Экономика Льготную ипотеку сохранят и подумают над налогом на роскошь: главные заявления Путина

Льготную ипотеку сохранят и подумают над налогом на роскошь: главные заявления Путина

Президент встретился с лидерами парламентских фракций

216
На встрече президента с лидерами фракций затронули вопросы демографии, экономики и СВО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа встрече президента с лидерами фракций затронули вопросы демографии, экономики и СВО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На встрече президента с лидерами фракций затронули вопросы демографии, экономики и СВО

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Программу льготной ипотеки сохранят. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций. О чем еще сказал президент — в материале.

«Льготы-то мы сохраняем. <…> Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — сказал Путин, трансляцию их общения вел Кремль.

Кроме этого, к нему обратились с идеей ввести налог на роскошь в России. Президент посчитал ее разумной.

«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее — в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — отметил он.

О чем еще говорили на встрече:

  • Путин предложил подумать над вопросом об отмене патентной системы для трудовых мигрантов. Сейчас многие решения в миграционной политике уже приняты, осталось добиться их исполнения;

  • России еще далеко до рецессии. Об этом свидетельствует ситуация на рынке труда: безработица в стране находится на историческом минимуме. Власти при этом намеренно снижают темпы роста экономики;

  • если поддаться соблазну «напечатать и раздать денег», инфляция в стране пойдет вверх;

  • Путин призвал подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, в Минстрое РФ уже ведется эта работа;

  • в зоне СВО сейчас находятся 700 тысяч бойцов. Людей, вернувшихся оттуда, нужно выдвигать на руководящие посты. Путин считает, что что участники СВО внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти;

  • главными задачами сейчас является победа в СВО и улучшение демографии;

  • растущие расходы на оборону России не уходят в песок, качество армии меняется;

  • Путин согласен, что надо подумать над возвращением Волгограду прежнего наименования — Сталинград;

  • президенту предложили учредить общероссийский День ветерана боевых действий;

  • Путин поблагодарил всех пришедших на выборы россиян и отметил, что система электронного голосования продемонстрировала свою эффективность.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Льготная ипотека Налог на роскошь Владимир Путин Спецоперация на Украине
Комментарии
27
Гость
1 час
поддержал идею налога на роскошь, но стоимость ЖКХ поднимет всем (второй раз за год)
Гость
1 час
Если каждый из этих 700 тыс получает обещанную зарплату в от 200т ежемесячно, то это это ж сколтко денег вбухано? У меня калькулятор даже не справился. Это не считая остальных выплат. А нам снова налоги поднимают
Читать все комментарии
