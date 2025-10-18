В Госдуме предложили изменить льготную ипотеку: кому положены лучшие условия

У каждой семьи будут свои условия по ипотеке Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ставку семейной ипотеки предлагают снизить до 2%. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что снижение ставки коснется всех семей. Однако у каждой из них будут свои условия по ипотеке, рассказал он в разговоре с ТАСС.

для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%;

с двумя детьми — снизить до 4%;

с тремя — до 2%.

Механизм семейной ипотеки в стране продолжают совершенствовать. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже утверждала, что стоит перейти на ставки, которые будут снижаться в зависимости от количества детей в семье.

Она считает, что субсидии должны быть адресными, а также необходимо создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания. Матвиенко подчеркнула, что все меры поддержки нужно постоянно изучать и при необходимости актуализировать.