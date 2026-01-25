НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

облачно, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

ю-з.

 761мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Мошенники обманули пенсионерку
"Локомотив" продлил контракт с хоккеистами
Экономика Карты под ударом: новые полномочия ЦБ грозят россиянам блокировкой Visa и Mastercard

Карты под ударом: новые полномочия ЦБ грозят россиянам блокировкой Visa и Mastercard

Рассказываем подробнее о новом законопроекте

141
Доля использования карт международных платежных систем сократилась в России | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДоля использования карт международных платежных систем сократилась в России | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Доля использования карт международных платежных систем сократилась в России

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Под угрозой блокировки оказались миллионы карт Visa и Mastercard, а их обслуживание может резко подорожать. Причиной стал спор вокруг законопроекта, дающего Банку России право ограничивать срок действия пластика. Регулятор видит в этом механизм борьбы с мошенничеством, но кредитные организации предупреждают о катастрофических последствиях для рынка и клиентов.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира. Они ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами всё еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

Суть изменений

Законопроект, готовящийся ко второму чтению в Госдуме, планирует наделить совет директоров ЦБ полномочием устанавливать предельный срок службы банковских карт. Формальная цель — повысить безопасность: чем дольше карта в обращении, тем выше риск утечки ее данных. При этом в ЦБ заявляют, что немедленно вводить ограничения не собираются, но хотят иметь такой инструмент «на всякий случай».

Почему банки против

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с резко отрицательным отзывом. Банкиры видят в инициативе три ключевые угрозы:

  1. Фактическая блокировка Visa и Mastercard. Ограничение срока действия может привести к принудительному и быстрому выводу с рынка десятков миллионов карт международных систем, которые всё еще есть у россиян.

  2. Резкий рост расходов. Массовый принудительный перевыпуск карт обернется колоссальными операционными затратами для банков (заготовки, чипы, логистика), что неизбежно ударит по их прибыли и может привести к росту комиссий для клиентов.

  3. Вмешательство в договоры. Срок действия карты — часть гражданско-правового договора с клиентом. Банки считают, что точечное регулирование здесь недопустимо.

Закулисные мотивы

Эксперты предполагают, что у регулятора могут быть и более глубинные причины. Во-первых, это ускорение ухода Visa и Mastercard на фоне геополитики. Во-вторых, финансовая выгода для экосистемы «Мир»: карты международных систем, чьи тарифы с 2022 года не менялись, для банков пока доходнее, чем отечественные, по которым ЦБ снижает комиссии. Новые правила могут заставить банки активнее переводить клиентов на СБП, «Мир» и биометрию.

Что будет дальше

ЦБ пока держит паузу, заявляя, что не будет применять новое право в ближайшее время, но и отказываться от него не намерен. Банки настаивают на полном изъятии спорной нормы из законопроекта. Итог этой борьбы определит, как быстро россиянам придется окончательно прощаться с привычными картами и насколько дороже для банков обойдется их замена.

Как отметили в ЦБ, использование карт международных платежных систем в России за последние годы значительно снизилась. «Коммерсант» со ссылкой на опрос крупных банков-эквайеров уточняет, что доля таких карт составляет около 20% от общего объема транзакций в РФ.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Visa Mastercard Банк России Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Рекомендуем