«Все товары отреагируют, даже льготные»: экономист рассказал, что изменит повышение НДС

С 1 января 2026 года ставка НДС вырастет с 20 до 22% . Это приведет к росту цен на товары. Экономист рассказал, когда потребители ощутят эти изменения.

Профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин утверждает, что увеличение ставки налога на добавленную стоимость даст скачок инфляции как минимум на 1,5%. При этом повышение цен случится не сразу.

«Нельзя сказать, что рынок дрогнет, и мы 1 января зайдем в магазины и поразимся ценам. Нет, движение будет небольшим и только на некоторые категории. Всё остальное будет развиваться спокойно, потому что целый ряд товаров куплен магазинами и выставлен на продажу, то есть по ним весь НДС уже оплачен. Новый НДС будет по новым партиям товаров», — объяснил эксперт.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Долгое время НДС был на уровне 18% — с 2004 по 2019 год. Шесть лет назад его подняли сразу на 2% — до 20%, но на этот раз уровень ставки не задержался так надолго. При этом льготную ставку НДС (10%) не меняют уже давно — более 30 лет.