транспорта у школ. Ограничения снимут после 16:00.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, меры ввели для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения.
Прогноз погоды на 1 сентября
Синоптики обещают на первый понедельник осени солнечную погоду.
«В утренние часы ожидается хороший прогрев воздуха — до +17… +18 градусов. Днем температура поднимется до +21… +23 градусов», — уточнили 76.RU в Ярославском ЦГМС.
По области возможны кратковременные дожди.