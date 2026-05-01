Что будет с курсом рубля в мае: неутешительный прогноз

Внутренняя поддержка рубля ослабнет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Апрельское укрепление рубля до 75 за доллар в мае может смениться мягким ослаблением. К концу месяца курс способен подняться до 77–80 рублей. Об этом Городским медиа рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Рубль в текущих условиях находился в позитивной позиции укрепления, продолжая удерживать крепкий тренд на уровень в 75 рублей за доллар. Однако в мае тренд изменится, начнется мягкое ослабление национальной валюты», — отметил эксперт.

Причин для ослабления рубля в мае несколько. Минфин возвращается к бюджетному правилу и начнет покупать иностранную валюту. Апрельский налоговый период уже завершился, экспортеры распродали валютную выручку, поэтому внутренняя поддержка курса ослабнет. Дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных рынков и политической ситуации. Так, конфликт в Ормузском проливе серьезно влияет на цены энергоносителей, а выход ОАЭ из ОПЕК+ может обвалить нефтяные котировки.

У смещения тренда есть позитивные стороны. По оценке Ферапонтова, более слабый рубль выгоден государству. Он увеличит доходы от экспорта и поможет скорректировать дефицит бюджета.