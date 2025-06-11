Тест на эрудицию: только самый умный ответит на 10 из 10

Познание мира не заканчивается после получения диплома или аттестата — каждый день приносит информацию о чем-то новом и удивительном. Если вы любите то и дело пополнять свой багаж знаний и считаете себя большим эрудитом, попробуйте справиться с нашим тестом — это тот еще крепкий орешек, и не всем он окажется по зубам.