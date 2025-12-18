Как сэкономить на коммуналке зимой, когда счета лишь растут — все способы

Если вы будете отсутствовать дома в новогодние праздники, то оформите перерасчет коммуналки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В зимнее время расходы на коммуналку увеличиваются из-за отопления, активного потребления горячей воды, а электрические обогреватели могут сильно повлиять на значительную часть вашего бюджета. Однако рабочие способы снизить расходы на услуги ЖКУ есть, именно о них расскажем в нашем материале.

Пользуйтесь льготами и компенсациями

Власти могут компенсировать часть коммунальных платежей, иногда до 50-100% для льготных категорий. Размер льготы определяется множеством факторов, включая группу и статус гражданина, регион, установленные в нем нормы потребления.

В перечень федеральных льготников входят:

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также жители блокадного Ленинграда;

герои Советского Союза и России, кавалеры орденов Трудовой и Боевой Славы;

семьи погибших военнослужащих и сотрудников силовых структур;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также их вдовы;

инвалиды всех категорий и семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

педагоги, работающие в школах и другие.

Есть еще и региональные льготы, размер которых определяют местные власти. В этом случае на поддержку могут рассчитывать:

пенсионеры;

семьи с детьми;

ветераны труда;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

труженики тыла.

Для оформления таких льгот, стоит обратиться в отдел соцзащиты или в МФЦ в своем городе. При этом компенсацию коммунальным организациям за льготников осуществляет та же соцзащита, рассказал Городским медиа руководитель пермского отделения Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дмитрий Логинов.

Обращайтесь за перерасчетом

Тарифы на электроэнергию для населения проиндексировали на 12,6% с 1 июля 2025 года, с июля 2026 года — на 9,3%. С 1 июля 2027 года рост тарифов составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Совокупные платежи граждан за ЖКУ с 1 июля 2026 года поднимутся в среднем на 9,8%, с 1 июля 2027 года — на 7,9%, а с 1 июля 2028 года — на 5,9%. При этом с 1 июля 2025 года после индексации платежи вырастут в среднем на 11,9%.

Если вы будете отсутствовать дома в новогодние праздники, то можете оформить перерасчет коммуналки. Для этого обратитесь в Управляющую компанию (УК) с заявлением, которое подтвердит ваше отсутствие.

Это можно сделать до отъезда или в течение 30 дней по возвращении. Перерасчет стоимости производится, если жилец отсутствует более пяти дней, не считая дня отъезда и дня приезда.

Следите за счетчиками

Индивидуальные счетчики позволяют платить только за фактический расход, а не по нормативам. Особенно это важно зимой, когда расход больше обычного.

Кроме того, в некоторых регионах вода по нормативу выходит дешевле, чем по счетчику. Это можно заметить, если более 90% собственников помещений передают показания индивидуальных приборов учета, отметил Логинов.

Поэтому важно вовремя проверять счетчики и следить за тем, чтобы они были исправны. Также замена старого счетчика снизит переплаты за коммуналку.

Отключите ненужные услуги

Многие продолжают платить за услуги, которыми не пользуются: радиоточки, старые телефонные линии, подписки и т. д. Про это легко забыть, но такие пункты могут тянуть из вашего кошелька до 2 тысяч рублей в год или больше.

«Абонентская плата за данную услугу продолжает начисляться ежемесячно, достигая 2000 рублей в год», — обратил внимание Аброськин.

Кроме того, помимо абонентской платы за номер, стационарный телефон потребляет электроэнергию для зарядки базовых станций беспроводных трубок.

Используйте энергосберегающие технологии и умное потребление

Важную роль играют и энергосберегающие технологии. Логинов полагает, что в будущем система «умного дома» станет наиболее эффективным способом экономии и управления коммунальными ресурсами. Все это действительно работает и для этого стоит:

Используйте светодиодные лампы — они экономят электроэнергию в 5-10 раз;

Отключайте технику из розеток — она потребляет энергию даже в режиме ожидания;

Если есть бойлер, переключайтесь на локальный нагрев воды;

Обеспечьте теплоизоляцию помещения;

Переключайте окна и двери в зимний режим;

Установите многотарифный счетчик и используйте ночной тариф.

Существенно снизить расходы на электроэнергию можно, запуская стиральную машинку или посудомойку поздно вечером.