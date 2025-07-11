Как хорошо вы знаете родную страну? Тест для ярославцев, которые не прогуливали географию

Пока все едут в отпуска или только готовятся к летним путешествиям, мы внимательно смотрим на карту страны и думаем, сколько еще неизведанных мест на ней остается. И если пока не получается увидеть их своими глазами, то можно хотя бы изучить удаленно. А вы многое знаете о географии России? Давайте же скорее выясним!