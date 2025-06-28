Войдут восемь садиков и школ: в Ярославле создадут гигантский образовательный комплекс

Напомним, в Ярославской области начался второй этап объединения учебных заведений. Эксперимент по созданию таких комплексов стартовал в регионе еще в 2024 году. Изначально было образовано шесть кластеров — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском. Сейчас опыт планируют распространять на весь регион. В Ярославле подписаны новые постановления, по которым объединения затронут практически все городских школы и садики. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение и рассказала, по какому принципу объединяют учебные учреждения.