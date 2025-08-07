НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году

Минобрнауки усложнило поступления в вузы: что поменяется уже в этом году

Теперь попасть на платное обучение станет тяжелее

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЭто коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство науки и высшего образования России запретило вузам в текущей приемной кампании увеличивать количество мест для платного обучения. Теперь зачислять студентов будут только в пределах утвержденных квот. Подробнее о новых правилах поступления для абитуриентов рассказываем в материале.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — сообщили в Минобрнауки.

Сколько мест в вузах будут платными, теперь решает правительство РФ, в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

Однако пока неизвестно, как между разными университетами и институтами будут распределять эти платные места. А вот изменения вступят в силу уже 1 сентября 2026 года.

Кроме того, в этом учебном году ввели единые сроки подачи документов для каждого уровня обучения. Принимать документы при поступлении на бюджет по результатам ЕГЭ, а также на бакалавриат и специалитет начнут с 20 июня по 25 июля. Для абитуриентов, планирующих платное обучение, сроки подачи документов в вузы увеличиваются. Прием начнется с 20 июня по 20 сентября включительно, передает ТАСС.

Ключевым фактором, вызвавшим изменения в вопросе платных мест в вузах, стал острый дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний день в отечественной промышленности не хватает примерно 600 тысяч инженеров, предприятия военно-промышленного комплекса испытывают нехватку 400 тысяч специалистов, а система здравоохранения — 23 тысяч врачей и 75 тысяч средних медицинских работников.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость сокращения «избыточного» платного набора на непрофильные специальности.

Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности.

Еще эксперты уверены, что поступление в вузы ужесточают для того, чтобы выпускники смогли рассмотреть в этом случае учебу в колледже, где учитывают лишь средний балл аттестата, передает Business FM.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Школа Вуз Законопроект Абитуриент Колледж Профессии
Комментарии
12
Гость
18 июня, 08:29
"Специалисты считают, что в первую очередь в вузах начнут сокращать количество платных мест на гуманитарных специальностях, таких как экономика, юриспруденция, политология и социология. Эти меры смогут привести к искусственному увеличению спроса на инженерные и технологические специальности." Вот объясните мне, дураку. Я - стопроцентный гуманитарий. Для меня реально вся эта высшая математика, физика/химия - темный лес. Ну сократят они гуманитарные специальности. Они думают, что гуманитарии тогда пойдут люди от безысходности на нужных правительству инженеров? И какого тогда качества будут эти инженеры на выходе? Или это конкретная такая дележка на людей первого и второго сорта - мол, гуманитарий? Твое место под забором, "вышка" тебе не положена.
Гость
20 мая, 14:31
Парадоксальное решение проблемы нехватки низкооплачиваемых специалистов и результат будет противоположный ожиданиям, иного и быть не может.
