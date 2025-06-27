«У меня не было репетиторов ни по одному предмету»: выпускница — о том, как сдать русский и физику на 200 баллов

В первую очередь Алине хотелось испытать собственные возможности Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Когда наши коллеги из 63.RU шли на это интервью, то думали, что встретятся со 100-балльницей по русскому языку. Но прямо перед встречей Алина Вафина получила радостную новость: она набрала еще и 100 баллов по физике. Журналисты поговорили с 200-балльницей из Самары о ее учебе, отношении к ЕГЭ и планах на будущее.

«Русский язык сравним с параметром по профильной математике» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«В таком возрасте уже невозможно заставить человека учиться»

— Алина, когда ты решила, какие предметы будешь сдавать?

— В девятом классе я сдавала физику, математику и английский. После этого я решила, что мне нравятся физика и математика и я хочу глубже изучать эти предметы. Поэтому в 10-й класс я поступила в Самарский международный аэрокосмический лицей (СМАЛ). Там очень сильные физика и математика, поэтому именно при поступлении туда я решила, что буду сдавать эти предметы на ЕГЭ.

— А почему именно технические предметы? Что в них нравится?

— Мне всегда тяжело давались гуманитарные науки. А в технических предметах, в математике, в физике, очень интересно исследовать разные математические модели, разбираться в физических процессах. Мне это понравилось.

— Расскажи, пожалуйста, как ты готовилась к ЕГЭ?

— В лицее была очень достойная подготовка, поэтому у меня не было репетиторов ни по одному предмету. Что касается русского, я во второй половине года каждый день сама решала тестовую часть, и в это же время мы усиленно отрабатывали сочинения в лицее. Наша учительница, Наталья Владимировна, показывала каждую особенность написания сочинения, обращала внимание на все детали, предлагала большое количество аргументов, рассказывала про выдающихся личностей, мы анализировали много стихотворений.

Технические дисциплины Алине всегда давались легче Источник: Роман Данилкин / 63.RU

По математике с физикой — то же самое. Решали много задач, анализировали каждый пробник, разбирали все сложности заданий, учителя во всем помогали. У нас были задачи выше уровня ЕГЭ, даже олимпиадные. А еще мы каждый месяц писали пробники ЕГЭ.

— Ты на все предметы делала одинаково сильный упор?

— Наверное, особое внимание я уделяла русскому, потому что этот предмет мне давался труднее всего.

— То есть ты боялась, что можешь не очень хорошо сдать, и поэтому решила поднажать?

— Ну да. Я правда считаю, что русский — это непростой предмет. Там нужно хорошо подумать, прежде чем что-то написать. Там очень много исключений, которые нужно выучить, много правил. Иногда это даже сравнимо с тем, что как будто сидишь и решаешь сложный параметр по профильной математике.

— А какие области физики и русского тебе кажутся самыми сложными?

— В физике это, наверное, МКТ — молекулярно-кинетическая теория. Например, в сосуде находится влажный воздух, нужно определить, как изменятся различные параметры, например, температура, объем, если изменить другие параметры. Либо есть сосуд под поршнем, и поршень начинает двигаться с ускорением или без ускорения. Тоже нужно измерить, нужно понять, как изменяется количество вещества и другие параметры. Над этими задачами я намного дольше думала, чем над другими. А в русском, наверное, труднее всего писать сочинения, не допустить речевых ошибок, не пропустить ни одной запятой.

Алина готовилась к ЕГЭ без репетиторов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Что для тебя тяжелее всего в русском языке: запятые или правописание?

— Для меня, наверное, запятые.

— Тебе приходилось в процессе подготовки к ЕГЭ жертвовать своим свободным временем?

— К сожалению, приходилось. Семь лет я занимаюсь современными танцами, хип-хопом, тренировалась просто для себя у различных хореографов. Но на весь год я практически полностью отказалась от танцев, потому что поняла, что это занимает очень много времени и сил. Я оставила тренировки только раз в две недели. Это помогало отвлечься от учебы, разгрузиться.

— А после поступления в вуз ты продолжишь заниматься?

— Да, конечно, буду. Это хорошая разгрузка. Надеюсь, в этом году уже буду побольше тренироваться.

— Ты чувствовала когда-нибудь выгорание?

— Наверное, нет. Подготовка не была для меня слишком трудной, я два года находилась среди людей, которые были заинтересованы в результатах, в успехе так же, как и я. Мы поддерживали друг друга, рядом с ними не было трудно готовиться к ЕГЭ. И учителя были заинтересованы в том, чтобы помочь нам.

— Твои родители подталкивали тебя или вся подготовка была только в твоих руках?

— Меня полностью поддерживали, но не заставляли, потому что, мне кажется, в таком возрасте уже невозможно заставить человека учиться. Я сама этого хотела, мне было интересно, как хорошо я смогу сдать экзамены, если буду изо всех сил готовиться. Это была моя инициатива, и, конечно, мама меня полностью поддерживала. Все сборники, которые я хотела, всё я покупала сама. Я хотела испытать свои силы.

Для написания сочинения одиннадцатиклассники проанализировали много стихов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Когда мне сказали, у меня 200 баллов, у меня вообще все слова пропали»

— Ты помнишь, что ты чувствовала перед экзаменом, когда вы стояли во дворе школы и ждали, когда вас запустят?

— На самом деле волнение присутствовало совсем чуть-чуть, но мы стояли с одноклассниками, обсуждали и аргументы к сочинению, и просто шутили, поддерживали друг друга, желали удачи. Поэтому волнение не особо чувствовалось. Оно больше появилось, когда КИМы (контрольно-измерительные материалы. — Прим. ред.) начали печатать. То есть когда мы уже сидели в аудитории.

— А в процессе самого экзамена ты не волновалась?

— Когда я увидела задания по физике, по русскому, я поняла, что в целом там нет ничего страшного, и я, скорее всего, всё решу. Вот перед математикой я почему-то больше всего волновалась, но тоже на самом экзамене спокойно всё решала.

— То есть в заданиях было всё, к чему ты готовилась? Сюрпризов не было?

— Математика вызвала немного трудности, но сосредоточиться у меня получилось. Ну а на физике с русским всё было знакомо.

— До прихода результатов ты была уверена, что ты всё правильно решила?

— Конечно нет. Я думала, что в русском у меня будут либо ошибки в тестовой части, либо я в сочинении допустила пунктуационную или речевую ошибку. И с физикой то же самое. Я вообще не ожидала такой результат увидеть.

— Ты суеверна? Монетку не подкладывала, «халява, приди» не кричала?

— Таким приметам я не следовала, но мы с одноклассницами устроили небольшой флешмоб и сделали маникюр с четырехлистными клеверами на удачу. И нам это помогло. У нас всех по русскому больше 90 баллов.

Клевер на ногтях вместо монетки в ботинке Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Ты говорила, что поначалу русский давался не очень хорошо, а теперь у тебя 100 баллов. Что чувствуешь по этому поводу?

— На самом деле, когда я только узнала результаты, я была очень удивлена. Мне позвонила классная руководительница, сказала, что она меня поздравляет и что у меня 100 баллов по русскому. Я была сонной, подумала, что мне это приснилось. Я сразу побежала рассказывать маме, мама тоже была в шоке. Я не ожидала. До сих пор я иногда не верю. Я понимала, что если буду очень внимательной, то моя работа может получить хороший балл. Но о таком я не думала.

Физика для меня была самым большим сюрпризом. После экзамена я вышла и подумала, ну, возможно, баллов 90 будет. Но вчера мне позвонила классная руководительница и сказала, что я 200-балльница. И тут у меня вообще все слова пропали.

— У вас много кто сдал ЕГЭ так же хорошо?

— У нас в классе четыре 100-балльника из 26 человек.

— Теперь ты сама знаешь, что такое ЕГЭ. Как ты относишься к такому формату экзамена?

— Я думаю, что это достаточно неплохая система проверки знаний. В том плане, что это помогает поступать во многие вузы, так как все сдают экзамен в одинаковой форме. Конечно, бывают трудности, некоторые задания могут быть сложнее, чем школьная программа. Но мне кажется, что это неплохая система, особенно для тех, кто хочет уезжать в другие города. Возможно, если бы я могла, я бы изменила критерии оценивания. Потому что во многих предметах очень строгая шкала. Либо я изменила бы задания, сделала их более простыми.

«Когда мне сказали, что у меня 100 баллов, я подумала, что мне это приснилось» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Роботы, возможно, смогут заменить официантов»

— Какие у тебя планы на будущее, куда планируешь поступать?

— Я планирую остаться в Самаре и поступать в Самарский университет на направление «Прикладная математика и информатика». Я, еще когда поступала в СМАЛ, думала, что хочу продолжать обучение в университете, при котором работает лицей. И поскольку в процессе обучения в лицее мне понравились информатика и программирование, то я решила, что хочу связать свою будущую профессию с этими областями. К тому же сейчас сфера IT очень бурно развивается. У нас многие одноклассники поступают в эту сферу, и я тоже хочу в этом развиваться.

— То есть ты будешь поступать вместе с кем-то из своих одноклассников?

— Да, хотелось бы. Очень много моих одноклассников поступает на направление «Прикладная математика и информатика». Если получится, мы хотели бы продолжать обучение вместе.

Теперь Алина хочет попробовать себя в IT Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Ты рассматриваешь IT из-за востребованности этой сферы или из-за того, что сам процесс интересен?

— Из-за того и из-за того. Это интересно: писать код, создавать что-то новое. И также это востребовано, можно достичь больших успехов.

— А ты уже пробовала свои силы в программировании?

— Пробовала, у нас в лицее сильная информатика. Я хоть и не сдавала этот предмет, но всё равно мы решали задачи уровня ЕГЭ, и мне понравилось.

— Как ты относишься к искусственному интеллекту?

— Я думаю, полностью людей он не заменит. Он будет развиваться, конечно, в каких-то сферах он будет очень популярным, очень востребованным. Например, роботы, возможно, смогут заменить официантов в будущем. Но я думаю, что ИИ всё равно всё будет находиться под контролем человека.

— В своей будущей профессиональной деятельности ты бы хотела поработать с нейросетями?

— Да. На направлении, куда я буду поступать, как раз идет акцент на нейросети, на искусственный интеллект, именно на его программирование.

«Мне кажется, что ЕГЭ — неплохая система для тех, кто хочет уезжать в другие города» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Я хотела именно себе доказать, что смогу хорошо подготовиться»

— С какими мыслями ты смотришь в будущее? С волнением, с оптимизмом?

— Мне очень интересно, что будет дальше. Потому что эти два года были очень насыщенными, очень интересными. Я очень рада, что они принесли такой хороший результат. И надеюсь, что в будущем тоже будет много всего интересного и запоминающегося.

— Ты для себя определила какую-то высоту, которую тебе надо будет покорить?

— Нет, на самом деле. Пока просто хочу получить хорошее образование и начинать работать.

— Ты себя считаешь амбициозным человеком?

— Возможно, да. Я достаточно много, если говорить про ЕГЭ, решала задачи в этом году и тренировалась. И наверное, я буду стараться и дальше, во время учебы в университете, ставить высокие цели и достигать их.

— Что для тебя успех в жизни?

— Когда есть стабильный доход, счастливая семья, любимое дело.

— Для тебя важны официальные показатели успеха: должность, уровень зарплаты?

— Мне важнее, чтобы работа, которой я занимаюсь, приносила мне удовольствие, чтобы она не была для меня в тягость, чтобы рядом были люди, с которыми интересно работать.

«Я надеюсь, что в будущем будет много всего интересного и запоминающегося» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Я так понял, для тебя важнее ощущение, что ты сама молодец, а не оценки других людей.

— Я чувствую гордость за себя, что у меня всё получилось. И конечно, очень приятно, что многие люди радуются за меня. Я очень рада, что мою работу так оценили. Но я хотела именно себе доказать, что смогу подготовиться и хорошо показать себя.

— У тебя не возникает сомнений в правильности выбранного пути?

— Возникали, конечно, мысли о том, правильно ли я выбрала будущую специальность. Но сейчас этих сомнений намного меньше, и я думаю, мне понравится.

— А вообще в будущем ты планируешь здесь же оставаться работать?

— Наверное, да. Мне очень нравится Самара. Здесь у меня все родственники, все друзья. И в принципе я очень люблю этот город.

— А за что?