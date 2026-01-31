Жируют или протягивают ноги? Сколько получают врачи в России и стоит ли верить статистике

Многие врачи и медсестры и не догадываются, что получают такие деньги Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Среднемесячная зарплата врачей, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в 2025 году составила 147 тысяч рублей. А вот средний медперсонал в среднем зарабатывает 71 тысячу рублей. Эти данные озвучил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, по сравнению с предыдущим годом зарплаты врачей в системе ОМС выросли более чем на 12 процентов.

Формально цифры выглядит внушительно. Однако практически сразу после публикации этой статистики в профессиональной среде мгновенно возник привычный вопрос: насколько эта «средняя» зарплата соответствует реальной картине в поликлиниках и больницах. И особенно за пределами крупнейших городов?

147 тысяч рублей — это арифметическое среднее. А средние показатели, как известно, могут маскировать глубинные дисбалансы. MSK1.RU решил разобраться, можно ли верить официальным цифрам.

На вопрос, почти как у Станиславского, наши эксперты ответили диаметрально противоположно: один верит, другой — нет.

«Средняя — не медианная»: что не так с подсчетом зарплат

Президент «Лиги защиты врачей» Сергей Гальперин, врач-невролог говорит, что сам по себе показатель в 147 тысяч рублей не вызывает удивления — но только если понимать, каким образом он формируется. Врач сразу уточняет, что лично его доход заметно ниже озвученного уровня.

«У кого-то, наверное, зарплата такую сумму и составляет. У Минздрава, например, был изобретен очень хороший подсчет: берется главный врач и его заместители, берется нижняя граница, и между ними сумма делится пополам. Но, поскольку работников с высокими цифрами очень мало, это, так сказать, не сильно отвечает реальности», — говорит Гальперин.

Отдельно Гальперин обращает внимание на то, что в официальной статистике зарплата обычно считается при полной занятости, которая в реальности почти недостижима.

«У нас ведь принято считать полную занятость — зарплата вместе с совмещениями. У нас же врачи на ставку не работают. В лучшем случае — на полторы. Я напомню старый советский анекдот. Почему на полторы? Потому что если бы работали на одну ставку — было бы есть нечего, а если бы на две — некогда», — говорит Гальперин. И до сих пор советская шутка не потеряла актуальности.

С точки зрения эксперта, гораздо более информативным был бы другой подход к оценке доходов медиков: «Я бы задал чиновникам вопрос о минимальных ставках. Вот с этого надо начинать: какая должна быть минимальная ставка, чтобы на нее можно было жить.

«Средняя величина, которая тянется вверх крупными городами»

Прямо противоположная оценка у президента Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александра Саверского. Он даже не ставит под сомнение сам факт роста доходов врачей в системе ОМС, однако сразу оговаривается: речь идет именно о средней величине, которая мало что говорит о положении большинства специалистов.

Саверский обращает внимание на то, что в крупных городах (прежде всего в Москве, конечно) зарплаты управленческого и высококвалифицированного медицинского персонала давно находятся на уровне, существенно превышающем среднероссийские показатели: «Я знаю, например, в Москве заведующих отделениями, которые получали по полмиллиона. И такие цифры были уже пять лет назад».

При этом речь идет именно о государственных медицинских учреждениях, а не о частных клиниках, подчеркивает Саверский: «Там есть доплаты по платным услугам, но они относительно небольшие».

По словам эксперта, если анализировать ситуацию детально, то Москва и другие крупные города неизбежно «тянут» общую статистику вверх. По его словам, более информативным было бы сравнение городов разного размера, чтобы увидеть дифференциацию врачебных и сестринских зарплат по всей стране.

«В Москве зарплата будет, например, 250–300 тысяч, а врачей там много, больше, чем в других регионах. Другие большие города тоже потянут эту статистику вверх», — объясняет Саверский.

Однако эксперт подчеркивает, что система здравоохранения не ограничивается только ОМС, и это тоже влияет на общую картину доходов врачей. Причем в частных клиниках, по оценкам Саверского, зарплаты еще выше.

«Где-то три года назад я смотрел цифры Росстата — там были около 115 тысяч средние зарплаты по России по врачам вообще. Поэтому те цифры, которые он [Баланин] озвучил, — это вполне приличный рост», — говорит Саверский.

Тем не менее, как и Гальперин, он указывает на резкий контраст между официальной статистикой и тем, что обсуждают сами врачи: «Ну если вы врачебные форумы посмотрите, вы увидите удивленные возгласы: „Откуда у меня зарплата 50 тысяч?"»

Саверский, как и Гальперин, подчеркивает, что без анализа конкретных регионов и учреждений любые общие цифры теряют практический смысл. Особенно пристально нужно следить за дотационными субъектами федерации, где зарплаты медиков, конечно, самые низкие.

В общем, данные ФОМС о среднемесячной зарплате врачей сами по себе не являются ни ложными, ни сенсационными. Они отражают усредненный показатель по системе, в которой сосуществуют московские клиники с доходами в сотни тысяч рублей и глухие сельские амбулатории, где врачи продолжают работать на полторы-две ставки, чтобы приблизиться к приемлемому уровню жизни.

Позиции экспертов сходятся в главном: без перехода от средней к медианной зарплате, без выделения минимальной ставки и без прозрачного регионального разреза «валовые» цифры остаются популистским показателем, а не инструментом реального анализа состояния здравоохранения.