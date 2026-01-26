В феврале ярославцы получат счета с увеличенными платежами за коммуналку

За январь ярославцы получат счета с увеличенными цифрами начислений Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В феврале ярославцы получат повышенные счета по квартплате. Это связано с ростом тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2026 года.

«Средний индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги установлен на уровне 1,7% для всех регионов Российской Федерации. Данное изменение обусловлено увеличением базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%», — пояснили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

Власти подчеркнули, что на указанный размер вырастет совокупный платеж жителей за коммунальные услуги, в который входят расчет за отопление, холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, газ, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

При этом, как отметили в Министерстве тарифного регулирования, в Ярославской области роста тарифа в сфере обращения с ТКО не произойдет.

«Это связано с тем, что региональный оператор по обращению с ТКО — ООО „Хартия“ — освобождено от уплаты НДС», — пояснили чиновники.

НДС — это косвенный налог. Его расчет производится продавцом при продаже товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, передаче имущественных прав покупателю. НДС уплачивают с разницы между затратами и полученной выручки. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС в России выросла с 20 до 22%. Одновременно снижен минимальный порог годового дохода, на который начисляют НДС. Ранее он составлял 60 миллионов рублей. Сейчас — 10 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 января в Ярославле выросли и тарифы на содержание и ремонт жилья. Это повышение мы также увидим в квитанциях, которые придут в феврале.