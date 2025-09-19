В Госдуме планируют снизить ставку по льготной ипотеке: кто получит лучшие условия

В Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной — предлагается 12%. При рождении второго ребенка — та же самая, которая сегодня, то есть 6%. При рождении третьего ребенка — уже варианты, 2-4%. Там разные „лестницы“ могут быть», — сказал Аксаков.
Это не окончательное решение, сообщил депутат. Есть предложение, чтобы ставка при рождении первого ребенка была не 12%, а 10%. Это объясняет тем, что рыночные условия могут и так приблизиться к этому показатели, пишет ТАСС.
Программа льготной ипотеки продолжит работать, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций. О планах на снижение ставки рассказали в Минфине. Однако её размеров в ведомстве не раскрыли. А те россияне, у которых недостаточно средств для покупки квартиры, а ипотека при высоких ставках — не выход, смогут воспользоваться новой системой жилищных сбережений. Это позволит гражданам накопить на первоначальный взнос на специальном счете с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях.