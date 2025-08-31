Как жить на скромную зарплату и всегда иметь деньги — эксперт перечислил важные правила

Все хотят, чтобы денежки водились всегда Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Людям, выросшим в Советском Союзе, часто внушали: «Деньги — не главное». Однако сегодня многие осознают, что такая установка может быть оправданием лени и нежелания разбираться в том, как сделать так, чтобы жить было комфортно. И многие пока не знают, как достичь финансового благополучия. Финансовый эксперт Наталья Колбасина утверждает: «Если вы хотите, чтобы деньги приходили к вам легко, перестаньте их… „прогонять“!» Подробнее об этом и других ее советах узнал „Доктор Питер“.

Почти все хотят, чтобы на счетах были крупные суммы, но лишь единицы делают так, чтобы мечты претворились в жизнь. И всё потому, что нужна системная работа над собой и своим финансовым мышлением. Об этом в своей новой книге «Деньги будут с тобой», которая вышла в издательстве «МИФ», рассказала эксперт Наталья Колбасина. Она делится полезными психологическими практиками и упражнениями для финансового счастья. Например, рассказывает о главных правилах, как всегда быть при деньгах.

Наталья Колбасина — финансовый коуч и психологический бизнес-консультант, спикер и автор финансовых курсов для сотрудников крупных компаний

Семь правил для пополнения вашего кошелька

1. Заплати сначала себе

Это золотое финансовое правило. Платите себе не менее 10% всех доходов, которые получаете. Введите в свою жизнь это финансовое правило и следуйте ему. Основная причина, по которой у людей не получается копить, — попытки откладывать деньги по остаточному принципу. В итоге никаких накоплений нет, инвестировать нечего, цели не достигаются. Чтобы мотивировать себя на выполнение этого правила, посмотрите на него через призму любви к себе. Формируя финансовую подушку и отправляя часть доходов на финансирование своих целей, вы заботитесь о себе и своем будущем.

2. Грамотно распределяйте деньги и живите по средствам

У каждого человека есть потребности, которые лежат в основе его желаний и побуждают к действиям. Чтобы закрыть эти потребности, люди стремятся зарабатывать больше. Но по мере роста доходов растут и наши желания. Потребности безграничны, и людям хочется получить всё и сразу.

В то же время финансовые возможности для удовлетворения этих потребностей обычно ограничены.

Поэтому важно научиться грамотно распределять доходы так, чтобы их хватало на текущую комфортную жизнь и достижение финансовых целей. Для этого нужно уметь расставлять приоритеты в расходах и находить баланс между «надо» и «хочу»…

3. Развивайте финансовое мышление

Попробуйте применять принцип «трачу или приобретаю». Это финансовая философия, которой следую я и которая помогает мне копить, инвестировать, увеличивать доходы и даже улучшать отношения с людьми. Я выделяю четыре основные сферы в жизни человека: время, здоровье, отношения и финансы. Все они связаны между собой, и деньги оказывают влияние на каждую.

На мой взгляд, есть два типа людей.

Те, кто тратит свои деньги и делает богаче других. Часто они живут одним днем и не задумываются о долгосрочном финансовом будущем.

Те, кто управляет своими деньгами и делает богаче себя. Эти люди не тратят средства необдуманно, а грамотно распределяют их и приобретают финансовую свободу. Они позволяют себе выбирать лучшее для себя и своих детей, приумножают свои деньги и становятся более обеспеченными. Эти люди живут по принципу «трачу или приобретаю». Прежде чем совершить покупку, они задают себе вопрос: «Что я приобретаю сейчас за свои деньги? Какую выгоду принесет мне эта покупка как минимум в одной-двух сферах, а в идеале — во всех?» На самом деле этот принцип описывает универсальный инвестиционный подход не только к деньгам, но и к жизни в целом. Прежде чем совершить какое-то действие, спросите себя: «Как я собираюсь распорядиться своим временем, эмоциями, здоровьем? Я их вкладываю с пользой для себя или просто сливаю?»

Такой подход связан с любовью к себе и уважением к другим людям и их ресурсам. Если человек ценит свое здоровье, время, деньги и отношения, он любит и ценит себя, его жизнь становится лучше. Здоровая любовь к себе — основа благополучия. Если человек умеет любить себя, значит, он умеет любить и других, ценит их время и прочие ресурсы. Принцип «трачу или приобретаю» меняет жизнь к лучшему, даже если вы придумываете отговорки, чтобы не заниматься семейным бюджетом. Не верите? Проверьте!

4. Инвестируйте, чтобы приумножить свои деньги

Заставьте свои финансы работать на вас и приносить вам еще больше дохода. Богатство — это не просто деньги, которые хранятся в вашем кошельке. Это пассивный доход, который вы получаете от своих инвестиций.

5. Управляйте рисками

Когда речь идет о деньгах, люди часто поддаются эмоциям. Желание быстро заработать большие суммы толкает людей на риск. Однако важно помнить, что главные враги инвестора — его эмоции: страх потерять деньги и жадность, желание получить больше. Важно определить, какая из этих эмоций для вас более значима… В периоды экономической нестабильности, когда всё меняется с невероятной скоростью, финансовые риски подстерегают нас на каждом шагу. Чтобы не потерять деньги и достичь финансовых целей, необходимо управлять рисками. Создайте финансовую подушку, застрахуйте свою жизнь, здоровье и имущество. Помните, что инвестиции всегда связаны с рисками. И чем выше доходность, тем выше риск.

6. Создавайте личный пенсионный капитал

В жизни каждого человека есть самая важная и дорогая финансовая цель — создание пенсионного капитала. Думать о ней не хочется, особенно в молодости. Но пенсия неизбежно наступит. Чтобы в золотом возрасте вам не пришлось работать как бессмертный пони, зависеть от помощи детей и государства и жить в режиме аскезы, начните создавать пенсионный капитал заранее. Так вы сможете сохранить привычный уровень жизни и жить в достатке.

7. Работайте над ростом доходов

У большинства людей только один источник дохода — заработная плата на основной работе. В такой ситуации повышаются риски потери работы, снижения зарплаты, недостижения финансовых целей. Чтобы не зависеть от одного источника дохода, создайте несколько дополнительных. Они принесут вам не только больше денег, но и чувство уверенности в завтрашнем дне.

Вкладывайтесь в приобретение новых знаний , профессиональных навыков.

Используйте все имеющиеся у вас возможности и ресурсы для роста доходов: подработки, сдача в аренду имущества, продажа ненужных вещей .

Инвестируйте, чтобы создать капитал и получать пассивный доход.

Получайте положенные вам налоговые вычеты.

Пользуйтесь мерами социальной поддержки от государства, не отказывайтесь от положенных вам пособий и льгот.

Научитесь грамотно подбирать и использовать повседневные финансовые инструменты: банковские карты с кешбэком, карты с начислением процента на остаток, проценты по банковским вкладам, накопительным счетам и тому подобное.

Ранее мы рассказывали о том, как прокачать удачу при покупке лотерейных билетов.

— Люди, покупающие их, рискуют гораздо меньше, чем любители азартных игр, — поясняет психолог Анастасия Тахтарова. — Но причины у тех и других одни и те же. Это азарт — потребность испытывать сильные эмоции и мощные приливы адреналина. А еще желание быстро получить все и сразу: большую сумму денег, квартиру, машину и так далее. Вспомните хотя бы свое волнение, когда вы проверяете билеты. А также причину, по которой вы их купили.

Если с нездоровой потребностью в адреналине нужно обращаться к специалисту, то в желании попытать удачи в лотерее в целом нет ничего страшного, считает эксперт.

— Это как отдать дань богу удачи, — говорит Анастасия Тахтарова. — Кстати, в Древней Греции был такой специальный бог счастливого случая — Кайрос, его почитание было связано с возможностью повлиять на свою судьбу. Но до определенного предела.

Шанс на успех во многом зависит от того, в каком состоянии мы находимся в тот или иной момент. И в этом случае вытянуть счастливый лотерейный билет — то же самое, что успешно провести важные переговоры.

— Если мы идем на переговоры в уверенном состоянии, то шанс на успех в таком случае на порядок выше. Заранее хорошо подготовились к переговорам, заметили возможность, быстро среагировали и обернули это в свою пользу — из всего этого и складывается успех, — объясняет психолог Анастасия Тахтарова. — А еще из упорства, когда при первой неудаче мы не опускаем руки, а двигаемся вперед до тех пор, пока не получим желаемый результат.