У властей новая идея по освобождению школьников. Как им хотят разгрузить выходные

По мнению депутатов, при свободных выходных ученики будут лучше усваивать материал Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуме предложили законодательно запретить выдавать школьникам домашние задания на выходные и праздники. Письмо с инициативой направили депутаты фракции «Новые люди» министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Считаем необходимым внести изменения в вышеупомянутые нормативные акты, закрепив ограничение на поручения обучающимся домашних заданий на выходные дни и праздники», — цитирует документ ТАСС.

По словам депутатов, в среднем выполнение домашних заданий занимает у школьников более четырех часов в день. В сочетании с уроками, которые длятся 6–8 часов, такая нагрузка приводит детей к психологическому и физическому переутомлению. Также отмечается, что ученики всё больше пользуются интернет-ресурсами и нейросетями для выполнения домашней работы.

«Это, помимо негативного влияния на качество образования, создает иллюзию быстрого выполнения заданий, однако на деле эта практика порой превращается в пустую трату времени», — отмечают депутаты.

По их словам, реализация идеи даст школьникам возможность полноценно отдыхать на выходных и улучшит их психоэмоциональное состояние. Кроме того, авторы считают, что это поспособствует и лучшему усвоению учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на занятиях в будние дни.