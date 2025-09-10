Урезать зарплаты у начальников и раздать подчиненным? Депутаты решают, как победить социальное неравенство в стране

В высоких кабинетах и зарплаты соответствующие, как и у депутатов, которые свои доходы сокращать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Госдуме недавно родилось новое экстравагантное предложение, как победить в России социальное неравенство. Депутаты предложили ограничить зарплаты руководителей компаний. Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Работать это должно, по депутатскому мнению, так.

Надо законодательно установить потолок для зарплат руководителей, согласно которому самая высокая зарплата в организации не может превышать самую низкую зарплату более чем в пять раз. Кроме того, народные избранники предлагают законодательно закрепить право сотрудников, проработавших в организации более пяти лет, на тринадцатую зарплату.

«Мы должны заботиться о каждом работнике, а не только о тех, кто на верхушке. Система оплаты труда должна быть справедливой. Если мы примем этот законопроект, то сможем улучшить ситуацию с зарплатами, не увеличивая расходы», — заявил Гусев.

Бурная, однако, дискуссия развернулась в соцсетях. А всё потому, что тема зарплатного неравенства для России крайне сложная. По данным Росстата, в апреле 2025 года средняя зарплата в стране составила 97,4 тысячи рублей, в то время как средние ожидания соискателей превысили 146 тысяч. Финансовый университет при правительстве подсчитал: медиана ожидаемой зарплаты составила 110 тысяч рублей, что значительно превышает фактический уровень доходов.

Разрыв между ожиданиями и реальностью особенно заметен среди кандидатов без опыта работы. Но это и логично: кто же будет переплачивать новичкам-зумерам, у которых неадекватные представления о своих возможностях?!

Предложение депутата упало в плодородную почву еще и из-за традиционной для России нелюбви к богатым (а не только к начальству). По данным Credit Suisse, на долю 10% самых богатых граждан приходится более 80% всех активов страны. Правда, России еще далеко до США. Самый богатый процент американцев владеет 40% национального богатства, а 10% богатейших американцев — 89% всех активов страны.

Опрошенные MSK1.RU инициативу депутата Гусева оценили очень по-разному.

Анатолий Баранов, член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд», в беседе с MSK1.RU напоминает, что подобные идеи высказывались еще в 2009 году, когда были сформулированы «Единые требования трудовых коллективов во время забастовок и массовых выступлений». В этих требованиях предлагалось установить минимальный разрыв в оплате труда, не вызывающий социального напряжения в коллективе («децильный индекс»), а именно: «Зарплата рабочего не должна быть ниже 10% от максимальной зарплаты руководителя».

— В рамках тех самых «Единых требований» (которые, кстати, были приняты рядом левых партий и организаций и заявлялись во время забастовок, в частности, на «АВТОВАЗе») требование равномерной оплаты увязывалось с другими — в первую очередь с участием трудового коллектива в управлении предприятием, — напоминает Баранов.

По мнению профлидера, единственный путь к зарплатному равенству — добиваться создания правомочного представителя трудового коллектива, представительства профсоюза в совете директоров.

— Главное — стремление к участию коллектива в управлении предприятием, — говорит Баранов.

А вот доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау уверен, что любые искусственные ограничения размеров зарплат губительны для российской экономики.

— С точки зрения глобального наблюдения за зарплатами во всех организациях, наверное, в теории такая концепция может быть. Но не очень понятно, как она будет работать на практике. Особенно когда речь идет о коммерческих организациях, — рассуждает Ляндау.

Он привел пример частного банка, где топ-менеджер получает зарплату в 1 миллион рублей в месяц. Если установить предложенное депутатом 5-кратное ограничение, то зарплата уборщицы в этом банке должна быть 200 тысяч рублей, что значительно превышает зарплаты многих врачей и учителей. С другой стороны, если зарплата уборщицы составляет 70 тысяч рублей, то руководитель банка должен получать всего 350 тысяч рублей, что, по мнению Ляндау, неприемлемо для квалифицированного управленца. Ведь это ненамного выше, чем сейчас зарабатывают, скажем, курьеры и доставщики в мегаполисах.

— Жесткими ограничениями ничего не решить! — уверен Ляндау.

— Работодатели должны понимать, что квалифицированным сотрудникам необходимо платить адекватные деньги, иначе они рано или поздно найдут другой вариант. А работникам необходимо быть квалифицированными, чтобы потом не жаловаться: какой ужас, меня уволили, потому что искусственный интеллект работает лучше.

