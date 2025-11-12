Миллионы семей потеряют доступ к одной из ипотек

Если ставку по ипотеке повысят, то ежемесячный платеж по кредитам увеличится в полтора раза Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Три миллиона семей могут столкнуться с невозможностью оформить семейную ипотеку. Это затронет в первую очередь супружеские пары с одним ребенком. Подробностями поделились аналитики сервиса «Домклик».

«Миллионы россиян лишатся доступа к семейной ипотеке. Это произойдет в том случае, если власти поднимут ставки по ней с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком — таких в стране больше половины. При этом развитии событий льготные жилищные кредиты станут недоступными почти для 3 миллионов российских семей», — сообщили эксперты «Известиям».

По информации аналитиков, если ставку по ипотеке повысят, то ежемесячный платеж по кредитам увеличится в полтора раза. Также в два с половиной раза вырастет и переплата.

На сегодняшний день семьи с детьми с одним ребенком до шести лет составляют до 40% всех получателей льготной ипотеки, доля многодетных семей в этом списке — менее 1%. Кроме того, примерно 20% семей с тремя и более детьми относятся к малообеспеченным. Это мешает им взять кредит на покупку жилья.

Сейчас Минфин обсуждает введение дифференцированных условий: для семей с двумя детьми ставка сохранится на уровне 6%, а для многодетных ее могут снизить до 4%. Однако депутат Госдумы Нина Останина считает, что предложенная схема дифференцированной ставки по семейной ипотеке не решит проблем молодых и многодетных семей.