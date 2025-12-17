В Ярославле поднимут плату за содержание и ремонт жилья

в одно- и двухэтажных домах, имеющих все виды благоустройства: с 25,97 до 30,66 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в домах выше 2 этажей, имеющих все виды благоустройства (но без лифта и мусоропровода): с 25,71 до 30,28 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в домах свыше 2-х этажей, имеющих все виды благоустройства, включая лифт, но без мусоропровода: с 29,15 до 34,09 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в домах свыше 2-х этажей, имеющих все виды благоустройства, включая мусоропровод, не включая лифт: с 25,17 до 29,84 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в домах свыше 2-х этажей, имеющих все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод: с 31,10 до 36,39 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в одно- и двухэтажных домах, имеющих не все виды благоустройства (без горячего водоснабжения): с 22,18 до 25,94 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в одно- и двухэтажных домах, имеющих не все виды благоустройства (без горячего водоснабжения и центрального отопления): с 21,16 до 24,77 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в домах свыше 2-х этажей, имеющих не все виды благоустройства (без горячего водоснабжения): с 23,75 до 27,24 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;

в домах без канализации, оборудованных водопроводом: с 35,54 до 39,15 руб. в месяц с квадратного метра общей жилой площади;