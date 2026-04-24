Путин запустил эксперимент по отсрочке ввозного НДС. Что это даст всем нам

Ввозить товары в страну станет проще? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Владимир Путин подписал указ, который может стать ключевым фактором выживания для крупнейших участников внешнеэкономической деятельности. Речь идет о запуске эксперимента по предоставлению беспроцентной отсрочки уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ.

Согласно документу, эксперимент продлится до 30 июня 2027 года, а сама отсрочка может достигать 3 месяцев. Эта мера призвана решить одну из самых острых проблем современного российского бизнеса — дефицита оборотных средств и кассовых разрывов, вызванных усложнившейся логистикой и трансграничными платежами.

С 2022 года из-за санкций импорт превратился в сложнейший квест (да это и каждый покупатель сам увидел: рост цен, дефицит, долгие ожидания растаможки даже из дружественного Китая). Всё потому, что расчеты с контрагентами затягиваются из-за комплаенс-проверок в зарубежных банках. При этом обязанность платить НДС на таможне оставалась «мертвым якорем», жестко привязанным к моменту пересечения границы. Это вынуждало компании изымать миллиарды рублей из оборота еще до того, как товар поступит на склад или будет реализован.

А вот спасет ли эксперимент бизнесменов и нас, обычных покупателей? Подробности — в материале MCK1.RU.

Конец «таможенного капкана»

До настоящего момента схема работы импортеров была предельно жесткой и финансово затратной. Налог необходимо было уплатить непосредственно в момент пересечения товаром границы. Если у компании возникал временный дефицит средств, товар «зависал» на складе временного хранения (СВХ), где не только не приносил прибыли, но и стремительно обрастал долгами за хранение.

Теперь ситуация меняется: участники эксперимента получают право на отсрочку платежа сроком до 90 дней с даты выпуска товаров. Главная ценность нововведения — полное отсутствие процентов и пеней за этот период.

Как отмечает эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, CEO и управляющий партнер SKY Consulting Group Кристина Танцюра, что путинский указ — это «реальный глоток воздуха» для оборотных средств импортеров.

«По сути, это бесплатный кредит от государства на сумму налога, — подчеркивает Танцюра. — Теперь предприниматель получает возможность сначала ввезти товар, реализовать его внутри страны и уже с полученной реальной прибыли выплатить НДС. Это радикально снижает финансовое давление в момент закупки».

Государство и «не дарит» деньги бизнесу

«Обязательство по уплате налога при импорте сохраняет жесткую привязку ко времени ввоза, что усиливает нагрузку на оборотный капитал», — объясняет в беседе с MSK1.RU вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров и член экспертно-консультативного совета при ФТС России Ирина Заседатель.

Эксперт говорит, что у крупных компаний всё чаще возникает критический разрыв между моментом исполнения налоговых обязательств и фактическим поступлением выручки. При этом новый эксперимент — это послабление для самих компаний, а не для бюджета.

Государство не «дарит» деньги бизнесу, а лишь меняет график их поступления, объясняет Ирина Заседатель. То есть речь не идет о классической форме господдержки. По словам эксперта, бюджет не предоставляет компаниям дополнительных ресурсов и не субсидирует их деятельность напрямую.

Такая мера дает бизнесу необходимый краткосрочный «финансовый люфт», не меняя при этом общую сумму обязательств перед государством. Тот факт, что отсрочка является беспроцентной, эксперт называет серьезным подспорьем. В условиях высокой ключевой ставки и дороговизны заемного капитала такая мера исключает необходимость для компаний брать дополнительные кредиты «на налоги», которые только увеличили бы себестоимость ввозимой продукции.

Почему в список попали не все

Эксперимент не будет для всех. Под действие отсрочки подпадут прежде всего системообразующие предприятия и компании, обладающие особым статусом в сфере ВЭД (например, уполномоченные экономические операторы).

«К сожалению, малый бизнес пока за бортом. Эксперимент точечный и направлен на поддержку экономики через гигантов. Государству выгодно поддерживать тех, кто уже вырос. Большинство льгот и преференций проходят мимо микробизнеса», — констатирует Танцюра.

Статус гиганта — не единственное условие. Чтобы получить право на отсрочку, компании должны соответствовать ряду жестких критериев. Кристина Танцюра напоминает, что кандидаты обязаны работать на общей системе налогообложения (ОСНО) и обладать «кристально чистой» историей взаимоотношений с ФНС и таможней.

Более того, государство требует финансовой подстраховки: для получения отсрочки необходимо наличие банковской гарантии или договора поручительства. Эксперт подчеркивает: механизм защищен от потенциальных неплатежей, но требует от компаний высокой финансовой дисциплины и прозрачности.

Вывод экспертов такой: если гиганты ретейла смогут эффективно перераспределить высвободившиеся средства, это реально может привести к двум позитивным эффектам:

первый — сдерживание цен на импортные товары;

второй — повышение устойчивости логистических цепочек. Потребитель оценит.