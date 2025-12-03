НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
На СВО погиб воспитатель
«Умные решения»
Десятки домов — без отопления
Что подарить и как отметить Новый год
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Умерла старейшая ярославна
Будет ли обмеление Волги?
Экономика С банковских вкладов россиян спишут деньги: кто в зоне риска

С банковских вкладов россиян спишут деньги: кто в зоне риска

Рассказываем о новых правилах

466
С ваших счетов могут пропасть средства | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUС ваших счетов могут пропасть средства | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С ваших счетов могут пропасть средства

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Налоговая служба получила право самостоятельно списывать долги с банковских счетов граждан, которые вовремя не заплатили налоги. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

Новый порядок взыскания вступил в силу 1 ноября, а штрафные санкции начали начисляться со 2 декабря. Процесс выглядит следующим образом: после просрочки платежа ФНС даёт налогоплательщику три месяца на добровольное погашение долга. В течение этого периода должник получает требование об уплате налогов. На погашение даётся восемь дней.

Если деньги не поступят, налоговая в течение полугода направит решение о взыскании. А если и после этого долг не будет погашен, ФНС имеет право списать задолженность вместе с пенями прямо со счетов и вкладов неплательщика, сообщила Гульнара Фатхлисламова в разговоре с «Газетой.Ru».

Масштаб проблемы впечатляет: по данным ФНС, россиянам было направлено более 66 миллионов уведомлений об уплате имущественных налогов. Общая сумма задолженности достигла 410 миллиардов рублей. Интересно, что в 2025 году треть всех уведомлений (21,5 миллиона) пришла в бумажном виде, а остальные 45 миллионов были отправлены через электронные сервисы — личный кабинет в приложении «Мой налог» и портал «Госуслуги».

Пени, как мы упоминали выше, начисляются со 2 декабря. Размер штрафных санкций зависит от ключевой ставки Центробанка и составляет 1/300 от её величины ежедневно. До следующего заседания ЦБ 19 декабря пеня будет равняться 0,055% от суммы неуплаченных налогов за каждый день просрочки. При этом средний размер налогового платежа по имущественным налогам за 2024 год составил 6165 рублей, отметила Фатхлисламова.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Налог Списание Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
47 минут
К чему пустословие?.. В зоне риска ВСЕ!
Гость
46 минут
Неплохо бы чтоб закон работал в обе стороны. И ФНС все средства по полагающимся гражданину налоговым вычета переводила на счёт этого самого гражданина автоматом.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление