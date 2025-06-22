«Готова бледно выглядеть»: экономист в 61 год сдала ЕГЭ по математике и оказалась в шоке

Многие требования к оформлению и способам решения за 40 лет изменились Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Пора ЕГЭ подошла к концу: школьники, не замечая летних деньков, усердно почти весь июнь штудировали пройденный материал. Но некоторые из сдающих волновались еще сильнее: их школьные годы остались далеко позади, а они вновь сели за зубрежку.

Ольге Холиной из Гурьевска Кемеровской области 61 год, а она сдавала профильную математику. Наши коллеги из NGS42.RU поговорили с возрастной ученицей, чтобы узнать, что заставило ее вновь сесть за парту, сложно ли усваивать материал в ее годы и насколько удобна система ЕГЭ по сравнению с экзаменационными билетами, которые были в ее юности.

Зачем сдавать ЕГЭ?

Ольга Холина много лет работает в сфере сельского хозяйства, и дополнительное образование на самом деле ей не нужно. ЕГЭ для нее — испытание себя на прочность.

У нее два взрослых сына и семеро внуков. Однажды она делала уроки с одним из них, мальчик тогда проходил программу второго класса, и поняла, что изменилось всё, даже способы решения.

Ольге приходится много считать и на работе Источник: Ольга Холина

— Казалось бы, второй класс — это же начальная школа. Понятно, что всё меняется, но не думала, что настолько, — говорит Ольга.

Заинтересовавшись, она начала читать педагогическую книгу для родителей школьников «Простая математика для маленьких и взрослых» и поняла, что, во-первых, ей очень интересна эта наука, а во-вторых, многое приходится открывать заново.

— Читала и оторваться не могла, а в конце был примерный тест задания ЕГЭ. А я же другого поколения, о ЕГЭ только слышала. И мне захотелось испытать на себе, что это такое, — делится Ольга.

В итоге, поразмыслив, решила попробовать пройти экзамен. По мнению Холиной, система ЕГЭ представляет собой более справедливую оценку знаний, нежели способы предыдущих поколений, и делает более широкий срез усвоенного материала.

Математика — это искусство

Именно математику специалист по сельскому хозяйству выбрала, так как считает ее самой важной из всех наук.

— Ну как без вычисления? Даже бюджет свой распланировать, чтобы от зарплаты до зарплаты хватило, математика нужна. Ремонт начал или что-то шить — нужны расчеты, сколько линолеума или ткани, — объясняет героиня.

Также она считает этот предмет очень творческим.

— Это такая абстракция: условное принятие чего-то, что ты, зная закономерности вот этих условных переменных, можешь красиво упростить и решить сложную задачу. Это скорее искусство, чем наука, — говорит экзаменуемая.

Вновь взяться за учебники жительницу Гурьевска заставил внук Источник: Ольга Холина











При этом математику Ольга Холина любила всегда, когда-то «была на ней помешана» и дважды проходила университетский курс. По первому образованию она инженер-строитель по теплогазоснабжению и вентиляции. А затем выучилась на экономиста и бухгалтера. Желание сдать экзамен породило именно воспоминание о студенческих временах.

— Мне очень нравится процесс учебы, это огромное удовольствие от контакта со многими людьми, очень грамотным преподавательским составом и со студентами. Чем больше взаимодействуешь с другими, тем больше получаешь опыта, смекалки, какой-то житейской хитрости. Вот сейчас это мой экзамен, это скорее любопытство с целью получения новых знаний, — рассуждает Холина.

Сдавать Ольга решила именно профильную математику, так как, по ее мнению, базовый уровень и так должен быть у каждого человека, а ей интереснее бросить себе максимальный вызов.

Учиться сложно, но мозги не заржавеют

— Я была уверена в себе, ведь я уже дважды окончила университет. Но открывая задания и упражняясь, понимаю, что очень многое забыла, — говорит Ольга накануне сдачи ЕГЭ.

Впрочем, если ей не удастся сдать на высокие балы — женщина не расстроится. Главное для нее сейчас разбавить рутину и заставить разум работать. Ведь пока она может усваивать новую информацию, на пенсию ей еще рано.

Во время подготовки оказалось, что многое из школьной программы Ольга уже не помнит Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











— Наше управление внедряет компьютерные программы в сельское хозяйство, благодаря им можно автоматически подсчитывать корма, сколько нужно внести удобрений, итоговый урожай и так далее. Всё это помогает создавать отчетность в автоматическом режиме без ошибок. Моя роль — донести информацию фермеру, обучить, подсказать. Для этого мне тоже нужно во всём разбираться и усваивать множество информации. А учеба разум стимулирует, — объясняет собеседница.

Во взрослом возрасте учиться оказалось сложнее. Не только потому, что детский мозг усваивает новое намного проще, но и, в отличие от школьников, взрослые экзаменующиеся не могут посвятить всё свое время подготовке. Времени между работой, огородом и бытовыми делами остается немного. К репетиторам женщина не обращалась и старается выкраивать хотя бы полчаса каждый день.

— Серьезно готовиться времени не хватало, понимаю, что результаты будут бледно выглядеть. Но всё-таки я не хочу отступить и попробую, — говорила Ольга накануне экзамена.

Экзамен по профильной математике проходил 20 июня, результаты героиня публикации сможет узнать до конца месяца, но вот что сказала сразу после сдачи:

— Очень довольна тем, что поучаствовала. Многие школьники ушли даже раньше, но я дописывала до конца. Успела не всё, но в целом результатом довольна. Первый блок прорешала полностью. В одном из заданий поняла, что совсем не помню ничего про производную синуса к косинусу и не стала даже мучиться, время тратить.

— Одно задание из двух действий я уже решила более чем на половину, когда осознала, что неправильно прочитала вопрос и, соответственно, ищу не то. Потеряла время. Тем не менее было приятно посидеть, порешать, я ведь люблю математику. Очень приятно, что так много молодых людей выбрали профильно сдавать этот предмет и решили быстро. Надеюсь, они получат высокие баллы и поступят, куда хотят.

Если вы захотите сдать ЕГЭ

До 1 февраля нужно прийти в пункт регистрации ЕГЭ и подать заявление с указанием предметов. Это может сделать каждый желающий. Поступать в вуз потом не обязательно. Можно также подать заявку через «Госуслуги».