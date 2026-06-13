Банковские переводы попали под особый контроль: что проверяет налоговая и кому придется платить

Регулярность поступлений важнее полученной суммы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банковские переводы оказались в зоне повышенного внимания. Московское управление ФНС уже доначислило физлицам более 2 миллиардов рублей налогов. На что на самом деле смотрит служба и кому придется заплатить, объяснил налоговый защитник, эксперт по защите прав налогоплательщиков, основатель юридической компании «Формула согласия» Дмитрий Ломакин.

Федеральная налоговая служба не видит в режиме онлайн все операции по картам физических лиц. Чтобы получить доступ к счету, налоговая должна направить официальный запрос в банк. Для этого нужны основания — например, участие гражданина в выездной проверке юрлица или расследование уголовного дела, уточнил Ломакин. Технически обрабатывать переводы миллионов людей невозможно, поэтому контроль остается точечным.

Главный источник доначислений налогов — продажа имущества без подачи декларации 3-НДФЛ. Данные о недвижимости поступают в ФНС через Росреестр, о машинах — через ГИБДД. Если человек продал квартиру или автомобиль и не отчитался, система это видит и сопоставляет с базой деклараций. Если истек минимальный срок владения (3–5 лет), подавать декларацию и платить налог не нужно.

Второй источник — систематические поступления за услуги. Если на карту регулярно приходят деньги от разных людей с пометками «За консультацию», «Ремонт», «Аренда», налоговая вправе квалифицировать это как предпринимательский доход. Регулярность поступлений, их источник и назначение важнее суммы.

Ранее появилась информация о том, что переводы на сумму выше 2,4 миллиона рублей в год могут привлечь внимание налоговой. Эксперт объяснил в беседе с «Прайм», что сама по себе сумма не является главным признаком. ФНС оценивает совокупность факторов — регулярность поступлений, круг контрагентов и другие признаки предпринимательской деятельности.

Помимо этого с 1 июля при переводах через Систему быстрых платежей банки начнут обмениваться ИНН клиентов. По словам Ломакина, это техническая мера для борьбы с мошенническими схемами, а не налоговый инструмент. Обычным пользователям ничего вводить вручную не придется и никак не отразится на начислении налогов.