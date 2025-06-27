«У меня не было репетиторов ни по одному предмету»: выпускница — о том, как сдать русский и физику на 200 баллов

Когда наши коллеги из 63.RU шли на это интервью, то думали, что встретятся со 100-балльницей по русскому языку. Но прямо перед встречей Алина Вафина получила радостную новость: она набрала еще и 100 баллов по физике. Журналисты поговорили с 200-балльницей из Самары о ее учебе, отношении к ЕГЭ и планах на будущее.
«В таком возрасте уже невозможно заставить человека учиться»
— Алина, когда ты решила, какие предметы будешь сдавать?
— В девятом классе я сдавала физику, математику и английский. После этого я решила, что мне нравятся физика и математика и я хочу глубже изучать эти предметы. Поэтому в 10-й класс я поступила в Самарский международный аэрокосмический лицей (СМАЛ). Там очень сильные физика и математика, поэтому именно при поступлении туда я решила, что буду сдавать эти предметы на ЕГЭ.
— А почему именно технические предметы? Что в них нравится?
— Мне всегда тяжело давались гуманитарные науки. А в технических предметах, в математике, в физике, очень интересно исследовать разные математические модели, разбираться в физических процессах. Мне это понравилось.
— Расскажи, пожалуйста, как ты готовилась к ЕГЭ?
— В лицее была очень достойная подготовка, поэтому у меня не было репетиторов ни по одному предмету. Что касается русского, я во второй половине года каждый день сама решала тестовую часть, и в это же время мы усиленно отрабатывали сочинения в лицее. Наша учительница, Наталья Владимировна, показывала каждую особенность написания сочинения, обращала внимание на все детали, предлагала большое количество аргументов, рассказывала про выдающихся личностей, мы анализировали много стихотворений.
По математике с физикой — то же самое. Решали много задач, анализировали каждый пробник, разбирали все сложности заданий, учителя во всем помогали. У нас были задачи выше уровня ЕГЭ, даже олимпиадные. А еще мы каждый месяц писали пробники ЕГЭ.
— Ты на все предметы делала одинаково сильный упор?
— Наверное, особое внимание я уделяла русскому, потому что этот предмет мне давался труднее всего.
— То есть ты боялась, что можешь не очень хорошо сдать, и поэтому решила поднажать?
— Ну да. Я правда считаю, что русский — это непростой предмет. Там нужно хорошо подумать, прежде чем что-то написать. Там очень много исключений, которые нужно выучить, много правил. Иногда это даже сравнимо с тем, что как будто сидишь и решаешь сложный параметр по профильной математике.
— А какие области физики и русского тебе кажутся самыми сложными?
— В физике это, наверное, МКТ — молекулярно-кинетическая теория. Например, в сосуде находится влажный воздух, нужно определить, как изменятся различные параметры, например, температура, объем, если изменить другие параметры. Либо есть сосуд под поршнем, и поршень начинает двигаться с ускорением или без ускорения. Тоже нужно измерить, нужно понять, как изменяется количество вещества и другие параметры. Над этими задачами я намного дольше думала, чем над другими. А в русском, наверное, труднее всего писать сочинения, не допустить речевых ошибок, не пропустить ни одной запятой.
— Что для тебя тяжелее всего в русском языке: запятые или правописание?
— Для меня, наверное, запятые.
— Тебе приходилось в процессе подготовки к ЕГЭ жертвовать своим свободным временем?
— К сожалению, приходилось. Семь лет я занимаюсь современными танцами, хип-хопом, тренировалась просто для себя у различных хореографов. Но на весь год я практически полностью отказалась от танцев, потому что поняла, что это занимает очень много времени и сил. Я оставила тренировки только раз в две недели. Это помогало отвлечься от учебы, разгрузиться.
— А после поступления в вуз ты продолжишь заниматься?
— Да, конечно, буду. Это хорошая разгрузка. Надеюсь, в этом году уже буду побольше тренироваться.
— Ты чувствовала когда-нибудь выгорание?
— Наверное, нет. Подготовка не была для меня слишком трудной, я два года находилась среди людей, которые были заинтересованы в результатах, в успехе так же, как и я. Мы поддерживали друг друга, рядом с ними не было трудно готовиться к ЕГЭ. И учителя были заинтересованы в том, чтобы помочь нам.
— Твои родители подталкивали тебя или вся подготовка была только в твоих руках?
— Меня полностью поддерживали, но не заставляли, потому что, мне кажется, в таком возрасте уже невозможно заставить человека учиться. Я сама этого хотела, мне было интересно, как хорошо я смогу сдать экзамены, если буду изо всех сил готовиться. Это была моя инициатива, и, конечно, мама меня полностью поддерживала. Все сборники, которые я хотела, всё я покупала сама. Я хотела испытать свои силы.
«Когда мне сказали, у меня 200 баллов, у меня вообще все слова пропали»
— Ты помнишь, что ты чувствовала перед экзаменом, когда вы стояли во дворе школы и ждали, когда вас запустят?
— На самом деле волнение присутствовало совсем чуть-чуть, но мы стояли с одноклассниками, обсуждали и аргументы к сочинению, и просто шутили, поддерживали друг друга, желали удачи. Поэтому волнение не особо чувствовалось. Оно больше появилось, когда КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.) начали печатать. То есть когда мы уже сидели в аудитории.
— А в процессе самого экзамена ты не волновалась?
— Когда я увидела задания по физике, по русскому, я поняла, что в целом там нет ничего страшного, и я, скорее всего, всё решу. Вот перед математикой я почему-то больше всего волновалась, но тоже на самом экзамене спокойно всё решала.
— То есть в заданиях было всё, к чему ты готовилась? Сюрпризов не было?
— Математика вызвала немного трудности, но сосредоточиться у меня получилось. Ну а на физике с русским всё было знакомо.
— До прихода результатов ты была уверена, что ты всё правильно решила?
— Конечно нет. Я думала, что в русском у меня будут либо ошибки в тестовой части, либо я в сочинении допустила пунктуационную или речевую ошибку. И с физикой то же самое. Я вообще не ожидала такой результат увидеть.
— Ты суеверна? Монетку не подкладывала, «халява, приди» не кричала?
— Таким приметам я не следовала, но мы с одноклассницами устроили небольшой флешмоб и сделали маникюр с четырехлистными клеверами на удачу. И нам это помогло. У нас всех по русскому больше 90 баллов.
— Ты говорила, что поначалу русский давался не очень хорошо, а теперь у тебя 100 баллов. Что чувствуешь по этому поводу?
— На самом деле, когда я только узнала результаты, я была очень удивлена. Мне позвонила классная руководительница, сказала, что она меня поздравляет и что у меня 100 баллов по русскому. Я была сонной, подумала, что мне это приснилось. Я сразу побежала рассказывать маме, мама тоже была в шоке. Я не ожидала. До сих пор я иногда не верю. Я понимала, что если буду очень внимательной, то моя работа может получить хороший балл. Но о таком я не думала.
Физика для меня была самым большим сюрпризом. После экзамена я вышла и подумала, ну, возможно, баллов 90 будет. Но вчера мне позвонила классная руководительница и сказала, что я 200-балльница. И тут у меня вообще все слова пропали.
— У вас много кто сдал ЕГЭ так же хорошо?
— У нас в классе четыре 100-балльника из 26 человек.
— Теперь ты сама знаешь, что такое ЕГЭ. Как ты относишься к такому формату экзамена?
— Я думаю, что это достаточно неплохая система проверки знаний. В том плане, что это помогает поступать во многие вузы, так как все сдают экзамен в одинаковой форме. Конечно, бывают трудности, некоторые задания могут быть сложнее, чем школьная программа. Но мне кажется, что это неплохая система, особенно для тех, кто хочет уезжать в другие города. Возможно, если бы я могла, я бы изменила критерии оценивания. Потому что во многих предметах очень строгая шкала. Либо я изменила бы задания, сделала их более простыми.
«Роботы, возможно, смогут заменить официантов»
— Какие у тебя планы на будущее, куда планируешь поступать?
— Я планирую остаться в Самаре и поступать в Самарский университет на направление «Прикладная математика и информатика». Я, еще когда поступала в СМАЛ, думала, что хочу продолжать обучение в университете, при котором работает лицей. И поскольку в процессе обучения в лицее мне понравились информатика и программирование, то я решила, что хочу связать свою будущую профессию с этими областями. К тому же сейчас сфера IT очень бурно развивается. У нас многие одноклассники поступают в эту сферу, и я тоже хочу в этом развиваться.
— То есть ты будешь поступать вместе с кем-то из своих одноклассников?
— Да, хотелось бы. Очень много моих одноклассников поступает на направление «Прикладная математика и информатика». Если получится, мы хотели бы продолжать обучение вместе.
— Ты рассматриваешь IT из-за востребованности этой сферы или из-за того, что сам процесс интересен?
— Из-за того и из-за того. Это интересно: писать код, создавать что-то новое. И также это востребовано, можно достичь больших успехов.
— А ты уже пробовала свои силы в программировании?
— Пробовала, у нас в лицее сильная информатика. Я хоть и не сдавала этот предмет, но всё равно мы решали задачи уровня ЕГЭ, и мне понравилось.
— Как ты относишься к искусственному интеллекту?
— Я думаю, полностью людей он не заменит. Он будет развиваться, конечно, в каких-то сферах он будет очень популярным, очень востребованным. Например, роботы, возможно, смогут заменить официантов в будущем. Но я думаю, что ИИ всё равно всё будет находиться под контролем человека.
— В своей будущей профессиональной деятельности ты бы хотела поработать с нейросетями?
— Да. На направлении, куда я буду поступать, как раз идет акцент на нейросети, на искусственный интеллект, именно на его программирование.
«Я хотела именно себе доказать, что смогу хорошо подготовиться»
— С какими мыслями ты смотришь в будущее? С волнением, с оптимизмом?
— Мне очень интересно, что будет дальше. Потому что эти два года были очень насыщенными, очень интересными. Я очень рада, что они принесли такой хороший результат. И надеюсь, что в будущем тоже будет много всего интересного и запоминающегося.
— Ты для себя определила какую-то высоту, которую тебе надо будет покорить?
— Нет, на самом деле. Пока просто хочу получить хорошее образование и начинать работать.
— Ты себя считаешь амбициозным человеком?
— Возможно, да. Я достаточно много, если говорить про ЕГЭ, решала задачи в этом году и тренировалась. И наверное, я буду стараться и дальше, во время учебы в университете, ставить высокие цели и достигать их.
— Что для тебя успех в жизни?
— Когда есть стабильный доход, счастливая семья, любимое дело.
— Для тебя важны официальные показатели успеха: должность, уровень зарплаты?
— Мне важнее, чтобы работа, которой я занимаюсь, приносила мне удовольствие, чтобы она не была для меня в тягость, чтобы рядом были люди, с которыми интересно работать.
— Я так понял, для тебя важнее ощущение, что ты сама молодец, а не оценки других людей.
— Я чувствую гордость за себя, что у меня всё получилось. И конечно, очень приятно, что многие люди радуются за меня. Я очень рада, что мою работу так оценили. Но я хотела именно себе доказать, что смогу подготовиться и хорошо показать себя.
— У тебя не возникает сомнений в правильности выбранного пути?
— Возникали, конечно, мысли о том, правильно ли я выбрала будущую специальность. Но сейчас этих сомнений намного меньше, и я думаю, мне понравится.
— А вообще в будущем ты планируешь здесь же оставаться работать?
— Наверное, да. Мне очень нравится Самара. Здесь у меня все родственники, все друзья. И в принципе я очень люблю этот город.
— А за что?
— Тут красиво, тут атмосфера очень приятная, закаты красивые.