В Госдуме предложили изменить льготную ипотеку: кому положены лучшие условия

В Госдуме предложили изменить льготную ипотеку: кому положены лучшие условия

Ставку хотят снизить в три раза, но не для всех

У каждой семьи будут свои условия по ипотеке

У каждой семьи будут свои условия по ипотеке

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ставку семейной ипотеки предлагают снизить до 2%. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что снижение ставки коснется всех семей. Однако у каждой из них будут свои условия по ипотеке, рассказал он в разговоре с ТАСС.

  • для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%;

  • с двумя детьми — снизить до 4%;

  • с тремя — до 2%.

Механизм семейной ипотеки в стране продолжают совершенствовать. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже утверждала, что стоит перейти на ставки, которые будут снижаться в зависимости от количества детей в семье.

Она считает, что субсидии должны быть адресными, а также необходимо создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания. Матвиенко подчеркнула, что все меры поддержки нужно постоянно изучать и при необходимости актуализировать.

Для другой категории россиян предложили беспроцентный заём на жилье или льготные условия для ипотеки. Речь идет о рабочих на заводах. Подробнее об этом мы писали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Многодетная семья Ставка Госдума Банк Дети
