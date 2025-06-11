Тест на эрудицию: только самый умный ответит на 10 из 10

Познание мира не заканчивается после получения диплома или аттестата — каждый день приносит информацию о чем-то новом и удивительном. Если вы любите то и дело пополнять свой багаж знаний и считаете себя большим эрудитом, попробуйте справиться с нашим тестом — это тот еще крепкий орешек, и не всем он окажется по зубам.
Как называется денежная единица Монголии?
Туман
Рупия
Тугрик
Шиллинг
Сколько морей омывает Турцию?
2
3
4
5
Как выглядит цветок арбуза?
Желтый
Розоватый
Бело-розовый
Белоснежный
В каком городе нет Девичьей башни?
Баку
Таллин
Стамбул
Кутаиси
Какой древний город считается первым мегаполисом в мире?
Вавилон
Афины
Рим
Урук
Кто такой Луис де Моралес?
Испанский живописец
Итальянский гравер
Севильский цирюльник
Мексиканский наркобарон
В каком городе есть Золотой Рог?
В Стамбуле
Во Владивостоке
В обоих городах
Ни в одном из перечисленных
Где находится самое глубокое место на Земле?
В Тихом океане
В Индийском океане
В Карибском море
В Аравийском море
Найдите неверное определение понятия «монада».
Состояние, в котором человек сосредоточен на себе, своем внутреннем мире и самоидентификации.
Единица, целое, первичная, основополагающая сущность, лежащая в основе мироздания.
Первичная простая (неделимая) активная субстанция, имеющая духовную природу, воспринимающая и отражающая в себе весь мир.
Базовые надстройки в философии бытия, определяющие сознание и взаимопроникновение человеческих идей.
Какое животное может спать, не закрывая глаза?
Черепаха
Дельфин
Кошка
Жираф