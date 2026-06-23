Как в России будут бороться с дефицитом бензина — ответ властей

На некоторых автозаправках резко выросли цены Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Правительство РФ разработало комплекс мер по увеличению поставок топлива в регионы из-за возникшего дефицита. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что особое внимание уделяется Крыму, Севастополю, приграничным регионам, а также Дальнему Востоку и Калининграду. Для решения проблем с топливом уже запретили экспорт бензина и авиакеросина. Кроме того, власти рассматривают введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Новак добавил, что на всех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) максимально увеличили мощности, сократили сроки ремонтов и на время отложили плановые ремонтные работы. Совместно с РЖД правительство решает логистические вопросы и поставки топлива на автозаправки. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за ценами на АЗС.

«Максимально включены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. В том числе подготовлены изменения в налоговое законодательство. В ближайшие дни они будут рассмотрены, приняты», — сказал Новак.

Он уточнил, что особое внимание уделяется обеспечению топливом сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств. Для них утверждены сезонные графики поставок, ведется мониторинг цен.