В Госдуме планируют снизить ставку по льготной ипотеке: кто получит лучшие условия

Для части семей ставка останется прежней Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной — предлагается 12%. При рождении второго ребенка — та же самая, которая сегодня, то есть 6%. При рождении третьего ребенка — уже варианты, 2-4%. Там разные „лестницы“ могут быть», — сказал Аксаков.

Это не окончательное решение, сообщил депутат. Есть предложение, чтобы ставка при рождении первого ребенка была не 12%, а 10%. Это объясняет тем, что рыночные условия могут и так приблизиться к этому показатели, пишет ТАСС.