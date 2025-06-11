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Образование Тест А знают ли в Ярославле мировые столицы? Попробуйте пройти этот хитрый тест по географии

А знают ли в Ярославле мировые столицы? Попробуйте пройти этот хитрый тест по географии

Только, чур, не подглядывать!

5 545
1 комментарий
А вы хорошо знаете, что находится за границами России? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUА вы хорошо знаете, что находится за границами России? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

А вы хорошо знаете, что находится за границами России?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый знает великую и прекрасную столицу великой и прекрасной России. Но что насчет других государств? Вы уверены, что без труда назовете главные города разных стран мира? У нас есть 10 вопросов, чтобы проверить это. Обещаем: ответить без ошибок на каждый из низ будет нелегко.

ТЕСТПройден 1848 раз
1 / 10

Разомнемся на чем попроще. Назовите столицу Кыргызстана

  • Баку

  • Бишкек

  • Ош

  • Каракол

2 / 10

Если вы оказались в Ханое, то в какой вы стране?

  • Китай

  • КНДР

  • Вьетнам

  • Камбоджа

3 / 10

А столицу Словении назовете?

  • Марибор

  • Любляна

  • Целе

  • Копер

4 / 10

А главный город Черногории?

  • Подгорица

  • Херцег-Нови

  • Будва

  • София

5 / 10

Вы проснулись в Аммане. Что за страна за окном?

  • Бруней

  • Ливан

  • Бангладеш

  • Иордания

6 / 10

Если Браззавиль, то…

  • Бразилия

  • Конго

  • Намибия

  • Сенегал

7 / 10

Может, вы и столицу Мавритании назовете?

  • Порт-Луи

  • Луанда

  • Морони

  • Нуакшот

8 / 10

А Малабо — это столица какой страны?

  • Малави

  • Гватемалы

  • Экваториальной Гвинеи

  • Лесото

9 / 10

Вы взяли билет в Кингстаун. Значит, скоро вы будете в этой стране

  • Сент-Винсент и Гренадины

  • Ямайка

  • Антигуа и Барбуда

  • Кингстаун — это не столичный город, это район Чикаго

10 / 10

Может, вы еще знаете, как называется столица Тринидад и Тобаго?

  • Порт-о-Пренс

  • Порт-оф-Спейн

  • Порт-Вила

  • Порт-Морсби

Справились с этим заданием? Тогда давайте проверим осилите ли вы тест на эрудицию.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Планета География Развлечения Знания Обучение Столица Мир
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Комментарии
1
Гость
4 часа
не все знают где находится столица Мира сам недавно узнал, в бедной Костроме кричат на стадиончике: Кострома столица мира в команду вбухали за год Миллиард, но народ доволен, там ещё и кашей гречневой кормят за бесплатно
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