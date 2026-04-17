Как перестать переплачивать за продукты: простая схема разумной экономии

Этот способ поможет не метаться в магазине от одних полок к другим Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

При походе в магазин людям рекомендуют составлять список покупок по маршруту расположения товаров. Это поможет уберечь от эмоциональных трат и сократить время пребывания в магазине.

«Если вы ходите в основном в один магазин, логично составлять список по маршруту расположения в нем товаров, чтобы не приходилось метаться, скажем, от фруктов к хлебу, а потом обратно», — поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Если у вас ограниченный бюджет, то стоит установить лимит на покупки, а в списке указать примерную стоимость товаров.

«Важное правило: не идти за покупками на голодный желудок. Многие необязательные позиции вроде выпечки, готовых блюд, снеков и прочих „вкусняшек“ покажутся необходимыми, и чек на выходе может неприятно удивить», — добавил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Но это не значит, что нужно отказывать себе в постоянных мелочах. Стоит оставлять себе возможность для одной–двух незапланированных покупок «в рамках разумного бюджета».