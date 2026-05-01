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Экономика Эксклюзив Что будет с курсом рубля в мае: неутешительный прогноз

Что будет с курсом рубля в мае: неутешительный прогноз

Рассказываем, что повлияет на национальную валюту

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Внутренняя поддержка рубля ослабнет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВнутренняя поддержка рубля ослабнет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Внутренняя поддержка рубля ослабнет

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Апрельское укрепление рубля до 75 за доллар в мае может смениться мягким ослаблением. К концу месяца курс способен подняться до 77–80 рублей. Об этом Городским медиа рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Рубль в текущих условиях находился в позитивной позиции укрепления, продолжая удерживать крепкий тренд на уровень в 75 рублей за доллар. Однако в мае тренд изменится, начнется мягкое ослабление национальной валюты», — отметил эксперт.

Причин для ослабления рубля в мае несколько. Минфин возвращается к бюджетному правилу и начнет покупать иностранную валюту. Апрельский налоговый период уже завершился, экспортеры распродали валютную выручку, поэтому внутренняя поддержка курса ослабнет. Дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных рынков и политической ситуации. Так, конфликт в Ормузском проливе серьезно влияет на цены энергоносителей, а выход ОАЭ из ОПЕК+ может обвалить нефтяные котировки.

У смещения тренда есть позитивные стороны. По оценке Ферапонтова, более слабый рубль выгоден государству. Он увеличит доходы от экспорта и поможет скорректировать дефицит бюджета.

«Более слабый рубль позволит получить государству больше доходов за экспорт, что скорректирует дефицит бюджета в положительную сторону. Наиболее вероятный тренд на ослабление рубля приведет его к показателю 77–80 рублей за доллар в мае», — резюмировал эксперт.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рубль Доллар Курс ОПЕК Дефицит бюджета
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Комментарии
10
Гость
1 мая, 13:40
Отберите уже у девушки на фото этот мешок. Который месяц, бедная, таскает
Гость
1 мая, 10:06
Экономика становится все более и более экономной.
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Гость
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