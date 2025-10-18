В Ярославской области продали газовые сети: они были региональными

В Ярославской области газовые сети передали из регионально собственности Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о продаже в регионе газораспределительных сетей на сумму более одного миллиарда рублей. По информации главы региона, победителем конкурса по поиску нового владельца стало АО «Газпром газораспределение».

«Ранее сети находились в собственности области и использовались по договорам безвозмездного пользования. При этом их ремонт и обслуживание велись за счет регионального бюджета. Передача сетей профильной организации гарантирует профессиональное обслуживание и бесперебойное и качественное газоснабжение жителей области», — прокомментировал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что новому собственнику перейдет 2168 объектов — газопроводы различного давления (наземные и подземные).

«Это первая в истории региона продажа газораспределительной инфраструктуры. Продолжим работу по оптимизации бюджетных расходов и созданию условий для надежного обеспечения жителей области всеми необходимыми ресурсами», — заключил Михаил Евраев.