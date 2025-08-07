Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство науки и высшего образования России запретило вузам в текущей приемной кампании увеличивать количество мест для платного обучения. Теперь зачислять студентов будут только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — сообщили в Минобрнауки.

Сколько мест в вузах будут платными, теперь решает правительство РФ, в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

Однако пока неизвестно, как между разными университетами и институтами будут распределять эти платные места. А вот изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в этом учебном году ввели единые сроки подачи документов для каждого уровня обучения. Принимать документы при поступлении на бюджет по результатам ЕГЭ, а также на бакалавриат и специалитет начнут с 20 июня по 25 июля. Для абитуриентов, планирующих платное обучение, сроки подачи документов в вузы увеличиваются. Прием начнется с 20 июня по 20 сентября включительно, передает ТАСС.

Ключевым фактором, вызвавшим изменения в вопросе платных мест в вузах, стал острый дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день в отечественной промышленности не хватает примерно 600 тысяч инженеров, предприятия военно-промышленного комплекса испытывают нехватку 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — 23 тысяч врачей и 75 тысяч средних медицинских работников.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость сокращения «избыточного» платного набора на непрофильные специальности.

Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности.