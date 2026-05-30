Названы организации, которым точно нельзя доверять свои сбережения

Желание заработать может вылиться в крупные финансовые потери. Россияне нередко становятся жертвами обмана, считая, что доверяют свои сбережения проверенным организациям. Однако, обратившись в определенные фирмы, вместо дохода высок риск остаться с долгами.

«Из финансовых ловушек сейчас наиболее распространено нелегальное кредитование в криптовалюте. Мошенники выдают займы в цифровых активах, а затем под любыми предлогами блокируют средства клиента или же берут комиссии, во много раз превышающие любые разумные проценты», — рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

На втором месте находятся финансовые пирамиды. Сегодня злоумышленники создают псевдоинвестиционные проекты под видом легальных финансовых инструментов и обещают очень высокую доходность.

Также Кучава отметил рост количества подпольных «черных» кредиторов. Это нелегальные микрофинансовые организации, действующие вне закона. У них высокие проценты и часто незаконные методы взыскания долгов.

