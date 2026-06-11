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Экономика Эльвира Набиуллина пропустила два форума подряд — куда пропала глава Центробанка

Эльвира Набиуллина пропустила два форума подряд — куда пропала глава Центробанка

Регулятору пришлось объясняться

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Эльвира Набиуллина пропустила ПМЭФ и конференцию НАУФОР | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЭльвира Набиуллина пропустила ПМЭФ и конференцию НАУФОР | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Эльвира Набиуллина пропустила ПМЭФ и конференцию НАУФОР

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а затем конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), которые прошли в начале июня. Наши коллеги из MSK1.RU разбирались, куда пропала председатель Банка России.

Почему Набиуллиной не было на ПМЭФ

4 июня Эльвира Набиуллина должна была выступить на сессиях Петербургского международного экономического форума «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» и «Кибермошенничество: кому платить по счетам?». За день до выступления ее имя исчезло из списков — сначала на это обратило внимание Frank Media, затем информацию подтвердили источники РБК.

Источник «Ведомостей» связал это с тем, что глава ЦБ отправилась на похороны советника Алексея Можина, который умер 3 июня. После этого в ЦБ объяснили отсутствие председателя Центробанка на ПМЭФ болезнью.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Пропажа» Набиуллиной взволновала СМИ, и председатель Комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров начал ключевую макроэкономическую сессию ПМЭФ с объяснений.

«У Эльвиры Сахипзадовны есть объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие главы ЦБ не будут говорить, что во всём виновата высокая ключевая ставка», — сказал Макаров.

Почему Набиуллина пропустила НАУФОР

9 июня в Москве состоялась конференция Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), где Набиуллина тоже должна была выступать. Однако принять участие в ней она не смогла.

«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа „Российский фондовый рынок“ 9 июня, так как всё еще находится на больничном», — сказали в ЦБ журналистам «Интерфакса».

Изначально мероприятие планировали на 19 мая, но «по независящим от ассоциации причинам» перенесли на 9 июня.

Бывало ли такое раньше

За последние 10 лет Эльвира Набиуллина пропускала ПМЭФ только в 2020 году, когда его отменили из-за пандемии коронавируса. Конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» глава Центробанка тоже посещала каждый раз как минимум с 2023 года.

На официальном сайте Банка России опубликованы шесть выступлений Эльвиры Набиуллиной за 2026 год:

  • 13 февраля — ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5% годовых;

  • 5 марта — состоялась встреча Ассоциации банков России;

  • 20 марта — ЦБ снизил ключевую ставку до 15% годовых;

  • 24 марта — Набиуллина выступила на совместном заседании профильных комитетов Госдумы;

  • 26 марта — Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы;

  • 24 апреля — ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.

В Telegram-канале Банка России Эльвиру Набиуллину в мае упомянули четыре раза. Пресс-служба публиковала ее разъяснения о причинах снижения ключевой ставки. В апреле новости про главу ЦБ выпускали активнее: восемь постов.

Последнее появление Набиуллиной на публике состоялось 22 мая на VIII съезде Ассоциации банков России. Там она заявила, что банки и страховые компании будут поэтапно включаться в «белые списки» Минцифры.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Эльвира Набиуллина Центробанк Пропажа ПМЭФ
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Давно пора ей пропасть ..
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