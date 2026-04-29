Зарплаты выросли втрое, но не у всех: кому платят больше

Наиболее высокие зарплаты у начальства были в четырех регионах Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей. По данным статистики суммы увеличились за последние десять лет.

Например, на октябрь прошлого года зарплата руководителей составила 178 тысяч рублей, а в 2015 году она была 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад трудовой доход руководителей был на 38,4 тысячи меньше.

В прошлом году доход руководителя высшего звена в среднем составлял 281 тысячу рублей, тогда как управляющие в корпоративном сегменте получали 191 тысячу рублей. Руководители производственных подразделений и специализированных сервисных услуг зарабатывали в среднем 168 тысяч рублей. В свою очередь, руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной и оптовой торговле и смежных отраслях обслуживания имели средний доход в 113 тысяч рублей.