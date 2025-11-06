Оставили без сладкого. Из-за роста цен шоколад становится роскошью

Росстат честно отмечает: в пересчете на вес шоколад подорожал в среднем по стране за год на 22,4% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Цены на самый обычный шоколад российского производства бьют все рекорды, а фабрики и торговцы вынуждены идти на крайне непопулярные меры, чтобы хоть как-то поддержать стремительно падающий спрос на главное лакомство, рассказывают наши коллеги из «Фонтанки».

Еще недавно 100-граммовая плитка банального шоколада превратилась сперва в 80 граммов, а теперь уже доходит и до 56. Начинки в шоколаде становится так много, что никакого шоколада там уже и не видать, только вкус, идентичный натуральному. Бог с ними, с ценами, но в общем-то незамысловатый шоколад немецкой марки внезапно оказывается заключен на прилавках в пластиковые боксы от воров.

Ну и цены, конечно, никуда не делись. Росстат честно отмечает: в пересчете на вес шоколад подорожал в среднем по стране за год на 22,4%, за два года — на 40,7%. Но это именно что в среднем по стране. Если конкретнее, то в Петербурге за год рост составил 28,2%, а килограмм стоит не 1483, как «в среднем по стране», а все 1736 рублей.

Неизвестно, какой именно шоколад замеряет в своих наблюдениях Росстат, но то, что в конкретных магазинах конкретный шоколад дорожает как не в себя, на «Фонтанке» могут засвидетельствовать документально: по сохранившимся с незапамятных времен чекам.

Вот тот же Ritter Sport с ромом и изюмом. Прямо сейчас цена — 233 рубля в одной из крупнейших федеральных сетей гипермаркетов. При этом действует скидка при покупке сразу двух плиток. В итоге его можно получить на таких условиях по 149,99. А вот чек на тот же ром-изюм год назад. Черным по белому: 116 рублей за одну штуку. Без акций. Если даже следовать всем маркетинговым уловкам продавца, расходы на одну нормальную 100-граммовую шоколадку выросли никак не меньше, чем на 29,3%.

Дальше — больше. Низкий ценовой сегмент, AlpenGold «просто молочный». Сейчас — опять же скидка при покупке двух, и в таком ракурсе получается 84,99. Смотрим прошлогодний апрель. Эта же самая плитка стоит 49,99. Подорожало на 70%!

Но что это… погодите. Сейчас вес этой альпенгольдины — 80 граммов. А в старом чеке жестоким приговором: 85 граммов. И всё равно на 70% подорожало.

Шоколадный бум

Несмотря на все угрозы мировой изоляции, Россия продолжает оставаться полноценной частью единого мирового экономического организма. Даже в таких неприятных вещах, как эта. Резкий рост цен на шоколад в России — прямое следствие колоссального скачка котировок на какао-бобы на международных биржах.

На протяжении последних 40 лет какао-бобы были одним из самых стабильных продуктов. Его котировки колебались в диапазоне 1–3 тыс. долл. за тонну десятилетиями. Еще три года назад, в октябре 2022 года, на главной мировой площадке — нью-йоркской бирже — тонна стоила 2300 долларов. Но случилось нечто очень плохое, причем не одно, а целая цепочка бед.

Сперва на какаоносные районы Африки обрушился крайне нетипичный для нее феномен — Эль-Ниньо. Обычно влажные и продуваемые ветрами местности испытали период длительной засухи и жары (да, даже по меркам Африки). Это привело к гибели большого числа плантаций и резкому спаду производства.

После этого на ослабленные какао-культуры напали новые неизвестные ранее болезни. Плантаторам оставалось только вырубать погибшие деревья с перспективой засаживать зараженные территории только спустя пять лет. Ну а добила ситуацию в конце 2024 года обратная природная аномалия — затяжные ливни, которые побили 65% цветков какао.

На этом фоне крупнейшие страны-производители резко ограничили экспорт какао-бобов, чтобы поддержать внутренних переработчиков. А Кот-д'Ивуар вообще прекратил все экспортные поставки.

На этом фоне в мире возник колоссальный дефицит какао-бобов, что вылилось в четырехкратный рост котировок на бирже всего за три месяца на рубеже 2023–2024 годов. Последний всплеск шоколадной паники в декабре 2024 года зафиксировал котировки в 12 900 долларов за тонну.

После этого рынок начал принимать более спокойные черты, какие-никакие поставки всё же пошли, а кондитерские промышленники научились жить в условиях нехватки шоколада. Именно оттуда растут уши повсеместного перехода на плитку с начинкой и снижения ее размера.

Отдельно можно отметить, что обычно побочный продукт переработки какао-бобов — т. н. какаовелла, по сути, просто шелуха бобов, — используется в сельском хозяйстве как удобрение и для мульчирования почвы. А вот нынешний кризис научил кондитеров бережнее относиться к этому продукту. Хотя, конечно, шелуха имеет совершенно другие свойства, ее теперь активно используют в измельченном в пыль виде как минимум для создания аромата какао. А иногда кто-то и мешает шелуховую пыль с обычным какао-порошком для увеличения объема. А еще есть такое рожковое дерево, чьи семена используются в качестве заменителя какао. Его на российском кондитерском рынке пока немного, но он есть. Так что если вам показалось, что ваш любимый шоколад стал каким-то не таким на вкус, вполне возможно, что вам не показалось.

Откуда в России шоколад

Крупнейший и основной источник какао-бобов в России — Кот-д'Ивуар. За ним с большим отставанием идут в порядке убывания: Эквадор, Перу, Того, США и Уганда. Все вместе — около 17 тыс. тонн в прошлом году чуть более чем на 100 млн долларов.

Куда больше к нам приезжает уже готового какао-порошка — около 55 тыс. тонн. Примерно на 270 млн долларов. Речь не о «Несквике», а именно о несладком сырье для кондитерских производств. И тут главный гегемон на нашем рынке — Голландия, на которую пришлась треть поставок. Номер два — Германия. И только после них — Индонезия и Малайзия. К слову, в десятке также отмечаются Франция, Польша и Испания.

Для тех, кто не знает, в производстве шоколада кроме какао-порошка используется еще один непременный ингредиент, без которого ничего не выйдет, — какао-масло. Оно, разумеется, делается из тех же бобов, но по очень другой технологии. И в этой категории безоговорочный лидер для российских кондитеров — Малайзия. С двукратным отставанием от нее идет Индонезия. Какао-масла Россия потребляет около 30 тыс. тонн примерно на 300 млн долларов.

Промежуточный продукт — какао-паста. Она может содержать масло, а может быть уже выжатой, то есть обезжиренной. К нам по большей части в качестве полуфабриката в объемах под 25 тыс. тонн на 200 млн долл. приезжает необезжиренная, готовая к дальнейшей переработке как в масло, так и в порошок какао-паста.

Ну и уже готовые изделия — какао, шоколад и все-все-все в Россию продолжают исправно поставлять и Германия, и Бельгия, и Польша, и Италия с Австрией. Предметом роскоши, вроде икры, европейские производители шоколад решили не признавать, ну и спасибо. В прошлом году к нам приехало 83 тыс. тонн готовой шоколадной продукции на полновесные 700 млн долларов. В переводе на плитки шоколада это где-то 830 миллионов, по 5,5 плитки на каждого из жителей России.

Шоколадный магнат из Таллина

Говоря об импорте всего шоколадного в Россию, необходимо рассказать о природном феномене не менее удивительном, чем Эль-Ниньо в Экваториальной Африке.

Дело в том, что, если смотреть на данные таможенной статистики, оказывается, что крупнейшим поставщиком к нам — и бобов, и порошка, и пасты — является скромная по меркам всего шоколадного мира Эстония. На нее приходится 9 тыс. тонн какао-бобов (больше половины), 7,5 тыс. тонн какао-пасты (треть), 9 тыс. тонн какао-масла (тоже треть) и относительно немного, но всё же вполне заметно — 4 тыс. тонн какао-порошка.

Все страны, что перечислялись в предыдущем абзаце, подразумевались как изначальная страна происхождения. И так вот сложилось, что именно Эстония стала основной перевалочной базой для большинства теплых стран, где какао, собственно, и выращивается, прежде чем оно попадет в Россию. Почему так — загадка.

В Эстонии в 2008 году местный житель Кирилл Горлач основал фирму Panamir. В прошлом году ее официальный оборот превысил 27 тыс. тонн как бобов, так и какао-продукции. Так вышло, что задуманный им инвестпроект по обустройству в малюсеньком городе Кейла с населением в 10 тысяч человек фабрики по переработке какао выстрелил. И более того, производя уже сейчас 15 тыс. метрических тонн готовой продукции, компания заявляет об удвоении к концу следующего года своих мощностей.

Самому Кириллу Горлачу принадлежит калининградская компания ООО «ТД Панамир». Многим российским покупателям удобнее покупать какао не из-за границы, а у российской компании, так что только калининградский «Панамир» в прошлом году показал оборот в 2,5 млрд рублей с двукратным приростом к 2023 году. При этом, конечно, Кирилл Горлач, пожалуй, самый успешный, но далеко не единственный эстонский предприниматель, оседлавший российский транзит какао.

Споры о пошлинах

В большом мире российских шоколатье тоже раздрай. В целом т. н. сообщество просит правительство отменить действующую пошлину в 5% на какао-порошок. Однако крупнейшие производители кондитерских изделий с мощными заводами, которые могут сами готовить из какао-бобов и порошок, и масло и, при случае, шелуху, которая также активно идет в производство всяких вкусностей, так вот они просят всё оставить как есть. Логика понятна: для стимулирования углубления переработки внутри страны. Лучше загружать работой свои заводы, а не заграничные.

Правительство на письма просителей отвечает вполне логично: внутри сообщества нет единства, и, чтобы не усугублять пошлинное неравенство, лучше всё оставить как есть.

А вот в чем все согласны единогласно, что импортные пошлины для уже готового шоколада — 0,2 евро за кг — очень даже хорошо, снижать ничего не надо.

Что будет с ценами на шоколад

В целом цены на какао-бобы на мировом рынке пошли вниз. Отчеты из Кот-д'Ивуара весьма позитивные. Погода хорошая, цветы в целости и сохранности, отгрузки идут и всё устаканивается.

Котировки на бирже уже упали вдвое к январским пикам и дальше будут зависеть уже, в основном, от жадности поставщиков, которым очень понравились высокие цены. Логично предположить, что шоколад в России будет дешеветь. Но, конечно, нет.

Помните бензин? Когда нефть дорожает, он растет в цене, и нам объясняют: нефтяникам выгоднее посылать ее на экспорт. Так что, чтобы сбалансировать их интерес, растут и внутренние цены. А когда нефть падает, нам говорят: нефтяники теряют прибыль на экспорте, и, чтобы поддерживать на плаву свои заводы, просто вынуждены совсем капельку поднимать и цены на бензин. И так по кругу.