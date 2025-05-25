Власти решили поменять школьную программу: какой предмет пропадет

Постепенно обществознание начнут преподавать только в старших классах Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











С 1 сентября 2025 года начнется глобальное изменение школьной программы, которое затронет обществознание. Этот предмет перестанут преподавать в 6-х и 7-х классах.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8–11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9–11-х классов», — анонсировали изменения в Министерстве просвещения.

Таким образом, в течение двух лет произойдет плавный переход на новую программу по этому предмету. Гибкость и соответствие современным требованиям в школьной программе отметила директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа.

«Эффективность вновь вводимых учебных предметов всегда обусловлена целеполаганием, то есть на какие результаты мы ориентируемся. В частности, речь идет о результатах не столько предметных, сколько метапредметных, особенно в период введения новых учебных дисциплин», — заключила эксперт в беседе с РИА Новости.