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Образование Тест Тест на эрудицию: только самый умный ответит на 10 из 10

Тест на эрудицию: только самый умный ответит на 10 из 10

А вы сможете пройти его без единой ошибки?

973
2 комментария
Не думайте, что будет легко,&nbsp;— вам точно придется поломать голову | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНе думайте, что будет легко,&nbsp;— вам точно придется поломать голову | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Не думайте, что будет легко, — вам точно придется поломать голову

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Познание мира не заканчивается после получения диплома или аттестата — каждый день приносит информацию о чем-то новом и удивительном. Если вы любите то и дело пополнять свой багаж знаний и считаете себя большим эрудитом, попробуйте справиться с нашим тестом — это тот еще крепкий орешек, и не всем он окажется по зубам.

ТЕСТПройден 266 раз
1 / 10

Как называется денежная единица Монголии?

  • Туман

  • Рупия

  • Тугрик

  • Шиллинг

2 / 10

Сколько морей омывает Турцию?

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

3 / 10

Как выглядит цветок арбуза?

  • Желтый

  • Розоватый

  • Бело-розовый

  • Белоснежный

4 / 10

В каком городе нет Девичьей башни?

  • Баку

  • Таллин

  • Стамбул

  • Кутаиси

5 / 10

Какой древний город считается первым мегаполисом в мире?

  • Вавилон

  • Афины

  • Рим

  • Урук

6 / 10

Кто такой Луис де Моралес?

  • Испанский живописец

  • Итальянский гравер

  • Севильский цирюльник

  • Мексиканский наркобарон

7 / 10

В каком городе есть Золотой Рог?

  • В Стамбуле

  • Во Владивостоке

  • В обоих городах

  • Ни в одном из перечисленных

8 / 10

Где находится самое глубокое место на Земле?

  • В Тихом океане

  • В Индийском океане

  • В Карибском море

  • В Аравийском море

9 / 10

Найдите неверное определение понятия «монада».

  • Состояние, в котором человек сосредоточен на себе, своем внутреннем мире и самоидентификации.

  • Единица, целое, первичная, основополагающая сущность, лежащая в основе мироздания.

  • Первичная простая (неделимая) активная субстанция, имеющая духовную природу, воспринимающая и отражающая в себе весь мир.

  • Базовые надстройки в философии бытия, определяющие сознание и взаимопроникновение человеческих идей.

10 / 10

Какое животное может спать, не закрывая глаза?

  • Черепаха

  • Дельфин

  • Кошка

  • Жираф

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Эрудиция Знания Знатоки Википедия Энциклопедия Кругозор Наука Океан Арбуз Растения Девичья башня Путешествия Философия Еда Художник
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Комментарии
2
Гость
5 часов
🤦‍♂️🤡 "Тест на эрудицию: только самый умный ответит на 10 из 10", - расскажите своему внештатному журналисту, что эрудиция и ум не синонимы. Большой набор рандомных знаний не делает человека умным. Гордость за то, что ты знаешь всякого мусора больше других, - индикатор глупости, а не ума.
Гость
1 час
Только самый умный ответит на этот вопрос:"Чем различаются стринги, капетинги и каролинги?"
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