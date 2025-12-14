НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Сколько будут платить беременным в 2026 году — размер пособия

Сколько будут платить беременным в 2026 году — размер пособия

Выплата будет больше, если будущая мама ждет не одного ребенка

Размер пособия по беременности определяется на основании минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Размер пособия по беременности определяется на основании минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В следующем году пособие по беременности для россиянок достигнет 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности заплатят около 172 тысяч рублей. Подробности об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

В случае многоплодной беременности размер пособия вырастет примерно до 172 тысяч рублей.

Сейчас максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин при декретном отпуске в 140 дней составляет 794 355 рублей при одноплодной беременности. При осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.

Также россияне получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его максимальный размер в 2026 году превысит 83 тысячи рублей, а право на получение этих денег сохранится и в случае, если родитель выйдет на работу. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пособие Беременность Роды Выплата Госдума Деньги МРОТ
Гость
1 час
Смотря каким и где, у нас же все равны по Конституции
