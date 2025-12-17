В Ярославле поднимут плату за содержание и ремонт жилья. Соответствующее постановление 15 декабря подписал мэр города Артем Молчанов.
«Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года», — говорится в документе.
В услугу содержания и ремонта жилья входят обслуживание и ремонт внутридомовых сетей и инженерного оборудования — водопровода, отопления, электрооборудования, вентканалов и дымоходов, аварийно-диспетчерское обслуживание, текущий ремонт, обработка домов от насекомых и грызунов, уборка лестничных клеток, содержание детских городков и уход за зелеными насаждениями во дворах и другое. Обычно эти деньги мы платим управляющей компании или ТСЖ.
В постановлении оговаривается, что плата устанавливается прежде всего для тех, кто живет в муниципальных квартирах по договору социального найма, а также для собственников жилья в многоквартирных домах, не принявших решения о способе управления домом или установлении размера платы за содержание жилья. При этом у жителей каждого дома остается право на общем собрании установить другую стоимость. Правда, чаще всего собственники не делают этого, и управдомы прописывают именно те расценки на свои услуги, которые утвердила мэрия.
Как изменится плата за содержание и ремонт жилья в Ярославле:
в одно- и двухэтажных домах, имеющих все виды благоустройства: с 25,97 до 30,66 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах выше 2 этажей, имеющих все виды благоустройства (но без лифта и мусоропровода): с 25,71 до 30,28 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах свыше 2-х этажей, имеющих все виды благоустройства, включая лифт, но без мусоропровода: с 29,15 до 34,09 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах свыше 2-х этажей, имеющих все виды благоустройства, включая мусоропровод, не включая лифт: с 25,17 до 29,84 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах свыше 2-х этажей, имеющих все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод: с 31,10 до 36,39 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в одно- и двухэтажных домах, имеющих не все виды благоустройства (без горячего водоснабжения): с 22,18 до 25,94 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в одно- и двухэтажных домах, имеющих не все виды благоустройства (без горячего водоснабжения и центрального отопления): с 21,16 до 24,77 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах свыше 2-х этажей, имеющих не все виды благоустройства (без горячего водоснабжения): с 23,75 до 27,24 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах без канализации, оборудованных водопроводом: с 35,54 до 39,15 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;
в домах без канализации, не оборудованных водопроводом: с 31,14 до 34,61 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади.
Напомним, в 2026 году в Ярославской области для жителей дважды увеличат плату за коммунальные услуги — с 1 января и с 1 октября.