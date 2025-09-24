Налоги вырастут, а приоритет отдадут оборонке: что нового принесет федеральный бюджет на 2026 год

Налоги вырастут, а ипотека останется Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Министерство финансов России составило проект бюджета на 2026–2028 года. Его еще будут рассматривать в трех чтениях в Госдуме и, скорее всего, внесут какие-то изменения. Но основополагающие положения обычно остаются теми же, что и при внесении. Давайте с ними ознакомимся.

ОПК

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности России, поддержка семей участников СВО. Запланированные в новом бюджете ресурсы позволят оснастить ВС России техникой и модернизировать ОПК, следует из документа, опубликованного на сайте Минфина.

Здравоохранение

За шесть лет власти направят дополнительно в сферу здравоохранения более 1 трлн рублей. Кроме этого:

более 900 млрд рублей заложено в проекте бюджета на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»;

на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту «Семья» предусмотрено еще более 94 млрд;

также в полном объеме предусмотрены средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Образование

Власти продолжат делать ремонты в школах, детских садах и общежитиях. Кроме того, будут строить и новые объекты: планируется сдать 150 школ к 2030 году, потратив на это почти 110 млрд рублей. На строительство новых детских садов в 2026–2028 годах власти выделят более 26 млрд рублей. Также в проект заложено строительство 25 кампусов университетов к 2030 году.

Ипотека

В 2025 году Минфину придется выделить дополнительно более 230 млрд рублей на льготную ипотеку. В проекте бюджета на это заложено еще около 1,8 трлн рублей.

Налоги

В проекте бюджета предлагается увеличить НДС с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) ставка НДС сохранится на текущем льготном уровне в 10%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.

Кроме того, снизят порог доходов, при превышении которого возникает необходимость по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн.

Среди новшеств также введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также введение для них налога на прибыль организаций в размере 25%.

Если бюджет согласуют, новые правила вступят в силу уже с 1 января 2026 года.

Пособия и выплаты

В проекте бюджета на 2026–2028 года заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На эту выплату и программу маткапитала заложено на трехлетний период более 1,8 трлн рублей.