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Образование Оптимизация школ Войдут восемь садиков и школ: в Ярославле создадут гигантский образовательный комплекс

Войдут восемь садиков и школ: в Ярославле создадут гигантский образовательный комплекс

Где он появится

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1 комментарий
В Ярославле создадут еще один образовательный комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле создадут еще один образовательный комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле создадут еще один образовательный комплекс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле создадут новый образовательный комплекс на базе средней школы № 88, которая находится на улице Звездной во Фрунзенском районе города. Постановление об этом 27 июня подписал мэр города Артем Молчанов.

К школе № 88 собираются присоединить расположенные в этом же районе основную школу № 73, среднюю школу № 78, начальную школу — детский сад № 85, детские сады № 22, 42, 221, 246.

«Установить наименование образуемого в результате реорганизации учреждения: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа „Образовательный комплекс № 36“», — говорится в постановлении.

По планам, прописанном в документе, завершить процесс реорганизации должны в октябре 2025 года.

Напомним, в Ярославской области начался второй этап объединения учебных заведений. Эксперимент по созданию таких комплексов стартовал в регионе еще в 2024 году. Изначально было образовано шесть кластеров — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском. Сейчас опыт планируют распространять на весь регион. В Ярославле подписаны новые постановления, по которым объединения затронут практически все городских школы и садики. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение и рассказала, по какому принципу объединяют учебные учреждения.

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Комментарии
1
Гость
10 минут
Когда расформируют мэрию? Работы ноль ,а затрат на содержание сотни миллионов.
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