Экономика В Госдуме предложили поднять маткапитал в полтора раза, но не всем: кому повезло

В Госдуме предложили поднять маткапитал в полтора раза, но не всем: кому повезло

Рождаемость в стране остается не на самом высоком уровне

Если инициативу примут, то выплата вырастет на каждого ребенка | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Если инициативу примут, то выплата вырастет на каждого ребенка

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Материнский капитал на каждого ребенка предлагают увеличить в полтора раза в регионах с низкой рождаемостью. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«У нас, к сожалению, если средний коэффициент рождаемости по стране 1,4, есть регионы, где и 1,2, и 1,3. Вот для таких регионов, где меньше 1,4, нужно увеличить примерно в полтора раза выплату за каждого ребенка. Это будет справедливо», — сказал Миронов ТАСС.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Депутаты также предлагают установить прогрессивную шкалу маткапитала. Так, выплата на первого ребенка может остаться на уровне порядка 700 тысяч рублей. На второго ребенка предлагается выплачивать 1 миллион рублей, а на третьего — 1,5 миллиона рублей. 

Неизрасходованные средства материнского капитала поднимут в феврале на 6,8%. При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится.

Материнский капитал, несмотря на название, доступен и отцу ребенка. Мужчине доступна выплата, когда мама не может ее получить. Например, в случае ее смерти, объявления умершей или при лишении родительских прав. Также если он является единственным усыновителем ребенка. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Сергей Миронов Маткапитал Рождаемость
Комментарии
2
Гость
19 минут
Не кому работать на царя любимого и его Олигархат?
Гость
7 минут
Братский Судан и братская Венесуэла попросила военной помощи у стабильной России
Читать все комментарии
