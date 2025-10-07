Давно вам 17? Рост налогов и дефицита бюджета затормозит снижение ключевой ставки

Мнения экспертов о том, какой ключевая ставка будет к концу года, с учетом новых вводных расходятся Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Правительство внесло в Госдуму действительно благостный бюджет, если сравнивать его с предыдущими годами. Он не предусматривает рост дефицита относительно ВВП и отражает сдержанный рост расходов на оборону. Зато бюджет на 2025 год пришлось править в сторону увеличения дефицита, а чем он больше, тем жестче политика ЦБ. Так что даже 16% ключевой ставки на конец 2025 года — уже не базовый минимум, а роскошный максимум. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Из-за более высокой ключевой ставки и увеличения налоговой нагрузки результаты чувствительных к этому компаний могут упасть сильнее, чем ожидалось. Тогда правительству не удастся получить столько налогов, сколько оно запланировало, и свести условные дебет с кредитом без поправок. Российская экономика продолжит двигаться по кругу, пока сила оборотов не сойдет на нет.

Проект федерального бюджета на 2026–2028 годы готовили с учетом задачи содействовать смягчению денежно-кредитной политики Банка России. Зависимость такая: чем мягче бюджетная политика, тем жестче ДКП. В переводе — чем больше дефицит бюджета, тем выше ключевая ставка или тем дольше она будет находиться на высоком уровне.

В понедельник правительство внесло в Госдуму долгожданные 11 законопроектов бюджетного пакета, и в общих чертах там всё выглядит неплохо. Предполагается, что в 2026 году доходы вырастут по сравнению с предыдущим годом на 10%, до 40,28 триллиона рублей, расходы — на 4,2%, до 44,07 триллиона рублей, а дефицит составит 3,79 триллиона рублей (1,6% ВВП).

К моменту планирования бюджета на 2027 год (и тем более на 2028-й) всё еще может несколько раз измениться, но по крайней мере сейчас на бумаге отражен позитивный тренд — в следующие годы дефицит снизится (составит 1,2% ВВП и 1,3% ВВП соответственно). Почему это не мешает нормальному функционированию государства, «Фонтанка» писала здесь.

Однако сюрприз прятался не в поправках в Налоговый кодекс (хотя и в них немало интересного), а в очередной корректировке бюджета на 2025 год. Оптимистичный прогноз макроэкономических показателей заменили на более реалистичный, и оказалось, что доходы в этом году будут меньше, чем ожидалось. И ладно бы дело было в нефти, она уже давно не радует, но нефтегазовые доходы, наоборот, хотят немного увеличить — на 336,5 миллиарда рублей, до 8,65 триллиона. А вот ненефтегазовые доходы будут на 2,28 триллиона меньше и составят 27,91 триллиона рублей.

Почему так произошло? Как всегда, это комплекс факторов: на снижение поступлений по НДС повлияло замедление экономики, укрепление рубля, сокращение стоимостного импорта и доли ввоза, облагаемого этим налогом; на сборы по налогу на прибыль — более низкая прибыль в отдельных отраслях, а по НДФЛ — замедление роста реальных зарплат и неготовность компаний ускоренно повышать номинальные, как раньше, — для удержания сотрудников. Сокращение объемов импорта, ввоза и производства автомобилей ударило по сборам таможенных пошлин, ввозных акцизов и поступлениям утильсбора.

Так, в 2025 году при нетронутых расходах (42,3 триллиона рублей) дефицит возрастает с 3,792 до 5,736 триллиона рублей, или с 1,7% до 2,6% ВВП. При этом весной его уже увеличивали втрое — с 1,173 триллиона (0,5% ВВП).

Покрывать рост дефицита планируют заимствованиями на внутреннем рынке — то есть выпуском облигаций федерального займа — на сумму 2,2 триллиона рублей. Как уже объяснял на страницах «Фонтанки» профессор НИУ ВШЭ, экономист Андрей Заостровцев, это ведет к росту инфляции, на которую ЦБ реагирует повышением ставки. В основном ОФЗ покупают банки, а деньги на это занимают у регулятора. Так в экономике появляются новые деньги, размывающие стоимость старых. «Формируется порочный круг: займы за счет эмиссии — инфляция — рост ставки — новые займы и новая эмиссия», — говорил эксперт.

Дефицит в 2026 году также планируют покрывать в основном заимствованиями. Ну и повышением налогов, акцизов и госпошлин, без которого прогнозируемые доходы были бы на 1,8 триллиона меньше. То, что рост НДС с 20 до 22% в краткосрочной перспективе вызовет скачок цен, никто не отрицает. Но есть еще один риск, который реализовался в этом году, — недополучение налогов с компаний и граждан из-за не очень благоприятной ситуации как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Из-за роста налогов произойдет рост цен и ценовых ожиданий, а увеличение дефицита в 2025 году замедлит снижение ключевой ставки, отмечает аналитик компании «Цифра брокер» Егор Зиновьев. Тогда, по его мнению, вероятнее всего, Банк России оставит ставку на уровне 17% на ближайшем заседании 24 октября.

«Более высокие ставки будут сдерживать прибыли компаний, что скажется на поступлениях в бюджет. В то время как более высокая ставка также будет негативно влиять на потребительский спрос, что также отразится на ряде компаний. Поэтому я не уверен, что бюджет в 2026 году будет исполнен без корректировок», — говорит он.

Мнения экспертов о том, какой ключевая ставка будет к концу года, с учетом новых вводных расходятся. Например, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, которая раньше ориентировалась на 15%, теперь делает ставку на сохранение 17% до конца года. Помимо повышения НДС, которое принесет около 1 процентного пункта инфляции, она учитывает в прогнозе ослабление рубля, рост корпоративного кредитования и слишком быстрый рост цен на бензин.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что расширение дефицита бюджета и рост налогов вместе «сдвигают вверх траекторию ключевой ставки на 2 п. п.», а вклад двух этих факторов делится примерно поровну. Там полагают, что ЦБ всё же снизит к концу года «ключ» до 16%, а к концу 2026-го — до 12%.

Пока непонятно, как всё это скорректирует прогнозы по инфляции ЦБ до конца года и в начале следующего года, но оперативные данные по потреблению, зарплатам и безработице скорее говорят «против ускоренной нормализации ДКП», считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Однако мы полагаем, что потенциал для снижения ключевой ставки в текущем и в будущем году сохраняется, — комментирует она. — Ключевая ставка как в номинальном, так и в реальном выражении остается очень высокой относительно своих исторических значений, а экономика заметно "охлаждается" после "перегрева". К концу года мы ожидаем в базовом сценарии ключевую ставку 15–16%, в рисковом сценарии 17%».

По словам эксперта, эффект от повышения НДС сейчас может оказаться выше, чем в 2019 году, и он придется на IV квартал 2025 года — I квартал 2026-го. В правительстве оценивают его вклад в инфляцию в диапазоне от 1% до 1,5%.