В Госдуме планируют снизить ставку по льготной ипотеке: кто получит лучшие условия

В Госдуме планируют снизить ставку по льготной ипотеке: кто получит лучшие условия

Депутаты рассматривают разные варианты

115
Для части семей ставка останется прежней | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Для части семей ставка останется прежней | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для части семей ставка останется прежней

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной — предлагается 12%. При рождении второго ребенка —  та же самая, которая сегодня, то есть 6%. При рождении третьего ребенка —  уже варианты, 2-4%. Там разные „лестницы“ могут быть», — сказал Аксаков.

Это не окончательное решение, сообщил депутат. Есть предложение, чтобы ставка при рождении первого ребенка была не 12%, а 10%. Это объясняет тем, что рыночные условия могут и так приблизиться к этому показатели, пишет ТАСС.

Программа льготной ипотеки продолжит работать, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций. О планах на снижение ставки рассказали в Минфине. Однако её размеров в ведомстве не раскрыли. А те россияне, у которых недостаточно средств для покупки квартиры, а ипотека при высоких ставках — не выход, смогут воспользоваться новой системой жилищных сбережений. Это позволит гражданам накопить на первоначальный взнос на специальном счете с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
33 минуты
Хватит надувать пузырь
Гость
24 минуты
Снижай не снижай, денег всё равно нет чтобы залезать в эту кабалу на всю жизнь
