Что нужно купить для учеников 5–11-х классов: шпаргалка в картинках для родителей

Середина августа — начало жаркой поры у родителей школьников. Пока одни обходят школьные базары, другие через школьные чаты выясняют, что нужно купить к 1 Сентября. Столько всего необходимо успеть, что у мам с папами действительно может пойти голова кругом. Специально для вас подготовили шпаргалки, какие канцтовары потребуются уже совсем скоро.
Список канцелярии в школу для 5–11-х классов
Недавно мы рассказывали, что нужно положить в портфель для учеников 1–4-х классов, и думали, что им нелегко придется. Но когда заглянули в список канцелярии в школу для 5–11-го класса, поняли, что учащимся начальной школы еще повезло. Одних тетрадей нужно как минимум 56 штук. Не знаем, как столько знаний помещается в детские головы, но, чтобы в вашу корзину в магазине канцелярии точно поместилось всё необходимое, сохраните себе для начала список тетрадей.
Раз набрали тетрадок, то к ним не помешает прикупить обложек. К счастью, их потребуется немного меньше: 15 — для тетрадей, 10 — для учебников, 1 — на дневник, 1 — для нотной тетради и 5 — для книг.
В пенале тоже всего должно хватать. Синих ручек на всякий случай возьмем с запасом — 10 штук. Засохнуть они за год не успеют, зато в случае чего всегда будут под рукой.
Кроме того, прихватите по одной цветной ручке — зеленой, красной, черной. И упаковку цветных гелевых ручек. Пригодятся и карандаши — простые (6 штук) и цветные (1 упаковка из 12 штук). И не забудьте про набор фломастеров, маркеры-текстовыделители, корректор, ластик, точилки с контейнером.
Для уроков черчения, изо и геометрии школьникам понадобятся две линейки (на 15 и 30 см), треугольник, транспортир, циркуль или готовальня, механические карандаши с грифелями, по упаковке белой и цветной бумаги формата А4, по одному набору белого и цветного картона, альбомы для рисования и черчения, папка для черчения, краски (акварельные и гуашь), палитра, набор кистей для рисования, стакан-непроливайка.
Чтобы подготовиться к урокам труда, нужны будут ножницы, степлер и скобы к нему, клей ПВА, кисть для клея, клей-карандаш и набор пластилина на 12 цветов.
Кроме того, есть список принадлежностей, без которых ни один школьник не обходится. Кроме дневника это папка для тетрадей, закладки для книг, блокнот, бейдж.
На что еще обратить внимание
При покупке канцелярии учитывайте вкусы ребенка, так как к этому возрасту уже дети знают, что хотят. Если у вас нет возможности пойти вместе в магазин, закажите канцтовары в интернете или постарайтесь найти то, что максимально соответствует вкусам вашего ребенка. Иначе не избежать капризов из серии «я не буду этим пользоваться», сломанных вещей и порванных из вредности тетрадей.
Спросите у ребенка, что ему нужно для учебы помимо базового списка. Ведь потребности у тех, кто только окончил начальную школу, и у тех, кто пойдет в 11-й класс, довольно разные. Список необходимых старшекласснику канцтоваров лучше уточнить у него лично.
Обложки тетрадок выгоднее всего покупать вместе с тетрадями и дневником. Так вы сможете сразу проверить, подойдет ли обложка, потому что у разных производителей размеры отличаются.