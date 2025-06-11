А знают ли в Ярославле мировые столицы? Попробуйте пройти этот хитрый тест по географии

Каждый знает великую и прекрасную столицу великой и прекрасной России. Но что насчет других государств? Вы уверены, что без труда назовете главные города разных стран мира? У нас есть 10 вопросов, чтобы проверить это. Обещаем: ответить без ошибок на каждый из низ будет нелегко.
Разомнемся на чем попроще. Назовите столицу Кыргызстана
Баку
Бишкек
Ош
Каракол
Если вы оказались в Ханое, то в какой вы стране?
Китай
КНДР
Вьетнам
Камбоджа
А столицу Словении назовете?
Марибор
Любляна
Целе
Копер
А главный город Черногории?
Подгорица
Херцег-Нови
Будва
София
Вы проснулись в Аммане. Что за страна за окном?
Бруней
Ливан
Бангладеш
Иордания
Если Браззавиль, то…
Бразилия
Конго
Намибия
Сенегал
Может, вы и столицу Мавритании назовете?
Порт-Луи
Луанда
Морони
Нуакшот
А Малабо — это столица какой страны?
Малави
Гватемалы
Экваториальной Гвинеи
Лесото
Вы взяли билет в Кингстаун. Значит, скоро вы будете в этой стране
Сент-Винсент и Гренадины
Ямайка
Антигуа и Барбуда
Кингстаун — это не столичный город, это район Чикаго
Может, вы еще знаете, как называется столица Тринидад и Тобаго?
Порт-о-Пренс
Порт-оф-Спейн
Порт-Вила
Порт-Морсби
Справились с этим заданием? Тогда давайте проверим осилите ли вы тест на эрудицию.