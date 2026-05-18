НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

4 м/c,

вос.

 757мм 29%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Экономика Когда вернутся к повышению пенсионного возраста — ответ из Госдумы

Когда вернутся к повышению пенсионного возраста — ответ из Госдумы

Кому-то придется продолжить работать

843
Пенсию будут получать дольше | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПенсию будут получать дольше | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пенсию будут получать дольше

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пенсионный возраст в России не будут повышать в ближайшие 15–20 лет. Такой прогноз дала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, наступает момент, когда человек уже не может работать вне зависимости от желания — сказывается возраст и другие обстоятельства. Она считает, что нынешняя пенсионная система сбалансирована и представляет собой общественный консенсус.

«Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество, потому что мы живем дольше — и значит, дольше будем получать пенсию. Для того чтобы дольше получать пенсию, кто-то должен из нас продолжать работать», — пояснила Бессараб в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее мнению, достигнутый общественный договор нельзя нарушать в ближайшие 15–20 лет. Более того, к вопросу о повышении пенсионного возраста вообще не стоит возвращаться.

«То есть у нас установлен пенсионный возраст, который менять в России не собираются», — подытожила депутат.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что дефицит кадров в России не станет поводом для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

Пенсионная реформа в России стартовала 1 января 2019 года. Ее главная цель — решить проблему финансирования пенсионной системы на фоне старения населения и сокращения числа работающих граждан.

Переходный период продлится до 2028 года. В это время пенсионный возраст для каждой новой группы пенсионеров увеличивают на 6 месяцев ежегодно. В итоге женщины будут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Светлана Бессараб Госдума Пенсионный возраст Пенсионная реформа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

18 мая, 14:02
Ну да, ну да. Населеньице бунтовать не стало, так что консенсус достигнут, фигли...
Гость
18 мая, 14:04
«То есть у нас установлен пенсионный возраст, который менять в России не собираются», — подытожила депутат. Так было же уже подобное в истории России, а потом +5 лет и "прошу отнестись к этому с пониманием" и всё.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Рекомендуем