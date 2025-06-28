Войдут восемь садиков и школ: в Ярославле создадут гигантский образовательный комплекс

В Ярославле создадут новый образовательный комплекс на базе средней школы № 88, которая находится на улице Звездной во Фрунзенском районе города. Постановление об этом 27 июня подписал мэр города Артем Молчанов.
К школе № 88 собираются присоединить расположенные в этом же районе основную школу № 73, среднюю школу № 78, начальную школу — детский сад № 85, детские сады № 22, 42, 221, 246.
«Установить наименование образуемого в результате реорганизации учреждения: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа „Образовательный комплекс № 36“», — говорится в постановлении.
По планам, прописанном в документе, завершить процесс реорганизации должны в октябре 2025 года.
Напомним, в Ярославской области начался второй этап объединения учебных заведений. Эксперимент по созданию таких комплексов стартовал в регионе еще в 2024 году. Изначально было образовано шесть кластеров — три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском. Сейчас опыт планируют распространять на весь регион. В Ярославле подписаны новые постановления, по которым объединения затронут практически все городских школы и садики. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение и рассказала, по какому принципу объединяют учебные учреждения.