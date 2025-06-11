А знают ли в Ярославле мировые столицы? Попробуйте пройти этот хитрый тест по географии

Каждый знает великую и прекрасную столицу великой и прекрасной России. Но что насчет других государств? Вы уверены, что без труда назовете главные города разных стран мира? У нас есть 10 вопросов, чтобы проверить это. Обещаем: ответить без ошибок на каждый из низ будет нелегко.