Льготную ипотеку сохранят и подумают над налогом на роскошь: главные заявления Путина

Путин предложил подумать над вопросом об отмене патентной системы для трудовых мигрантов. Сейчас многие решения в миграционной политике уже приняты, осталось добиться их исполнения;

России еще далеко до рецессии. Об этом свидетельствует ситуация на рынке труда: безработица в стране находится на историческом минимуме. Власти при этом намеренно снижают темпы роста экономики;

если поддаться соблазну «напечатать и раздать денег», инфляция в стране пойдет вверх;

Путин призвал подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, в Минстрое РФ уже ведется эта работа;

в зоне СВО сейчас находятся 700 тысяч бойцов. Людей, вернувшихся оттуда, нужно выдвигать на руководящие посты. Путин считает, что что участники СВО внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти;

главными задачами сейчас является победа в СВО и улучшение демографии;

растущие расходы на оборону России не уходят в песок, качество армии меняется;

Путин согласен, что надо подумать над возвращением Волгограду прежнего наименования — Сталинград;

президенту предложили учредить общероссийский День ветерана боевых действий;