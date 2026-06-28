Новый порядок формирования кредитных историй — как это отразится на заемщиках

Будут добавлены данные о предыдущих кредиторах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 июля в России изменится порядок формирования кредитной истории. По новым правилам в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах. Об этом предупредил директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.

Эксперт напомнил, что сейчас при переуступке прав кредитор направляет в бюро кредитных историй (БКИ) только сведения о том, кому он передал кредит. С июля ситуация изменится. Теперь будут передавать не только их дату, но и время.

«При реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему», — рассказал Филиппов изданию РИА Новости.

По его словам, нововведение поможет лучше разобраться в кредитной истории. Особенно это актуально, если за один день произошло несколько событий.