Экономика «Люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги»: цены на лечение зубов вырастут на 100%

«Люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги»: цены на лечение зубов вырастут на 100%

Это случится уже в 2026 году

448
Зарплата стоматологов, скорее всего, от этого так же сильно не увеличится | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЗарплата стоматологов, скорее всего, от этого так же сильно не увеличится | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Зарплата стоматологов, скорее всего, от этого так же сильно не увеличится

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Стоматологические услуги в 2026 году станут еще дороже, причем сразу на 50–100%. Об этом предупредила врач-стоматолог Мария Балакирева.

По информации специалиста, причиной этому станут повышение стоимости закупочных импортных материалов, подорожание аренды помещений и коммунальных услуг, а также логистика и рост НДС до 22%.

«Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось. Поэтому нам приходится заказывать импортные материалы», — говорит врач.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

С нового года ожидается рост цен на 20–50% и более, а стоимость ряда услуг может вырасти на 100%. При этом зарплата стоматологов, скорее всего, не увеличится так же сильно, отметила специалист.

«Мы будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — добавила Балакирева в разговоре с Life.ru.

В начале декабря президент России Владимир Путин выступил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам и выразил надежду на то, что увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% будет носить временный характер. Кроме того, он потребовал следить за тем, чтобы повышение налога не привело к уходу бизнеса в тень.

Напомним, что долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2 процентных пункта — до 20%, но на этот раз уровень ставки не задержался так надолго. При этом льготная ставка НДС (10%) не меняется уже давно — более 30 лет. Подробнее о том, как повышение налога отразится на простых россиянах и бизнесе, мы рассказали по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
