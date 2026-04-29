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Экономика Зарплаты выросли втрое, но не у всех: кому платят больше

Зарплаты выросли втрое, но не у всех: кому платят больше

Суммы увеличились за последние десять лет

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Наиболее высокие зарплаты у начальства были в четырех регионах | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНаиболее высокие зарплаты у начальства были в четырех регионах | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Наиболее высокие зарплаты у начальства были в четырех регионах

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей. По данным статистики суммы увеличились за последние десять лет.

Например, на октябрь прошлого года зарплата руководителей составила 178 тысяч рублей, а в 2015 году она была 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад трудовой доход руководителей был на 38,4 тысячи меньше.

В прошлом году доход руководителя высшего звена в среднем составлял 281 тысячу рублей, тогда как управляющие в корпоративном сегменте получали 191 тысячу рублей. Руководители производственных подразделений и специализированных сервисных услуг зарабатывали в среднем 168 тысяч рублей. В свою очередь, руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной и оптовой торговле и смежных отраслях обслуживания имели средний доход в 113 тысяч рублей.

Наиболее высокие зарплаты у начальства были на Чукотке — 337 тысяч рублей, в Москве — 315 тысяч, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области — по 264 тысячи, передают РИА Новости.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа Зарплата Руководитель Доход Статистика
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Комментарии
3
Гость
29 апреля, 16:42
Руководителям обязательно надо, у них желудки большие, кушать им надо по боле чем простому работягу и любовницы требовательные и вообще кто-то же должен в этой стране радоваться что живёт хорошо и всё устраивает, голосовать как надо и заставлять подчинённых
Гость
29 апреля, 14:27
Очень "обстоятельное" объяснение!
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Гость
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