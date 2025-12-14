Сколько будут платить беременным в 2026 году — размер пособия

Размер пособия по беременности определяется на основании минимального размера оплаты труда (МРОТ). Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В следующем году пособие по беременности для россиянок достигнет 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности заплатят около 172 тысяч рублей. Подробности об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

В случае многоплодной беременности размер пособия вырастет примерно до 172 тысяч рублей.

Сейчас максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней составляет 794 355 рублей при одноплодной беременности. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.