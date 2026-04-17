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Экономика Как перестать переплачивать за продукты: простая схема разумной экономии

Как перестать переплачивать за продукты: простая схема разумной экономии

Есть важное правило во время похода в магазин

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Этот способ поможет не метаться в магазине от одних полок к другим | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЭтот способ поможет не метаться в магазине от одних полок к другим | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Этот способ поможет не метаться в магазине от одних полок к другим

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

При походе в магазин людям рекомендуют составлять список покупок по маршруту расположения товаров. Это поможет уберечь от эмоциональных трат и сократить время пребывания в магазине.

«Если вы ходите в основном в один магазин, логично составлять список по маршруту расположения в нем товаров, чтобы не приходилось метаться, скажем, от фруктов к хлебу, а потом обратно», — поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Если у вас ограниченный бюджет, то стоит установить лимит на покупки, а в списке указать примерную стоимость товаров.

«Важное правило: не идти за покупками на голодный желудок. Многие необязательные позиции вроде выпечки, готовых блюд, снеков и прочих „вкусняшек“ покажутся необходимыми, и чек на выходе может неприятно удивить», — добавил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Но это не значит, что нужно отказывать себе в постоянных мелочах. Стоит оставлять себе возможность для одной–двух незапланированных покупок «в рамках разумного бюджета».

Еще Смирнов раскрыл, что супермаркеты используют разные хитрости, чтобы покупатели тратили больше. Он выделил три группы приемов, которые работают для вас почти незаметно. Подробнее о них мы рассказали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Экономика Продукты Магазин Деньги Расходы
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Комментарии
6
Гость
17 апреля, 18:20
В разных магазинах есть свои качественные и недорогие продукты. Эту географию хорошо знают пенсионерки. Советуйтесь.
Гость
17 апреля, 17:37
и так кроме гречи и картошки ничего не покупаем иногда макароны и хлеб, ждем не дождемся лета хоть за отопление не платить
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Гость
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