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Образование Власти решили поменять школьную программу: какой предмет пропадет

Власти решили поменять школьную программу: какой предмет пропадет

Переход будет постепенным

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1 комментарий
Постепенно обществознание начнут преподавать только в старших классах | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПостепенно обществознание начнут преподавать только в старших классах | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Постепенно обществознание начнут преподавать только в старших классах

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

С 1 сентября 2025 года начнется глобальное изменение школьной программы, которое затронет обществознание. Этот предмет перестанут преподавать в 6-х и 7-х классах.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8–11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9–11-х классов», — анонсировали изменения в Министерстве просвещения.

Таким образом, в течение двух лет произойдет плавный переход на новую программу по этому предмету. Гибкость и соответствие современным требованиям в школьной программе отметила директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа.

«Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенно в период введения новых учебных дисциплин», — заключила эксперт в беседе с РИА Новости.

Из других изменений в программе, которые ждут школьников, — введение оценок за поведение. Пилотный проект стартует в новом учебном году. В Минпросвещения еще не определились, как будут оценивать школьников, по обычной пятибалльной системе, трехбалльной или зачет/незачет. Однако глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что если неудовлетворительную оценку не исправили, то это должно стать поводом для исключения ученика.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Школьная программа Обществознание
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Комментарии
1
Гость
29 минут
Зачем и почему никто не знает, сия есть тайна велика.
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