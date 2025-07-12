В Ярославской области ликвидируют три школы: какие

В Ярославской области закроют школы из-за отсутствия учеников Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU

В Ярославской области ликвидируют три школы — Бектышевскую начальную школу в Переславле-Залесском, Карьерскую основную общеобразовательную школу и Лазарцевскую начальную общеобразовательную школу в Ростовском округе. Об этом порталу 76.RU сообщили в региональном Министерстве образования.

Причиной стало отсутствие учеников.

«Решение о закрытии школ принимается после всестороннего рассмотрения и, как правило, связано с отсутствием обучающихся. Далее следуют длительные юридические процедуры. Так, на начало прошлого учебного года в данных образовательных организациях не было ни одного ученика. Сейчас эти школы находятся в стадии ликвидации», — пояснили в Минобре.

Напомним, ранее стало известно, что также в 2025 году закроют Погорельскую основную школу в Первомайском округе. На конец учебного года в ней оставалось четыре обучающихся разных классов. Родители сами попросили перевести их в другое учебное учреждение, где больше школьников. В результате ребята продолжат обучение в соседней Семёновской школе.