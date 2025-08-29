НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование У властей новая идея по освобождению школьников. Как им хотят разгрузить выходные

У властей новая идея по освобождению школьников. Как им хотят разгрузить выходные

Авторы инициативы считают, что у школьников всё еще очень большая нагрузка

По мнению депутатов, при свободных выходных ученики будут лучше усваивать материал | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПо мнению депутатов, при свободных выходных ученики будут лучше усваивать материал | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

По мнению депутатов, при свободных выходных ученики будут лучше усваивать материал

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуме предложили законодательно запретить выдавать школьникам домашние задания на выходные и праздники. Письмо с инициативой направили депутаты фракции «Новые люди» министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Считаем необходимым внести изменения в вышеупомянутые нормативные акты, закрепив ограничение на поручения обучающимся домашних заданий на выходные дни и праздники», — цитирует документ ТАСС.

По словам депутатов, в среднем выполнение домашних заданий занимает у школьников более четырех часов в день. В сочетании с уроками, которые длятся 6–8 часов, такая нагрузка приводит детей к психологическому и физическому переутомлению. Также отмечается, что ученики всё больше пользуются интернет-ресурсами и нейросетями для выполнения домашней работы.

«Это, помимо негативного влияния на качество образования, создает иллюзию быстрого выполнения заданий, однако на деле эта практика порой превращается в пустую трату времени», — отмечают депутаты.

По их словам, реализация идеи даст школьникам возможность полноценно отдыхать на выходных и улучшит их психоэмоциональное состояние. Кроме того, авторы считают, что это поспособствует и лучшему усвоению учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на занятиях в будние дни.

Ранее мы рассказывали, что в России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание, в зависимости от возраста. Также у учеников станет меньше контрольных работ. Теперь всероссийские проверочные и другие контрольные не должны занимать больше 10% учебного времени по каждому предмету.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Домашняя работа Учеба Школа Дети
