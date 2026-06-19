«Горькое, но необходимое лекарство»: Набиуллина — о будущем ключевой ставки, росте инфляции и взлетевших ценах на бензин

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Центробанк России сегодня принял решение снизить ключевую ставку, ее показатель составляет 14,25% годовых. По итогам заседания глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что следующее снижение возможно замедлится, а прогноз траектории показателя могут вовсе пересмотреть. Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка она затронула вопросы роста цен, стоимости бензина и разрыв в зарплатах. Рассказываем главное с выступления главы ЦБ.

Высокая ставка

В прошлом повышение ключевой ставки и высокие процентные ставки в России стали «горьким, но необходимым лекарством». Так считает глава Банка России.

«Сейчас мы на самом деле видим, что повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности были — да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством», — подчеркнула Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Центробанк продолжает снижать ключевую ставку с 2025 года. Денежно-кредитную политику в России Банк России смягчает аккуратно и последовательно. Например, в начале 2025 года ставка была 21%, но уже к концу года ее снизили до 16%. В марте 2026 года показатель составил 15%, в апреле ставку снизили еще на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Сегодня такое решение приняли в девятый раз подряд. Теперь ее уровень составляет 14,25%. Однако это всё равно считается довольно высоким показателем.

Примечательно, что в отношении ключевой ставки ЦБ действует осторожно еще и из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, так как она может повлиять на рост цен. По ожиданиям регулятора текущие меры в 2026 году позволят снизить темпы роста цен до 4,5–5,5%. Прогнозируется, что «стабильная инфляция приблизится к 4% во второй половине 2026 года» и останется на этом уровне в дальнейшем.

На сегодняшнем заседании рассматривалось три варианта снижения ключевой ставки. Банк России планировал оставить показатель на уровне 14,5%, снизить до 14,25% либо снизить ровно до 14%.

По словам Набиуллиной, за каждый из вариантов были озвучены весомые аргументы. Итоговое решение это взвешенное рассмотрение всех аргументов.

Примечательно, что позиции различались. Принимая итоговое решение регулятор оценивал многие факторы. Среди них:

оценка степени устойчивости инфляции;

оценка масштаба дополнительных проинфляционных факторов, которые возникли с прошлого заседания в апреле;

оценка степени жесткости денежно кредитных условий.

Глава Банка России подчеркнула, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере, это уже обсудят на следующем заседании по ключевой ставке. Кроме того, прогноз траектории показателя возможно пересмотрят вверх либо возьмут паузу.

Рост цен на бензин

Банк России ожидает, что в июне будет некоторый рост инфляции из-за ситуации на топливном рынке.

«На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, подорожание цен на бензин также отразится на инфляционных ожиданиях. Кроме того, ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке уже привела к росту цен на нефть. Для России до сих пор преобладали дезинфляционные эффекты.

Также в стране во многом замедлился общий рост цен за счет многих факторов.

«Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов», — сказала глава Центробанка.

Об инфляции

За последний год годовая инфляция снизилась в два раза. Прежде всего это результат денежно-кредитной политики.

«Годовая инфляция за последний год снизилась вдвое. И это произошло не само по себе, это не счастливое стечение обстоятельств. Обстоятельства, вы видите, — они наоборот играли в другую сторону, реализовывались проинфляционные риски. И это результат прежде всего денежно-кредитной политики», — отметила Набиуллина.

Показатель годовой инфляции может временно несколько снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Пока «базовый» рост цен (без учета резких скачков) держится на уровне 4–5%. ЦБ рассчитывает, что к концу года инфляция снизится до 4%. Общий прогноз по инфляции на год — 4,5–5,5%.

Что с рынком труда

Вместе с этим глава ЦБ сообщила о достаточно высокой разнице в уровнях зарплат по отраслям и видам деятельности.

«Существует достаточно высокий разброс в динамике оплаты труда по отраслям и видам деятельности. Он отражает ту неоднородность экономики, о которой я говорила», — подчеркнула глава Банка России.