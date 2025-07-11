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Как хорошо вы знаете родную страну? Тест для ярославцев, которые не прогуливали географию

Будьте готовы открыть для себя кое-что новое

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Если вы узнали эту местность, скорее всего, пройдете наш тест без ошибок | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЕсли вы узнали эту местность, скорее всего, пройдете наш тест без ошибок | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Если вы узнали эту местность, скорее всего, пройдете наш тест без ошибок

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пока все едут в отпуска или только готовятся к летним путешествиям, мы внимательно смотрим на карту страны и думаем, сколько еще неизведанных мест на ней остается. И если пока не получается увидеть их своими глазами, то можно хотя бы изучить удаленно. А вы многое знаете о географии России? Давайте же скорее выясним!

ТЕСТПройден 58 раз
1 / 10

В каком городе Калининградской области расположены средневековые замки Тевтонского ордена — Инстербург и Георгенбург?

  • Балтийск

  • Гвардейск

  • Ладушкин

  • Черняховск

2 / 10

Чем знаменита река Лена?

  • Она названа в честь царицы Елены — матери императора Константина Великого

  • Это самая длинная река России

  • Это река с чистейшей в России водой

  • Здесь водится белуга

3 / 10

Это — одно из наиболее популярных мест для паломников в России и известный объект ЮНЕСКО в Московской области.

  • Новоспасский монастырь

  • Храм Тихвинской иконы Божией матери

  • Церковь Николая Чудотворца

  • Троице-Сергиева Лавра

4 / 10

Добро пожаловать в Алтайский край. Здесь в окрестностях Белокурихи можно встретить очень много живописных скал с необычными названиями. Но каких скал там не существует?

  • Бабья радость

  • Пронеси, Господи!

  • Врата любви

  • Черепаха

5 / 10

Пройдемся немного по городам Владимирской области. На гербе Гороховца вы увидите горох (что не удивительно). На гербе Вязников — вяз. На гербе города Гусь-Хрустальный вы увидите, как ни странно, хрустального гуся. А на гербе какого города изображены калачи?

  • Калач-на-Оке

  • Киржач

  • Муром

  • Калачев

6 / 10

На Камчатке расположено одно из признанных Семи чудес России — Долина гейзеров. Не припомните, в каком году ее открыли?

  • В 1928-м

  • В 1941-м

  • В 1965-м

  • В 1973-м

7 / 10

Всем хорошо известно, что Байкал — самое глубокое озеро в мире. А что насчет его площади?

  • Байкал самое крупное озеро в мире

  • Больше Байкала только Каспийское море

  • Байкал занимает седьмое место среди крупнейших озер мира

  • Байкал не входит и в десятку крупнейших озер

8 / 10

Какая гидроэлектростанция — крупнейшая и самая мощная в России?

  • Саяно-Шушенская

  • Красноярская

  • Братская

  • Усть-Илимская

9 / 10

Где находятся Ленские столбы — высокие природные колонны, которые возвышаются на берегу реки?

  • В Хабаровском крае

  • В Бурятии

  • В республике Саха (Якутия)

  • В Амурской области

10 / 10

Какой регион может похвастаться тем, что на его территории находится самый высокий водопад России?

  • Карелия

  • Алтай

  • Приморский край

  • Красноярский край

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
География Россия Знания Страна Обучение Развлечение
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