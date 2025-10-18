В Госдуме предложили изменить льготную ипотеку: кому положены лучшие условия

Ставку семейной ипотеки предлагают снизить до 2%. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он отметил, что снижение ставки коснется всех семей. Однако у каждой из них будут свои условия по ипотеке, рассказал он в разговоре с ТАСС.
для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%;
с двумя детьми — снизить до 4%;
с тремя — до 2%.
Механизм семейной ипотеки в стране продолжают совершенствовать. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже утверждала, что стоит перейти на ставки, которые будут снижаться в зависимости от количества детей в семье.
Она считает, что субсидии должны быть адресными, а также необходимо создавать условия для улучшения жилищных условий для семей с детьми по месту их проживания. Матвиенко подчеркнула, что все меры поддержки нужно постоянно изучать и при необходимости актуализировать.
Для другой категории россиян предложили беспроцентный заём на жилье или льготные условия для ипотеки. Речь идет о рабочих на заводах. Подробнее об этом мы писали здесь.