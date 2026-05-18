Когда вернутся к повышению пенсионного возраста — ответ из Госдумы

Пенсионный возраст в России не будут повышать в ближайшие 15–20 лет. Такой прогноз дала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, наступает момент, когда человек уже не может работать вне зависимости от желания — сказывается возраст и другие обстоятельства. Она считает, что нынешняя пенсионная система сбалансирована и представляет собой общественный консенсус.

«Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество, потому что мы живем дольше — и значит, дольше будем получать пенсию. Для того чтобы дольше получать пенсию, кто-то должен из нас продолжать работать», — пояснила Бессараб в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее мнению, достигнутый общественный договор нельзя нарушать в ближайшие 15–20 лет. Более того, к вопросу о повышении пенсионного возраста вообще не стоит возвращаться.

«То есть у нас установлен пенсионный возраст, который менять в России не собираются», — подытожила депутат.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что дефицит кадров в России не станет поводом для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, в повестке этот вопрос сейчас не стоит.

Пенсионная реформа в России стартовала 1 января 2019 года. Ее главная цель — решить проблему финансирования пенсионной системы на фоне старения населения и сокращения числа работающих граждан.