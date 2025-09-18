Льготную ипотеку сохранят и подумают над налогом на роскошь: главные заявления Путина

Программу льготной ипотеки сохранят. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций. О чем еще сказал президент — в материале.
«Льготы-то мы сохраняем. <…> Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — сказал Путин, трансляцию их общения вел Кремль.
Кроме этого, к нему обратились с идеей ввести налог на роскошь в России. Президент посчитал ее разумной.
«Вот по поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее — в целом, все, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — отметил он.
О чем еще говорили на встрече:
Путин предложил подумать над вопросом об отмене патентной системы для трудовых мигрантов. Сейчас многие решения в миграционной политике уже приняты, осталось добиться их исполнения;
России еще далеко до рецессии. Об этом свидетельствует ситуация на рынке труда: безработица в стране находится на историческом минимуме. Власти при этом намеренно снижают темпы роста экономики;
если поддаться соблазну «напечатать и раздать денег», инфляция в стране пойдет вверх;
Путин призвал подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, в Минстрое РФ уже ведется эта работа;
в зоне СВО сейчас находятся 700 тысяч бойцов. Людей, вернувшихся оттуда, нужно выдвигать на руководящие посты. Путин считает, что что участники СВО внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти;
главными задачами сейчас является победа в СВО и улучшение демографии;
растущие расходы на оборону России не уходят в песок, качество армии меняется;
Путин согласен, что надо подумать над возвращением Волгограду прежнего наименования — Сталинград;
президенту предложили учредить общероссийский День ветерана боевых действий;
Путин поблагодарил всех пришедших на выборы россиян и отметил, что система электронного голосования продемонстрировала свою эффективность.