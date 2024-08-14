Что нужно купить для учеников 5–11-х классов: шпаргалка в картинках для родителей

Про дневник забыть сложно, а вот про всё остальное — запросто Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Середина августа — начало жаркой поры у родителей школьников. Пока одни обходят школьные базары, другие через школьные чаты выясняют, что нужно купить к 1 Сентября. Столько всего необходимо успеть, что у мам с папами действительно может пойти голова кругом. Специально для вас подготовили шпаргалки, какие канцтовары потребуются уже совсем скоро.



Список канцелярии в школу для 5–11-х классов

Недавно мы рассказывали, что нужно положить в портфель для учеников 1–4-х классов, и думали, что им нелегко придется. Но когда заглянули в список канцелярии в школу для 5–11-го класса, поняли, что учащимся начальной школы еще повезло. Одних тетрадей нужно как минимум 56 штук. Не знаем, как столько знаний помещается в детские головы, но, чтобы в вашу корзину в магазине канцелярии точно поместилось всё необходимое, сохраните себе для начала список тетрадей.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Раз набрали тетрадок, то к ним не помешает прикупить обложек. К счастью, их потребуется немного меньше: 15 — для тетрадей, 10 — для учебников, 1 — на дневник, 1 — для нотной тетради и 5 — для книг.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В пенале тоже всего должно хватать. Синих ручек на всякий случай возьмем с запасом — 10 штук. Засохнуть они за год не успеют, зато в случае чего всегда будут под рукой.

Кроме того, прихватите по одной цветной ручке — зеленой, красной, черной. И упаковку цветных гелевых ручек. Пригодятся и карандаши — простые (6 штук) и цветные (1 упаковка из 12 штук). И не забудьте про набор фломастеров, маркеры-текстовыделители, корректор, ластик, точилки с контейнером.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Для уроков черчения, изо и геометрии школьникам понадобятся две линейки (на 15 и 30 см), треугольник, транспортир, циркуль или готовальня, механические карандаши с грифелями, по упаковке белой и цветной бумаги формата А4, по одному набору белого и цветного картона, альбомы для рисования и черчения, папка для черчения, краски (акварельные и гуашь), палитра, набор кистей для рисования, стакан-непроливайка.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Чтобы подготовиться к урокам труда, нужны будут ножницы, степлер и скобы к нему, клей ПВА, кисть для клея, клей-карандаш и набор пластилина на 12 цветов.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Кроме того, есть список принадлежностей, без которых ни один школьник не обходится. Кроме дневника это папка для тетрадей, закладки для книг, блокнот, бейдж.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











На что еще обратить внимание

При покупке канцелярии учитывайте вкусы ребенка, так как к этому возрасту уже дети знают, что хотят. Если у вас нет возможности пойти вместе в магазин, закажите канцтовары в интернете или постарайтесь найти то, что максимально соответствует вкусам вашего ребенка. Иначе не избежать капризов из серии «я не буду этим пользоваться», сломанных вещей и порванных из вредности тетрадей.



Спросите у ребенка, что ему нужно для учебы помимо базового списка. Ведь потребности у тех, кто только окончил начальную школу, и у тех, кто пойдет в 11-й класс, довольно разные. Список необходимых старшекласснику канцтоваров лучше уточнить у него лично.

