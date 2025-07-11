Как хорошо вы знаете родную страну? Тест для ярославцев, которые не прогуливали географию

Пока все едут в отпуска или только готовятся к летним путешествиям, мы внимательно смотрим на карту страны и думаем, сколько еще неизведанных мест на ней остается. И если пока не получается увидеть их своими глазами, то можно хотя бы изучить удаленно. А вы многое знаете о географии России? Давайте же скорее выясним!
В каком городе Калининградской области расположены средневековые замки Тевтонского ордена — Инстербург и Георгенбург?
Балтийск
Гвардейск
Ладушкин
Черняховск
Чем знаменита река Лена?
Она названа в честь царицы Елены — матери императора Константина Великого
Это самая длинная река России
Это река с чистейшей в России водой
Здесь водится белуга
Это — одно из наиболее популярных мест для паломников в России и известный объект ЮНЕСКО в Московской области.
Новоспасский монастырь
Храм Тихвинской иконы Божией матери
Церковь Николая Чудотворца
Троице-Сергиева Лавра
Добро пожаловать в Алтайский край. Здесь в окрестностях Белокурихи можно встретить очень много живописных скал с необычными названиями. Но каких скал там не существует?
Бабья радость
Пронеси, Господи!
Врата любви
Черепаха
Пройдемся немного по городам Владимирской области. На гербе Гороховца вы увидите горох (что не удивительно). На гербе Вязников — вяз. На гербе города Гусь-Хрустальный вы увидите, как ни странно, хрустального гуся. А на гербе какого города изображены калачи?
Калач-на-Оке
Киржач
Муром
Калачев
На Камчатке расположено одно из признанных Семи чудес России — Долина гейзеров. Не припомните, в каком году ее открыли?
В 1928-м
В 1941-м
В 1965-м
В 1973-м
Всем хорошо известно, что Байкал — самое глубокое озеро в мире. А что насчет его площади?
Байкал самое крупное озеро в мире
Больше Байкала только Каспийское море
Байкал занимает седьмое место среди крупнейших озер мира
Байкал не входит и в десятку крупнейших озер
Какая гидроэлектростанция — крупнейшая и самая мощная в России?
Саяно-Шушенская
Красноярская
Братская
Усть-Илимская
Где находятся Ленские столбы — высокие природные колонны, которые возвышаются на берегу реки?
В Хабаровском крае
В Бурятии
В республике Саха (Якутия)
В Амурской области
Какой регион может похвастаться тем, что на его территории находится самый высокий водопад России?
Карелия
Алтай
Приморский край
Красноярский край