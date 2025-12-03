С банковских вкладов россиян спишут деньги: кто в зоне риска

Налоговая служба получила право самостоятельно списывать долги с банковских счетов граждан, которые вовремя не заплатили налоги. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

Новый порядок взыскания вступил в силу 1 ноября, а штрафные санкции начали начисляться со 2 декабря . Процесс выглядит следующим образом: после просрочки платежа ФНС даёт налогоплательщику три месяца на добровольное погашение долга. В течение этого периода должник получает требование об уплате налогов. На погашение даётся восемь дней.

Если деньги не поступят, налоговая в течение полугода направит решение о взыскании. А если и после этого долг не будет погашен, ФНС имеет право списать задолженность вместе с пенями прямо со счетов и вкладов неплательщика, сообщила Гульнара Фатхлисламова в разговоре с «Газетой.Ru».

Масштаб проблемы впечатляет: по данным ФНС, россиянам было направлено более 66 миллионов уведомлений об уплате имущественных налогов. Общая сумма задолженности достигла 410 миллиардов рублей. Интересно, что в 2025 году треть всех уведомлений (21,5 миллиона) пришла в бумажном виде, а остальные 45 миллионов были отправлены через электронные сервисы — личный кабинет в приложении «Мой налог» и портал «Госуслуги».

Пени, как мы упоминали выше, начисляются со 2 декабря. Размер штрафных санкций зависит от ключевой ставки Центробанка и составляет 1/300 от её величины ежедневно. До следующего заседания ЦБ 19 декабря пеня будет равняться 0,055% от суммы неуплаченных налогов за каждый день просрочки. При этом средний размер налогового платежа по имущественным налогам за 2024 год составил 6165 рублей, отметила Фатхлисламова.