Подарочные наборы, новый курс и оценки за поведение: что изменится 1 сентября в школах Ярославля

Вот и настала осень, а вместе с ней и новый учебный год. По данным правительства Ярославской области, за парты с 1 сентября сядут около 144 тысяч ярославцев, из них 13 тысяч — первоклассники.

В этом онлайн-репортаже собираем все, что нужно знать школьникам и их родителям, а также студентам о начале нового учебного года в Ярославле. Присоединяйтесь!