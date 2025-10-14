НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 744мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,85
EUR 93,92
Соседские разборки
На Соколе сдали новый дом
Выплаты за шлагбаумы
«Умные решения» в недвижимости
«Локомотив» проиграл «Северстали»
Сэкономить время и нервы на врачах
Откроют каток на Советской
Пожар в Ярославле. Видео
Как не остаться без квартиры
Запустят новый автобус
Экономика Россиянам пообещали поднять пособия и зарплаты, а еще дать новую выплату: какие бонусы ждут в 2026 году

Россиянам пообещали поднять пособия и зарплаты, а еще дать новую выплату: какие бонусы ждут в 2026 году

Заявления министра труда

125
Безработные начнут больше получать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUБезработные начнут больше получать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Безработные начнут больше получать

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Продолжается обсуждение бюджета — главного финансового документа страны. Сегодня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, какая поддержка граждан будет обеспечена и в каком объеме в 2026 году. Она включает в себя помощь семьям, содействие занятости и реабилитацию. Подробнее о том, что ждет россиян — в материале. 

«Социальная поддержка граждан»

Ключевой приоритет и упор делается на поддержку семей с детьми, ветеранов и заботе о старшем поколении, сообщается в Telegram-канале Минтруда. 

В рамках этой программы россиян ждет индексация маткапитала по уровню фактической инфляции с 1 февраля. 

«Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 миллиона граждан», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее он заявлял, что эту меру поддержки стоит развивать с упором на рождение вторых и последующих детей. Сделать это можно вместе с пересмотром других инструментов демографической поддержки.

Также с 2026 года будет запущена новая семейная выплата. Россияне с двумя и более детьми смогут получить перерасчет НДФЛ по ставке 6%. 

«По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей. На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей» — сказал Котяков. 

Для получения семья должна соответствовать ряду критериев

  • Ее среднедушевой доход должен быть меньше полутора региональных прожиточных минимумов.

  • У потенциального получателя нет долгов по алиментам.

  • Возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае если ребенок учится по очной форме обучения — 23 года.

Помимо этого в рамках системы долговременного ухода обещают обеспечить профессиональной помощью 184 тысячи человек и продолжить строительство и ремонт домов ветеранов, пансионатов для пожилых и граждан с инвалидностью.

«Содействие занятости населения»

Максимальное пособие по безработице будет увеличено до 16 067 рублей. В этом году его проиндексировали на 9,5%. На сегодняшний день максимальный размер уже превысил 15 тысяч рублей. Для помощи в трудоустройстве и подборе сотрудников продолжат действовать программы содействия занятости. 

«Сегодня мы с вами наблюдаем, что ситуация на рынке труда стабильна. На данный момент в августе мы увидели уровень безработицы на отметке 2,1%. Мы прогнозируем, что эта ситуация у нас имеет пока стабильный тренд», — обратил внимание министр труда. 

Помощь продолжат оказывать и работающим гражданам. Для этого МРОТ увеличат до 27 093 рублей.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты. В 2025 году показатель находится на уровне 22 440 рублей.

Как заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллиона человек. 

Также это приведет к увеличению многих выплат для россиян. В их числе отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также страховые взносы. 

«Доступная среда»

В этой части предусмотрели почти 100 млрд рублей на обеспечение граждан техническими средствами реабилитации. В Минтруде пообещали работать над повышением качества и оперативности в данном вопросе. Регионы же получат на развитие своей инфраструктуры более 1,5 млрд рублей.

Более того будет расширен пилотный проект по комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Число регионов-участников планируется увеличить до 22.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Антон Котяков Минтруд Маткапитал МРОТ Безработица Выплаты и пособия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление