Кому государство подарит участок? Список граждан, которым бесплатно дадут землю

Землю можно приватизировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Некоторые граждане России могут бесплатно получить землю. Такие участки выдают в рамках действующего законодательства либо по региональным программам поддержки. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, на земельный участок могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми. Однако для таких семей есть условия, которые нужно соблюсти.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье», — рассказал депутат изданию RT.

Отдельная категория, которая может рассчитывать на бесплатную землю, — это молодые специалисты, работающие в сельской местности. Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить участок.

«Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность. Если увольняется раньше — обязан вернуть землю», — объяснил Гаврилов.

Без очереди участок от 8 до 40 соток могут получить Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, перечислил Гаврилов. Им не нужно доказывать ни потребность в жилье, ни место работы — достаточно подтверждения статуса.

«Кроме того, во многих регионах есть списки льготников, имеющих право на бесплатную землю. Туда входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Условия получения зависят от региона», — отметил депутат.