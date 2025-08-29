У властей новая идея по освобождению школьников. Как им хотят разгрузить выходные

В Госдуме предложили законодательно запретить выдавать школьникам домашние задания на выходные и праздники. Письмо с инициативой направили депутаты фракции «Новые люди» министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
«Считаем необходимым внести изменения в вышеупомянутые нормативные акты, закрепив ограничение на поручения обучающимся домашних заданий на выходные дни и праздники», — цитирует документ ТАСС.
По словам депутатов, в среднем выполнение домашних заданий занимает у школьников более четырех часов в день. В сочетании с уроками, которые длятся 6–8 часов, такая нагрузка приводит детей к психологическому и физическому переутомлению. Также отмечается, что ученики всё больше пользуются интернет-ресурсами и нейросетями для выполнения домашней работы.
«Это, помимо негативного влияния на качество образования, создает иллюзию быстрого выполнения заданий, однако на деле эта практика порой превращается в пустую трату времени», — отмечают депутаты.
По их словам, реализация идеи даст школьникам возможность полноценно отдыхать на выходных и улучшит их психоэмоциональное состояние. Кроме того, авторы считают, что это поспособствует и лучшему усвоению учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на занятиях в будние дни.
Ранее мы рассказывали, что в России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание, в зависимости от возраста. Также у учеников станет меньше контрольных работ. Теперь всероссийские проверочные и другие контрольные не должны занимать больше 10% учебного времени по каждому предмету.