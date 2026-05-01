Счет с кешбэком от государства. Как заработать на ИИС и почему это лучшая альтернатива обычному вкладу

ИИС доступен только для физических лиц и налоговых резидентов России Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

По данным Министерства финансов РФ, к январю 2026 года в стране открыто 6,4 миллиона индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), а общий объем активов на них превысил 900 миллиардов рублей. Многие инвесторы, вкладываясь в такие инструменты, могут заработать не только за счет роста облигаций, но и налогового вычета по госпрограмме. Что такое индивидуальный инвестиционный счет, как им воспользоваться и что важно знать, чтобы не потерять деньги, — в материале наших коллег из NGS.RU.

Для чего нужен ИИС

Кандидат экономических наук Тамара Попова объяснила: ИИС — инструмент для инвестиций с налоговыми льготами от государства. Индивидуальный он потому, что открыть его может только физическое лицо. Такой счет бывает двух видов: брокерский и счет доверительного управления.

«Брокерский открывается в брокерской компании, вы сами решаете, какие бумаги покупать и когда продавать. Счет доверительного управления открывается в управляющей компании. Стратегию выбирает профессиональный управляющий, а вы просто передаете деньги в управление», — рассказала она.

Купить или продать актив, как и вывести средства, можно в любой момент. Но есть нюанс Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В обоих случаях при использовании ИИС государство предоставляет льготное налогообложение при операциях с ценными бумагами. Директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отмечает, что такая программа помогает начинающим инвесторам освоиться на фондовом рынке.

ИИС доступен только для налоговых резидентов России. Его работу регулируют федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и налоговый кодекс. Главная цель такого счета — получение прибыли: покупая акции на ИИС, человек может получить дивиденды.

«Можно в любой момент купить или продать актив и вывести средства. Доход, получаемый на счет, можно реинвестировать. НДФЛ удерживается только в момент закрытия счета», — объяснил Станислав Тишуров.

Как и на обычный брокерский счет, на ИИС можно приобретать ценные бумаги российских компаний, валюту и другие активы. Инструмент дает потенциальный доход от роста акций облигаций, дивидендов и купонов, а также налоговый вычет по госпрограмме.

Какие есть льготы

Тамара Попова уточнила, что доход складывается из трех составляющих. Речь идет о росте стоимости активов, текущем доходе, в том числе купонах по облигациям, а также налоговых льготах.

По словам Станислава Тишурова, владелец ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 года, может выбрать один из двух типов налогового вычета — со взноса (А) или дохода (Б). Если же человек оформил такой инструмент после 1 января 2024 года (ИИС-3), то он может воспользоваться двумя типами вычетов одновременно.

«В упрощенном виде вычет типа А — это возврат ранее уплаченного НДФЛ, а вычет типа Б — это освобождение от необходимости заплатить НДФЛ. Чаще используется вычет типа А», — сообщил эксперт.

Вычет со взноса удобен, если есть доход, с которого оплачивается НДФЛ. В таком случае инвестор может ежегодно возвращать до 88 000 рублей (при ставке 22% от взносов), но не более чем с 400 000 рублей в год, уточнил Станислав Тишуров.

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) — основной вид прямых налогов, который платится с доходов, например, с зарплаты или прибыли от продажи имущества. Как правило, он удерживается автоматически, но в случае с инвестициями часть этих денег можно вернуть себе через налоговые вычеты.

«Для получения вычета необходимо иметь доход, облагаемый по прогрессивной ставке: 13, 15, 18, 20 и 22% для физических лиц», — подчеркнул Тишуров.

Налоговый вычет с дохода более удобен при активной торговле на бирже. Он позволяет освободить от подоходного налога при закрытии счета. Льгота действует на поступления в размере до 30 миллионов рублей.

Тамара Попова уточнила, что сейчас оформляют только ИИС третьего типа. Человек может открыть одновременно не более 3 таких инструментов. Важное условие — отсутствие действующих счетов старого типа — ИИС-1 и ИИС-2. Их нужно закрыть или трансформировать.

«Чтобы воспользоваться всеми льготами, ИИС-3, открытый в 2026 году, нужно не закрывать и не выводить с него деньги минимум 5 лет. Этот срок будет постепенно увеличиваться: если отложить открытие на несколько лет, минимальный период владения вырастет до 10 лет», — говорит эксперт.

Как открыть и закрыть ИИС

Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно у брокера, при этом клиент самостоятельно принимает решение о том, в какие активы инвестировать. Максимальный срок его использования не ограничен, но для получения налоговых льгот ИИС должен действовать не менее 5 лет.

Механизм ИИС создан, чтобы повысить привлекательность ценных бумаг в сравнении с банковскими вкладами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Чтобы закрыть счет, также следует обратиться к брокеру. Он проверит завершение сделок, погашение комиссии и изучит, нет ли открытых заявок. После этого средства переведут на ваш банковский счет, а ценные бумаги (если они остались) — на брокерский.

«Прямого запрета на досрочное закрытие ИИС нет. Однако, если расторгнуть договор до истечения минимального срока, право на налоговые льготы теряется. Более того, если вы уже успели получить вычеты за предыдущие годы, эти деньги придется вернуть в бюджет. Это довольно неприятно для семейного бюджета», — отметила Тамара Попова.

Эксперт объяснила: государство разработало механизм ИИС, чтобы сделать вложения в ценные бумаги привлекательнее банковских вкладов. Главная идея в том, чтобы помочь людям направлять сбережения на развитие российской экономики.

«Эти преимущества активно используют те, кто думает о финансовой ответственности за свое будущее и будущее своих детей и формирует долгосрочный капитал на крупные цели», — подчеркнула экономист.