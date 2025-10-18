НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области продали газовые сети: они были региональными

В Ярославской области продали газовые сети: они были региональными

Губернатор Михаил Евраев сообщил подробности сделки

В Ярославской области газовые сети передали из регионально собственности

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Ярославской области газовые сети передали из регионально собственности

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о продаже в регионе газораспределительных сетей на сумму более одного миллиарда рублей. По информации главы региона, победителем конкурса по поиску нового владельца стало АО «Газпром газораспределение».

«Ранее сети находились в собственности области и использовались по договорам безвозмездного пользования. При этом их ремонт и обслуживание велись за счет регионального бюджета. Передача сетей профильной организации гарантирует профессиональное обслуживание и бесперебойное и качественное газоснабжение жителей области», — прокомментировал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что новому собственнику перейдет 2168 объектов — газопроводы различного давления (наземные и подземные).

«Это первая в истории региона продажа газораспределительной инфраструктуры. Продолжим работу по оптимизации бюджетных расходов и созданию условий для надежного обеспечения жителей области всеми необходимыми ресурсами», — заключил Михаил Евраев.

АО «Газпром газораспределение» было образовано 1 октября 2004 года с целью консолидации активов группы АО «Газпром газораспределение» в газораспределительной сфере. Общество управляет деятельностью газораспределительных организаций России. До 18 апреля 2016 года работало как ОАО «Газпром газораспределение». На сайте компании сказано, что учредителями АО «Газпром газораспределение» являются ООО «Газпром межрегионгаз» (99,83 % уставного капитала) и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (0,17 % уставного капитала). С 01 июля 2014 года полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газпром газораспределение» переданы ООО «Газпром межрегионгаз». По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль АО в 2024 году составила 180,8 млн рублей.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
