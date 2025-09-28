НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Часть жителей России хотят оставить без пенсии: кто оказался под угрозой

Часть жителей России хотят оставить без пенсии: кто оказался под угрозой

У государства сейчас много затрат

515
Глава ЛДПР пожаловался на низкие выплаты для пожилых

Глава ЛДПР пожаловался на низкие выплаты для пожилых

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Социальные пенсии для мигрантов предложили отменить. С такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мигрантам — никаких пенсий, взаимодействовать с ними только по принципу „приехал — отработал — уехал“», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас у страны очень многое затрат, которые требуют огромных средств, а государство позволяет себе платить пенсии иностранцам, которые никак не участвовали в «строительстве нашей державы». При этом российские пенсионеры «получают гроши». Поэтому эту практику необходимо отменить.

Отмечается, что мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств и на снижение бюджетной нагрузки. 

Слуцкий напомнил, что миграционный прирост в 2024 году достиг около 600 тысяч человек. По его словам, это рекордный показатель за 30 лет. Сейчас на пенсию в России имеют право иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны не менее 15 лет.

В октябре некоторых российских пенсионеров ждет прибавка. Она коснется тех, кто служил в системе Минобороны, а также пенсионеров других правоохранительных и силовых структур. Повышение пенсий связано с индексацией окладов на 7,6%. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
25 минут
как Вам на вашем уровне писать слово мигранты не стыдно давно ли мы были люди одной страны и гордились этим
