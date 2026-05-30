Названы организации, которым точно нельзя доверять свои сбережения

Названы организации, которым точно нельзя доверять свои сбережения

Некоторые из них вызывают доверие, но только на первый взгляд

Погоня за легкими деньгами может обернуться крупными финансовыми потерями | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Желание заработать может вылиться в крупные финансовые потери. Россияне нередко становятся жертвами обмана, считая, что доверяют свои сбережения проверенным организациям. Однако, обратившись в определенные фирмы, вместо дохода высок риск остаться с долгами.

«Из финансовых ловушек сейчас наиболее распространено нелегальное кредитование в криптовалюте. Мошенники выдают займы в цифровых активах, а затем под любыми предлогами блокируют средства клиента или же берут комиссии, во много раз превышающие любые разумные проценты», — рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

На втором месте находятся финансовые пирамиды. Сегодня злоумышленники создают псевдоинвестиционные проекты под видом легальных финансовых инструментов и обещают очень высокую доходность.

Также Кучава отметил рост количества подпольных «черных» кредиторов. Это нелегальные микрофинансовые организации, действующие вне закона. У них высокие проценты и часто незаконные методы взыскания долгов.

Индустрия развивается. Теперь вам могут сообщить, что ваши накопления внезапно стали частью Резервного фонда России. В этом материале мы рассказали, как такое происходит.

А здесь мы раскрыли детали, как воруют данные под предлогом переплат ЖКУ. Не поддавайтесь на уловки, даже когда всё выглядит безопасно и правдоподобно.

Анатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Финансовые аферы Сбережения Деньги Микрофинансирование Кредитование
