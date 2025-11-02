В Госдуме предложили поднять маткапитал в полтора раза, но не всем: кому повезло

Если инициативу примут, то выплата вырастет на каждого ребенка Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Материнский капитал на каждого ребенка предлагают увеличить в полтора раза в регионах с низкой рождаемостью. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«У нас, к сожалению, если средний коэффициент рождаемости по стране 1,4, есть регионы, где и 1,2, и 1,3. Вот для таких регионов, где меньше 1,4, нужно увеличить примерно в полтора раза выплату за каждого ребенка. Это будет справедливо», — сказал Миронов ТАСС.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Депутаты также предлагают установить прогрессивную шкалу маткапитала. Так, выплата на первого ребенка может остаться на уровне порядка 700 тысяч рублей. На второго ребенка предлагается выплачивать 1 миллион рублей, а на третьего — 1,5 миллиона рублей.

Неизрасходованные средства материнского капитала поднимут в феврале на 6,8%. При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится.